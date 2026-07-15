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कभी आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, कैसे बन गया पाकिस्तान का हिस्सा; बेहद दिलचस्प है इतिहास की ये कहानी!

सोशल मीडिया पर सामने आए कई पोस्ट में दावा किया गया कि बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित किया है. इसके साथ ही अपना झंडा, करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था तक लागू कर लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:36 PM IST
कभी आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, कैसे बन गया पाकिस्तान का हिस्सा; बेहद दिलचस्प है इतिहास की ये कहानी!
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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