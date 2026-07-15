/कभी आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, कैसे बन गया पाकिस्तान का हिस्सा; बेहद दिलचस्प है इतिहास की ये कहानी!

History of Balochistan: पिछले कुछ समय में बलूचिस्तान को लेकर कई खबरें सामने आई है. जहां पर बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार झड़प हुई और कई लोगों की जान गई है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर तैर रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से एक आजाद देश घोषित किया है.
इतना ही नहीं कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि बलूच फोर्स की ओर से एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है और अपना झंडा, करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था तक लागू कर दिया है. हालांकि, इन सबके बीच आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आजाद होने के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंटवारे के दौरान बलूचिस्तान में चार बड़ी रियासतें हुआ करती थीं. इनका नाम कलात, मकरान, लास बेला और खारन था. बताया जाता है कि इन तीनों में सबसे बड़ी रियासत कलात थी. 11 अगस्त 1947 को कलात के खान, मीर अहममद यार खान ने कलात को एक आजाद देश घोषित कर दिया था. वहीं ब्रिटिश अधिकारियों ने कलात के अलग संधि संबंधों को मान्यता भी दे दी. उसके बाद से ही यह रियासत भारत और पाकिस्तान से अलग रही.
इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने बना और फिर उसके नेतृत्व ने कलात को अपने देश में विलय करने को लेकर बातचीत शुरू की गई. कलात के खान शुरू में अपनी आजदी चाहते थे. लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि कलात के पाक में विलय से उसकी भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा वजह से रणनीतिक रूप काफी जरूरी है.
इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से पहले मकरान, लास बेला और खारन को विलय करा लिया गया. इसके बाद कलात पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ने लगा. भौगोलिक रूस से वह अलग-थलग पड़ने लगा. इसके साथ ही वह कई मामलों में कमजोर पड़ने लगा.
वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस समय भारत का समर्थन पाने या फिर भारत में विलय को लेकर भी कई चर्चा हुई, लेकिन यह किसी निष्कर्स पर नहीं पहुंचा और कुछ भी बात नहीं बन सकी. कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स यहां तक दावा करते हैं तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने बंटवारे के समय भौगोलिक बाधा और राजनीतिक वजहों से इस प्रस्ताव पर आगे कदम नहीं उठाया था.
इसके बाद मार्च 1948 में आखिर में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना कलात में दाखिल हो गई. इसके बाद 27-28 मार्च 1948 को कलात के खान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया. फिर कलात औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि यह विलय कानूनी रूप से हुआ था. हालांकि. बलूच के कई राष्ट्रवादी संगठनों का यह तर्क है कि विलय सैन्य दबाव में किया गया था और यही कारण है कि वह इसकी वैधता पर सवाल खड़े करते हैं.