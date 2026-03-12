जंग का 14वां दिन! इजरायल के बाद अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक करेगा ईरान? FBI के अलर्ट ने उड़ाए होश

Advertisement
Hindi Newsदुनियाजंग का 14वां दिन! इजरायल के बाद अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक करेगा ईरान? FBI के अलर्ट ने उड़ाए होश

US-Iran War: अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) ने अलर्ट दिया है कि ईरान, अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर हमला कर सकता है. अलर्ट में बताया गया है कि ये हमले अमेरिका के कैलिफोर्निया और उसके नजदीकी इलाकों में हो सकते हैं. FBI के मुताबिक इस संभावित हमले के टारगेट समंदर के किनारे बसे इलाके हो सकते हैं .

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:34 AM IST
Iran America war: मिडिल ईस्ट की जंग के 14वें दिन, ईरान फ्रंटफुट पर लड़ रहा है. अमेरिका बैकफुट पर दिख रहा है. आखिर इसकी वजह क्या है? ट्रंप और उनकी खुफिया एजेंसियों के मन में कभी न कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि क्या वाकई ईरान, अमेरिका तक हमला करने में  सक्षम है. आप भी सोच रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच 12 हजार किलोमीटर से ज्यादा का फासला है. भला ईरान इतनी दूरी तक कैसे हमला कर सकता है. इस सवाल का जवाब समझने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का एक अलर्ट बेहद गौर से पढ़ने की जरूरत है. अलर्ट के मुताबिक अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी  हिस्सों पर हमला हो सकता है.

यहां सवाल उठता है कि ईरान की मिसाइलें महज 3 हजार किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं. ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो ईरान की कूवत का शाहेद-136 जैसा अटैक ड्रोन 4 हजार किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, फिर भला 12 हजार किलोमीटर दूर हमला करने के लिए ईरान कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा.  

ईरान अमेरिका को कैसे हिट कर सकता है?

अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक अमेरिका पर संभावित हमले के लिए ईरान, मेक्सिको के ड्रग तस्करों का इस्तेमाल करेगा. यानी ड्रग तस्करों के जरिए अमेरिका की समुद्री सीमा तक किसी जहाज या पनडुब्बी को लाया जाएगा. फिर इसी जहाज या पनडुब्बी से ड्रोन को अमेरिका की तरफ दागा जाएगा. चूंकि मेक्सिको के ड्रग तस्करों को अमेरिकी समुद्री सीमाओं और फरार होने के रूट्स पता हैं. इस वजह से ईरान इन तस्करों के जरिए अमेरिकी धरती पर ड्रोन अटैक कर सकता है .

मेक्सिको के ड्रग तस्करों के ईरान से गहरे संबंध हैं. वैसे भी ये तस्कर अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित हो चुके हैं. अभी पिछले साल सितंबर के महीने में अमेरिकी सुरक्षाबलों पर हमले के लिए मेक्सिको के तस्करों ने विस्फोटकों से भरे ड्रोन दागे थे. हालांकि इन ड्रोन हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन अमेरिका के एक एयरपोर्ट से आवाजाही बंद करनी पड़ गई थी. अमेरिका के अंदर तस्करों की इसी पैठ का ईरान फायदा उठाना चाहता है.

25 साल पुराना कनेक्शन

ईरान और इन खतरनाक तस्करों के बीच की कड़ी है ईरान समर्थित आतंकी गुट हिज्बुल्ला. 21वीं सदी की शुरुआत में हिज्बुल्ला भी ड्रग तस्करी के धंधे में उतरा. हिज्बुल्ला से ड्रग्स मेक्सिको के तस्करों को मिलती थीं जिन्हें वो आगे अमेरिका तक सप्लाई कर देते थे. 2011 में ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC ने इन तस्करों से संबंध बढ़ाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने तस्करों को एक राजदूत को मारने की सुपारी दी थी. 14 करोड़ रुपए की ये सुपारी पूरी तो नहीं हो पाई लेकिन ईरान और मेक्सिको के ड्रग तस्करों के बीच कनेक्शन एक्सपोज हो गए थे. अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक आज भी हिज्बुल्ला के मेक्सिको में 3 बड़े ड्रग गैंग्स से संबंध हैं.

ट्रंप को भी पता होगा

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान के सिस्टम ने अपराधियों के जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बनाने का प्लान बनाया है. अपराधियों का इस्तेमाल करना हमेशा से ईरान की रणनीतियों का हिस्सा रहा है. ईरान ने इजरायल को निशाना बनाने के लिए भी अपराधियों का ही जमकर इस्तेमाल किया है.

  • 2024 में ईरान की खुफिया एजेंसी ने स्वीडन में फॉक्सट्रॉट और रुम्बा नाम के गैंग्स से संपर्क साधा. दोनों गैंग्स को बड़ी रकम दी गई. जिसके बदले में अपराधियों ने इजरायली दूतावास पर हमला किया. उसी दौरान ईरान ने कुछ अपराधियों को अमेरिका में अयातुल्ला खामेनेई के आलोचक मसीह अलीनजाद को मारने की सुपारी दी. हालांकि हमला नाकाम रहा. सुपारी लेने वाले दबोच लिए गए थे.

  • ईरान और मेक्सिको के ड्रग तस्करों से जुड़े खतरे का आभास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है. ट्रंप, अक्सर ड्रग तस्करों के खिलाफ सेना उतारने की बात करते हैं. उसकी एक वजह ईरान से जुड़ा खतरा भी है. ईरान से युद्ध के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर ड्रग तस्करों से दो-दो हाथ करने की बात कही है.

'मोजतबा का बदला'

मेक्सिको से लेकर कोलंबिया और वेनेजुएला में मौजूद ड्रग तस्कर कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार तक चलाते हैं. इन ड्रग तस्करों के पास अटैक ड्रोन से लेकर पनडुब्बियां तक मौजूद हैं. इसी वजह से ट्रंप बार-बार तस्करों के खिलाफ सेना उतारने का ऐलान कर रहे हैं ताकि अमेरिका के पड़ोस में ईरान या फिर किसी और दुश्मन को इन अस्थिर किरदारों के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल सके. ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन ईरान ने भी तय कर लिया है कि अयातुल्ला खामेनेई की मौत का बदला तो लिया जाएगा. गुरुवार को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पहली बार देश को संबोधित किया तो उनकी जुबान से इसी बदले का भी जिक्र निकला. 

 

अपने भाषण में मोजतबा ने कहा, 'हमारा प्रतिशोध अब दिलों में नहीं है. हमारा बदला हकीकत की शक्ल ले चुका है. हमारे प्रिय अयातुल्ला का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. मिनाब में सैकड़ों बच्चियों की हत्या की गई. हम ये जुल्म भी न भूलेंगे. हमारे दुश्मनों ने जो सलूक हमारे साथ किया, हम भी उनके साथ वैसा सलूक करेंगे'. 

मेक्सिको के ड्रग तस्करों से भले ही ट्रंप निपट लें, लेकिन मोजतबा खामेनेई और उनके ईरान से निपटना फिलहाल ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है.

