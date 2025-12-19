जंग रोकनी है या नहीं? कौन तय करेगा, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने बताया

Advertisement
Putin on Peace deal: पुतिन ने 2025 की आखिरी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'गेंद पूरी तरह से कीव सरकार के प्रमुख और उसके यूरोपीय समर्थकों के पाले में है. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम शांति वार्ता को नहीं खींच रहे क्योंकि मॉस्को ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित डील में कुछ समझौते स्वीकार किए हैं'. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:55 PM IST
Putin on war: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है. अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का फैसला अब पश्चिमी देशों और खुद कीव को करना है, क्योंकि गेंद अब उनके पाले में है. पुतिन ने जंग को रोकने के लिए  इस बात से इनकार किया कि रूस ट्रंप या किसी और की कथित शांति वार्ता को लंबा खींच रहा है. पुतिन ने दो टूक कहा है कि अब इस सवाल के कोई मायने नहीं बचे हैं चार साल से चल रहे संघर्ष पर प्रस्तावों को कौन ठुकरा रहा है.

अमेरिका की प्रस्तावित डील के कुछ समझौते स्वीकार किए: पुतिन

पुतिन ने 2025 की आखिरी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'गेंद पूरी तरह से कीव सरकार के प्रमुख और उसके यूरोपीय समर्थकों के पाले में है. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम शांति वार्ता को नहीं खींच रहे क्योंकि मॉस्को ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित डील में कुछ समझौते स्वीकार किए हैं'. 

31 दिसंबर तक रूस क्या करेगा?

पुतिन ने अपनी आखिरी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की जनता के नाम संबोधन में बड़ी बेबाकी से अपना विजन रखते हुए कहा कि उनके 25 साल के शासन का सबसे अहम हिस्सा ये है कि मॉस्को, यूक्रेन में आगे बढ़ने पर अड़ा हुआ है.' 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बुरा संघर्ष

उन्होंने ये भी कहा रूस-यूक्रेन की जंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बुरा संघर्ष बन चुकी है. इसके बावजूद 2022 में मॉस्को द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद से मारे गए लोगों के लिए वो खुद को पर्सनली जिम्मेदार नहीं मानते. क्रेमलिन प्रमुख ने ये भी कहा रूस साल खत्म होने से पहले अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा.

पुतिन ने शांति वार्ता को लेकर ट्रंप की सेटलमेंट बातचीत को लंबा खींचने और प्रस्तावों को ठुकराने से भी इनकार किया लेकिन ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया.

पश्चिमी मीडिया का दावा

पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 73 साल के पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं. वो कुछ हफ्तों में कई बार-बार कह रहे हैं कि अगर बातचीत फेल होती है तो मॉस्को उन इलाकों को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगा, जहां उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

russia ukraine war

