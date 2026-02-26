ड्रैगन की 'डिजिटल साजिश', 'विदेशी विमानों' से कर रहा जासूसी! क्या ये ताइवान पर हमले की है रिहर्सल?

China Taiwan Conflict: चीन का एक बड़ा सैन्य ड्रोन पिछले कुछ महीनों से दक्षिण चीन सागर में अपनी पहचान छिपाकर उड़ानें भर रहा है. इसे ताइवान पर हमले की एक संभावित 'रिहर्सल' माना जा रहा है. यह ड्रोन दूसरे देशों के विमानों को डिजिटल धोखा देकर फर्जी सिग्नल भेजता है. एक्सपर्ट के अनुसार, चीन अपनी 'ग्रे जोन' रणनीति के तहत ये कर रहा है, जिससे युद्ध के समय दुश्मन के रडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भ्रमित किया जा सके. इसके तहत अगस्त से अब तक ऐसी 23 संदिग्ध उड़ानें दर्ज की गई हैं, जो जासूसी और हवाई युद्ध में चकमा देने की चीन की बढ़ती क्षमता को दर्शाती हैं.

दुश्मन को भ्रमित करने की चाल

रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के अनुसार, चीन की ये सैन्य कार्रवाई दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास उसकी बढ़ती मौजूदगी का एक हिस्सा है. एक्सपर्ट और राजनयिकों का मानना है कि चीनी सेना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रीयल-टाइम धोखेबाजी की तकनीकों को परीक्षण कर रही है. हालांकि चीन की ये चालाकी मिलिट्री रडार को पूरी तरह धोखा नहीं दे सकती है. लेकिन युद्ध के समय दुश्मन को भ्रमित करने, जासूसी छिपाने या गलत सूचना फैलाने में कारगर हो सकती है.

डिजिटल पहचान की चोरी

चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन उड़ानों पर कोई जवाब नहीं दिया है. ये ड्रोन Flightradar24 पर ज्यादातर बेलारूस की 'राडा एयरलाइंस' के मालवाहक विमान के रूप में दिखाई दिए हैं, लेकिन कभी-कभी ये ब्रिटिश टाइफून जेट या उत्तर कोरियाई विमान का रूप भी ले लेते हैं. वहीं बेलारूस की इस एयरलाइंस पर रूसी सेना की मदद करने के लिए अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है.

पहचान बदलकर जासूसी

यह चीनी ड्रोन संवेदनशील समुद्री इलाकों में घंटों तक जासूसी करता है, जहां अक्सर पनडुब्बियां मौजूद होती हैं. ये ड्रोन हैनान के हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं. ज्यादातर देखा गया है कि चीनी सैन्य ड्रोन बिना किसी सिग्नल के 'डार्क' उड़ते हैं. लेकिन ये ड्रोन अपनी पहचान बदलकर उड़ रहे हैं. एक मामले में तो ड्रोन ने उड़ान के दौरान अपनी पहचान तीन बार बदली और अंत में बेलारूसी विमान बनकर लैंड हुआ. वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ अलेक्जेंडर नील इसे फ्यूचर के युद्ध के लिए 'रिहर्सल' मान रहे हैं, जिसका मकसद दुश्मनों के मन में भ्रम पैदा करना है. यह 'विंग लूंग 2' ड्रोन है, जो जासूसी के साथ-साथ मिसाइल हमले करने में भी सक्षम है.

ताइवान हमले की रिहर्सल

Flightradar24 के अधिकारी इयान पेचेनिक के अनुसार, यह कोई तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई कोडिंग है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन ड्रोनों के उड़ने का रास्ता उन समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जहां भारी नौसेनिक गतिविधियां और चीनी पनडुब्बी बेस हैं. वहीं सुरक्षा विश्लेषक अलेक्जेंडर नील का मानना है कि यह ताइवान पर हमले की सीधी रिहर्सल लगती है.