कोरोना का खौफ! चीन ने राजनीतिक पार्टी मीटिंग्स में भी शाकाहारी भोजन देने को कहा

नई दिल्ली: वुहान (Wuhan) के वैट बाजार से फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) से मचे कोचराम के बाद चीन (China) अब शाकाहार पर जोर दे रहा है. चीन की राजनीतिक पार्टी, चाइनीज पीपुल्स पाॅलिटिकल कंसल्टेटिव काॅन्फ्रेंस (सीपीपीसीसी), के एक सदस्य ने अगले दो सत्रों के लिए पार्टी मीटिंग्स के ऑफिशियल रिसेप्शन में शाकाहरी भोजन का प्रस्ताव दिया है.

बात दें कि कोरोना वायरस से अभी तक 3,25,214 जानें जा चुकी हैं और 50,02,439 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। पार्टी की सदस्य शूं जींकून ने यह सुझाव दिया है कि चीन की सरकार के वन्यजीवों के सेवन पर पाबंदी लगाने के बाद भी यह सरकारी दावतों में परोसा जा रहा है. ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है.

Xu Jingkun, a member of #CPPCC from Jiangxi Province will propose to promote #vegetarian diet in official receptions during #twosessions. In spite of the central government's ban, wildlife can still be sometimes seen in official reception meals, Xu said. pic.twitter.com/fAzhcG0T1Q

— Global Times (@globaltimesnews) May 19, 2020