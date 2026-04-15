होर्मुज में चीन का जहाज अमेरिका के 10,000 सैनिकों को कैसे चकमा दे गया? पता चला पूरा खेल

जब से चीन ने ईरान को घेरते हुए होर्मुज में नाकेबंदी शुरू की है, चीन भड़का हुआ है. अब उसका एक टैंकर अमेरिकी चेतावनी को दरकिनार करते हुए निकल गया जबकि उस इलाके में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. हालांकि, कुछ समय उसने यूटर्न ने लिया.
Trending Photos
अमेरिका ने चीन के जिस टैंकर पर प्रतिबंध लगा रखा था, वही कुछ घंटे पहले होर्मुज से होकर बड़े आराम से निकल गया. यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि अमेरिका ने उस इलाके की नाकेबंदी कर रखी है. सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से टैंकरों को ट्रैक करने वाली एजेंसी 'टैंकर्स ट्रैकर्स' ने अंदर की बात बताई है. असल में अमेरिका को पहले दिन इस इलाके में जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि यहां सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग (पहचान गलत बताकर धोखा देना) की समस्या है. 'रिच स्टारी' नाम का यह टैंकर पहले भी सैटेलाइट सिग्नल स्पूफिंग से जुड़ा रहा है.
चीन का यह टैंकर (रिच स्टारी) 14 अप्रैल को सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा. दुनिया को यह पता चला कि इस पर ईरान के किसी पोर्ट से नहीं, बल्कि यूएई से 250,000 बैरल मेथेनॉल लोड किया गया था. अमेरिका ने कल से ही नाकेबंदी शुरू की है और पहले ही दिन चीन उसे चकमा देने में कामयाब हो गया. ईरान के एनर्जी सेक्टर की मदद के आरोप में अमेरिका ने इस टैंकर को ब्लैकलिस्ट कर रखा है.
अब पता चला है कि यह टैंकर पहले भी बत्ती बुझाकर खेल करता रहा है. हां, टैंकरों में पहचान के लिए जो AIS सिग्नल (ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम) लगा होता है. 'टैंकर्स ट्रैकर्स' ने बताया है कि चीन इसी के साथ गड़बड़झाला करता है. उसकी जहाज का सिग्नल आपको यकीन दिलाता है कि रिच स्टारी टैंकर असल में UAE से आए रिफाइंड उत्पादों को लेकर जा रहा है जबकि वह एक 'सीरियल AIS स्पूफर' है. इसका मतलब यह है कि वह लगातार अपनी पहचान छिपाता रहा है. बताता कुछ है और अंदर होता कुछ है.
Her AIS signals make you believe that RICH STARRY (9773301) is laden with refined products from the UAE but she is actually a serial AIS spoofer and a designated sanctions violator with a history of transporting Iranian refined products.#OOTT #IranWar #Tankers pic.twitter.com/bog5XcW4LU
— TankerTrackers.com (@TankerTrackers) April 14, 2026
उसका इतिहास रहा है कि वह चोरी-छिपे ईरानी तेल की ढुलाई करता रहता है.
हां, शिपिंग डेटा बता रहे हैं कि 'रिच स्टारी' टैंकर मंगलवार को होर्मुज से आगे निकलने के बाद कुछ घंटे में वापस होर्मुज जलडमरूमध्य में लौट आया. इससे लग रहा है कि यह उन जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा, जो ईरानी बंदरगाहों पर जाते हैं. पहले खबर थी कि यह सफलतापूर्वक निकल गया. हो सकता है कि बाद में इसे चेतावनी मिली हो. हालांकि, स्पष्ट रूप से वजह पता नहीं चली है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर में बड़ी संख्या में नौसैनिकों की तैनाती की गई है. उसका मकसद साफ है कि फारस की खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे ईरानी जहाजों को रोका जा सके. 10 हजार से ज्यादा अमेरिकी सेलर्स, मरीन्स और एयरमेन एक दर्जन से ज्यादा युद्धपोतों पर तैनात हैं. दर्जनों एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं. अमेरिका ने 14-15 अप्रैल की रात को एलान किया कि पहले 24 घंटे में कोई भी शिप अमेरिकी नाकेबंदी से बचकर नहीं जा सका.