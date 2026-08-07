/क्या ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से प्लेन खा रहे ज्यादा हिचकोले? बढ़ते टर्बुलेंस को झेलने में कितने काबिल हैं विमान

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट टर्बुलेंस की वजह से बीच हवा में 300 फीट तक नीचे आ गई, जिससे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स समेत 14 लोग घायल हो गए. भले ही ये चोटें जानलेवा ना हों. लेकिन लगातार बढ़ते ऐसे हादसों की वजह से अब एविएशन सेक्टर में टेंशन जरूर बढ़ती जा रही है.
टर्बुलेंस हवा की वह अनियमित हलचल है, जिसके कारण उड़ान के दौरान विमान हिलता है, उसे झटके लगते हैं या उसकी ऊंचाई अचानक बदल जाती है. ऐसा तब होता है, जब विमान तूफान, तेज हवाओं, जेट स्ट्रीम्स और पहाड़ी रास्तों से गुजरता है. वहां प्रेशर और एयर टेंपरेचर में तेजी से बदलाव आता है.
टर्बुलेंस हल्के झटकों से लेकर जोरदार झटकों तक हो सकता है, जिससे कुछ समय के लिए विमान की ऊंचाई पर असर पड़ सकता है और बिना सीट बेल्ट बांधे बैठे यात्रियों को चोट लग सकती है.
इसका एक सबसे खतरनाक रूप 'क्लियर-एयर टर्बुलेंस' है, जो बिना बादलों वाले आसमान में होता है और इसे मौसम के रडार से पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए पायलटों के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल होता है.
हालांकि कुछ हादसे आम होते हैं. लेकिन कुछ गंभीर टर्बुलेंस की वजह से विमान तेजी से नीचे की ओर जाता है. इससे उन पैसेंजर्स को चोट लग सकती है, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है.
लेकिन सबसे गंभीर होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस जिसे CAT कहा जाता है, जो जमीन से 15000 फीट ऊपर बादलरहित आसमान में होता है.
तूफान के कारण होने वाली उथल-पुथल (टर्बुलेंस) के उलट, CAT लगभग गायब होता है और इसे न तो आम मौसम रडार से पता लगाया जा सकता है और न ही पायलट इसे देख सकते हैं, जिससे यह बहुत खतरनाक हो जाती है.
CAT के अचानक होने की वजह से, विमान को झटका लगने से पहले एयरलाइंस को अक्सर बहुत कम चेतावनी मिल पाती है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इस 'अदृश्य' खतरे को और गंभीर बना रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग और यूके मेट ऑफिस के रिसर्चर्स की 2023 की एक अहम स्टडी में पाया गया कि 1979 और 2020 के बीच नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर गंभीर 'क्लियर-एयर टर्बुलेंस' (साफ हवा में होने वाली उथल-पुथल) में 55 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. 2025 की एक और स्टडी ने इस बात की पुष्टि की कि आने वाले दशकों में वायुमंडल में उथल-पुथल और बढ़ेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हवा कम स्थिर हो रही है.
'जर्नल ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेज' में छपे पेपर के सह-लेखक प्रोफेसर पॉल विलियम्स ने कहा, 'उड़ान के दौरान पायलटों को सीटबेल्ट के संकेत ज्यादा देर तक चालू रखने और केबिन सर्विस को बार-बार रोकना पड़ सकता है. लेकिन जैसे-जैसे आसमान में हालात ज्यादा अस्थिर होते जा रहे हैं, एयरलाइंस को टर्बुलेंस (हवा के तेज झोंके) का पहले से पता लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी.'
रिसर्चर्स ने इस इजाफे का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बताया है, जो जेट स्ट्रीम को मजबूत कर रही है. जेट स्ट्रीम तेज रफ्तार से चलने वाले एयर करंट्स हैं जो टर्बुलेंस पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं. रिसर्च में नतीजा निकाला गया कि गंभीर टर्बुलेंस हल्के या मध्यम टर्बुलेंस की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और जलवायु के लगातार गर्म होने के साथ इसके और भी आम होने की संभावना है. सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की ओर से की गई एक अन्य स्टडी में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन न केवल स्वच्छ एयर टर्बुलेंस को तेज कर रहा है, बल्कि माउंटेन वेव और बादल के करीब के टर्बुलेंस को भी बढ़ा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि भविष्य में विमानों को विभिन्न तरह की परिस्थितियों में ज्यादा अशांत आसमान का सामना करना पड़ सकता है.
आधुनिक विमानों को भयानक खतरों का भी सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, और मौसम पूर्वानुमान, वायुमंडलीय मॉडलिंग और पायलट ट्रेनिंग में प्रगति से विमान सुरक्षा में लगातार सुधार हो रहा है. हालांकि, नियामक और एयरलाइन कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का सबसे सरल उपाय यही है कि वे पूरी उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखें, भले ही सीट बेल्ट का संकेत बंद हो.
अतीत में टर्बुलेंस से जुड़ी घटनाओं के बाद, कई एयरलाइनों ने केबिन प्रक्रियाओं में संशोधन किया है, जिसमें अशांति के दौरान भोजन सेवा को निलंबित करना और केबिन क्रू को यथासंभव अपनी सीटों पर बैठे रहने को सुनिश्चित करना शामिल है.