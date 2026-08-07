Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /क्या ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से प्लेन खा रहे ज्यादा हिचकोले? बढ़ते टर्बुलेंस को झेलने में कितने काबिल हैं विमान

क्या ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से प्लेन खा रहे ज्यादा हिचकोले? बढ़ते टर्बुलेंस को झेलने में कितने काबिल हैं विमान

Global Warming Air Turbulence: एयर इंडिया की फ्लाइट में मंगलवार को आए टर्बुलेंस के कारण एविएशन इंडस्ट्री में टेंशन पैदा हो गई है. लेकिन क्या यह सिर्फ मौसम की गड़बड़ी थी या फिर ग्लोबल वॉर्मिंग का असर अब विमानों पर ज्यादा नजर आने लगा है. चलिए आपको बताते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 07, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:29 PM IST
क्या ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से प्लेन खा रहे ज्यादा हिचकोले? बढ़ते टर्बुलेंस को झेलने में कितने काबिल हैं विमान

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
EMI नहीं चुकाई तो लॉक हो जाएगा फोन और टैबलेट! RBI ने बदला न‍ियम; ग्राहकों को राहत
2
3
4
5