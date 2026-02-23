DNA: मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया की मौत के बाद कैसे जला अमेरिका का पड़ोसी देश?

Advertisement
Hindi NewsदुनियाDNA: मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया की मौत के बाद कैसे जला अमेरिका का पड़ोसी देश?

El Mencho: मेक्सिको के कुख्यात ड्रग माफिया 'एल मेंचो' की अमेरिकी खुफिया जानकारी के बाद हुई मौत ने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है. जलिस्को कार्टेल के इस खात्मे को ट्रंप अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं. लेकिन इसके बदले में शुरू हुए गैंगवार ने मेक्सिको के 20 राज्यों में नरक जैसे हालात पैदा कर दिए हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:02 AM IST
El Mencho: भारत से करीब 15 हजार किलोमीटर दूर, अमेरिका का पड़ोसी देश मैक्सिको इस वक्त जल रहा है. चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट है. आगजनी है और हवा में बारूद की गंध, जहां गोलियां नहीं चल रहीं, वहां शमशान जैसी शांति है. सवाल ये है कि आखिर एक पूरा देश क्यों जल रहा है? जवाब है- एक 'मौत'. एक ऐसे अपराधी की मौत, जिसे दुनिया 'एल मेंचो' के नाम से जानती थी. ये कोई मामूली अपराधी नहीं था. उसे निपटाने में डॉनल्ड ट्रंप का हाथ है. व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इस कुख्यात माफिया को मारने वाले ऑपरेशन के पीछे अमेरिका की खुफिया जानकारी थी. उसकी मौत को ट्रंप अपनी जीत क्यों बता रहे हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे. आज हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि क्यों उसकी मौत एक तरफ तो अमेरिका के लिए राहत की खबर है तो दूसरी तरफ मेक्सिको में हिंसा के नए दौर की शुरुआत?

मौत का आखिरी सफर
एल मेंचो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल- CJNG यानी जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का प्रमुख था, जो अपने कोकीन के काले साम्राज्य से अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका था. 2025 में ही अमेरिका ने इसके कार्टेल को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया था. उस पर अमेरिका ने 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था, एल मेंचो को मारने के लिए ट्रंप प्रशासन का कितना भारी दबाव था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि इस ऑपरेशन में मेक्सिको को अपनी सेना तक उतारनी पड़ी. मैक्सिकन सेना ने जलिस्को राज्य के टापालपा शहर में एक ऑपरेशन चलाया, जहां एल मेंचो छिपा हुआ था. सेना के साथ गोलीबारी में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई. मैक्सिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसकी मौत की पुष्टि की. मेक्सिको के सबसे खूंखार ड्रग कार्टेल के किंग को आज मैक्सिको की सेना ने मार गिराया है, लेकिन इसकी मौत के बाद जो 'बदला' शुरू हुआ है, उसने मैक्सिको को नरक बना दिया है. हिंसा का दायरा मैक्सिको के 31 में से 20 राज्यों तक फैल चुका है. इस हिंसा में अब तक 14 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 7 नेशनल गार्ड के जवान शामिल हैं. हिंसा की ये आग एल मेंचो के गृह राज्य जलिस्को से लेकर मिचोआकान और गुआनजुआतो तक फैली है. 250 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जाम हैं और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है. जलिस्को की राजधानी ग्वाडलाहारा, जहां एल मेंचो का सबसे ज्यादा दबदबा था. आज वहां का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वीरान है, यात्री अपनी जान बचाने के लिए अफरा-तफरी में भाग रहे हैं. स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों मे रहने की सख्त चेतावनी दी गई है.

कौन था 'एल मेंचो'?
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कनेक्शन पर
मैक्सिकन सेना ने जलिस्को राज्य के टापालपा शहर में एक ऑपरेशन चलाया, जहां एल मेंचो छिपा हुआ था. सेना के साथ गोलीबारी में एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया और मैक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हो गई. मैक्सिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसकी मौत की पुष्टि की. मेक्सिको के सबसे खूंखार ड्रग कार्टेल के किंग को आज मैक्सिको की सेना ने मार गिराया है, लेकिन इसकी मौत के बाद जो 'बदला' शुरू हुआ है, उसने मैक्सिको को नरक बना दिया है. हिंसा का दायरा मैक्सिको के 31 में से 20 राज्यों तक फैल चुका है. इस हिंसा में अब तक 14 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 7 नेशनल गार्ड के जवान शामिल हैं. हिंसा की ये आग एल मेंचो के गृह राज्य जलिस्को से लेकर मिचोआकान और गुआनजुआतो तक फैली है. 250 से ज्यादा जगहों पर सड़कें जाम हैं और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है. जलिस्को की राजधानी ग्वाडलाहारा, जहां एल मेंचो का सबसे ज्यादा दबदबा था, आज वहां का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वीरान है, यात्री अपनी जान बचाने के लिए अफरा-तफरी में भाग रहे हैं. स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों मे रहने की सख्त चेतावनी दी गई है. आज हालात ये हैं कि भारत से लेकर अमेरिका तक ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एल मेंचो की मौत के बाद अब 'गैंग वॉर' और तेज होगा. दूसरे छोटे गिरोह अब इस खाली पड़े सिंहासन पर कब्जा करने के लिए और ज्यादा खून बहाएंगे. एल मेंचो की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी है- "We’re winning too much, it’s just not fair!" यानी 'हम बहुत ज्यादा जीत रहे हैं.' एल मेंचो की मौत से एक बात साबित हो गई. ट्रंप ने सीमा पार जाकर दुश्मन को खत्म करने का अपना वादा पूरा किया. व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की 'खुफिया जानकारी' शामिल थी।. यानी इस ऑपरेशन के पीछे ट्रंप का हाथ है. ट्रंप की इस खुशी के पीछे सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं है, बल्कि करोड़ों डॉलर्स का वो हिसाब है जो अमेरिका को हर साल 'ज़हर' के रूप में चुकाना पड़ता था.

एल मेंचो और अमेरिका पर असर
मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में ड्रग्स का कारोबार किसी 'समांतर सरकार' जैसा है. मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हर साल अवैध ड्रग बिक्री से करीब 14 अरब से 50 अरब डॉलर कमाते हैं. ध्यान से सुनिए ये डॉलर की बात हो रही है. 1 अरब अमेरिकी डॉलर आज 8000 करोड़ रुपए के बराबर है. तो 50 अरब डॉलर को रुपए में रकम का आप अंदाज भर लगाइए, तो हैरान हो जाएंगे. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका पहुंचने वाली 90% कोकीन मेक्सिको के रास्ते ही आती है. इसमें कोई दो राय नहीं कि मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग किंगपिन होने के नाते अमेरिका में जाने वाली अवैध कोकीन का 30 से 40 फीसदी हिस्सा एल मेंचो के ड्रग कार्टेल का था. अमेरिका में हर साल करीब 84,000 मौतें ड्रग ओवरडोज से होती हैं, और इनमें सबसे बड़ा हाथ एल मेंचो जैसे माफियाओं का था. अकेले 2023-24 में अमेरिका को अवैध ड्रग्स की वजह से 2 दशमलव 7 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ. यह अमेरिका की जीडीपी का करीब 10% है. ट्रंप प्रशासन ने एल मेंचो को सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि 'विदेशी आतंकवादी' माना था. क्योंकि ये सिर्फ नशा नहीं बेच रहा था, ये अमेरिका की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा था. मेक्सिको के लिए ड्रग्स सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. वहां के किसान अफीम उगाते हैं, कार्टेल्स उसे रिफाइन करते हैं और फिर वो मौत बनकर दुनिया भर में फैलती है. मेक्सिको आज जो जल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहां 'कानून का राज' नहीं, 'कार्टेल का राज' है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

DNADNA Analysis

