9 महीनों में दोगुनी हुई संपत्ति, भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी कैसे बने 1.8 अरब डॉलर के मालिक?

Vivek Ramaswamy Net Worth: भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और बिजनेस मैन विवेक रामास्वामी की कुल संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. फोर्ब्स के अनुसार, बीते 9 महीनों में उनकी नेटवर्थ 80% बढ़कर 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:15 PM IST
ANI
Vivek Ramaswamy Net Worth: भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी की कुल संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. फोर्ब्स के अनुसार, बीते नौ महीनों में उनकी नेटवर्थ 80% बढ़कर 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे वे अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए हैं. यह उछाल ऐसे समय आया है जब रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद की दौड़ में शामिल हैं.

बता दें, 2024 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो चुके रामास्वामी बाद में अपनी दावेदारी वापस लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन में आ गए थे. मार्च 2024 में उनकी संपत्ति करीब 1 बिलियन डॉलर आंकी गई थी, जो मुश्किल से फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में शामिल होने के लिए पर्याप्त थी. फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि उनकी बढ़ती संपत्ति के पीछे राजनीति नहीं, बल्कि उनकी पुरानी बायोटेक कंपनी Roivant Sciences की तेजी से बढ़ती वैल्यूएशन जिम्मेदार है. रामास्वामी ने 2014 में कंपनी की स्थापना की थी और उसी साल वे फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में शामिल हुए थे.

Roivant में रामास्वामी की हिस्सेदारी लगभग 100 मिलियन डॉलर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Roivant ने हाल ही में 1.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 75 मिलियन डॉलर की सीरीज D फंडिंग जुटाई है. कंपनी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रामास्वामी की हिस्सेदारी लगभग 100 मिलियन डॉलर (6.7%) के आसपास है. रामास्वामी 2021 में Roivant के अध्यक्ष बने थे और कंपनी के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़कर राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया था. इसके बावजूद वे कंपनी में करोड़ों शेयरों के मालिक बने रहे जो अब उनकी संपत्ति में भारी उछाल की मुख्य वजह हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Vivek ramaswamy net worth

Trending news

