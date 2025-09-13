कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी अहम किरदार

Discord Use In Protest: नेपाल में इन दिनों राजनीति उथल-पुथल है. देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने के बाद से केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और इसके चलते देशभर की Gen Z पीढ़ी ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कम से कम 51 लोगों के मारे जाने की खबर है. नेपाल के युवा देश में सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का सहारा लिया.

क्या है डिस्कॉर्ड?

बता दें कि डिस्कॉर्ड गेमर्स के लिए चैट सर्विस वाला एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल आप गेमिंग के दौरान बिना किसी बाधा के कर सकते हैं. इस ऐप को साल 2015 में जेसन सिट्रॉन और स्टानिस्लाव विश्नेव्स्की की ओर से लॉन्च किया गया था. इस ऐप में आप बिना गेम छोड़े बाकी प्लेयर्स के साथ चैट कर सकते हैं. साल 2016 में डिस्कॉर्ड के कुल 26 मिलियन यूजर्स थे. कोविड के समय पर यह प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ था. खासतौर पर Gen Z के बीच यह काफी पॉपुलर था. अब यह ऐप खुद को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बताता है, जिसमें आप कई चैनल के जरिए डिस्कशन, स्क्रीन शेयरिंग, स्ट्रीमिंग और मॉडरेशन टूल्स जैसी सर्विस ले सकते हैं.

डिस्कॉर्ड से कैसे चुना नेपाल ने अपना नेता?

नेपाल में Gen Z ने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना अगला प्रधानमंत्री चुना है. इसके लिए यूजर्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा ( Youth Against Corruption) नाम से डिस्कॉर्ड सर्वर का इस्तेमाल किया. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वर में 1,30,000 सदस्य हैं, हालांकि इनका लोकेशन वेरीफाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है. सर्वर ने एक पोल के जरिए नेपाल के अगले लीडर का चुनाव किया, हालांकि इनमें से सभी वास्तव में नेपाल से ही वोट कर रहे थे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. बुधवार 10 सितंबर 2025 को डिस्कॉर्ड सर्वर में नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अगला लीडर चुना गया.

चार्ली किर्क मामले में डिस्कॉर्ड की भूमिका

बीते दिनों अमेरिका के यूटा में 'यूटा वैली यूनिवर्सिटी' में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकान एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने 22 साल के टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया है, जो किर्क की हत्या का मुख्य संदिग्ध है. बता दें कि इस घटना में भी डिस्कॉर्ड ऐप की मुख्य भूमिका बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि चार्ली किर्क की हत्या के लिए डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल किया गया था. जांच में कहा गया कि जांचकर्ताओं को रॉबिन्सन के रूममेट ने पूछताछ के दौरा डिस्कॉर्ड पर रॉबिन्सन के नाम से की गई टिप्पणियां दिखाईं. इसको लेकर डिस्कॉर्ड का कहना है कि ये मैसेज संदिग्ध के रूममेट ने किसी अन्य मित्र को भेजे थे. डिस्कॉर्ड ने कहा कि उसकी जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि संदिग्ध ने हिंसा को बढ़ावा दिया था या उसके प्लेटफॉर्म पर चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की योजना बनाई थी.

क्यों पॉपुलर है डिस्कॉर्ड?

बता दें कि लोगों के बीच डिस्कॉर्ड इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे अंडलेस कंटेंट वाला फीड नहीं है. साथ ही इसमें व्हाट्सएप के मुकाबले और भी कई सुविधाएं हैं. डिस्कॉर्ड सर्वर यूजर्स को बड़े ग्रुप्स में विचार-विमर्श और चर्चा करने की अनुमति देता है, जो जन आंदोलन में बेहद जरूरी बन जाता है. नेपाल के प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन के लिए ऐप का इस्तेमाल करने का सटीक तरीका पता था. सर्वर और कई चैनलों के जरिए सूचनाएं शेयर की गई. बताया जाता है कि सर्वर में घोषणाओं, फैक्ट चेक, ग्राउंड अपडेट, नयूज डंप, सवाल-जवाब, इमरजेंसी हेल्पलाइन और सामान्य चर्चाओं के लिए अलग-अलग चैनल हैं. इससे विशिष्ट जानकारी इकट्ठा करना बेहद आसान हो जाता है.

