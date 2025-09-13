कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी अहम किरदार
Advertisement
trendingNow12920129
Hindi Newsदुनिया

कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी अहम किरदार

What Is Discord: नेपाल हिंसा के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड काफी चर्चा में है. आखिर कैसे इस ऐप ने नेपाल में बदलाव की आग लगाकर सत्ता पलट दी?  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे एक छोटे से सोशल मीडिया ऐप ने बदली नेपाल की राजनीति? चार्ली किर्क की हत्या में भी अहम किरदार

Discord Use In Protest: नेपाल में इन दिनों राजनीति उथल-पुथल है. देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने के बाद से केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और इसके चलते देशभर की Gen Z पीढ़ी ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कम से कम 51 लोगों के मारे जाने की खबर है. नेपाल के युवा देश में सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड का सहारा लिया. 

क्या है डिस्कॉर्ड? 
बता दें कि डिस्कॉर्ड गेमर्स के लिए चैट सर्विस वाला एक ऐप है, जिसका इस्तेमाल आप गेमिंग के दौरान बिना किसी बाधा के कर सकते हैं. इस ऐप को साल 2015 में जेसन सिट्रॉन और स्टानिस्लाव विश्नेव्स्की की ओर से लॉन्च किया गया था. इस ऐप में आप बिना गेम छोड़े बाकी प्लेयर्स के साथ चैट कर सकते हैं. साल 2016 में डिस्कॉर्ड के कुल 26 मिलियन यूजर्स थे. कोविड के समय पर यह प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ था. खासतौर पर Gen Z के बीच यह काफी पॉपुलर था. अब यह ऐप खुद को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बताता है, जिसमें आप कई चैनल के जरिए डिस्कशन, स्क्रीन शेयरिंग, स्ट्रीमिंग और मॉडरेशन टूल्स जैसी सर्विस ले सकते हैं.   

ये भी पढ़ें- फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्कॉर्ड से कैसे चुना नेपाल ने अपना नेता? 
नेपाल में Gen Z ने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना अगला प्रधानमंत्री चुना है. इसके लिए यूजर्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा ( Youth Against Corruption) नाम से डिस्कॉर्ड सर्वर का इस्तेमाल किया. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वर में 1,30,000 सदस्य हैं, हालांकि इनका लोकेशन वेरीफाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है. सर्वर ने एक पोल के जरिए नेपाल के अगले लीडर का चुनाव किया, हालांकि इनमें से सभी वास्तव में नेपाल से ही वोट कर रहे थे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. बुधवार 10 सितंबर 2025 को डिस्कॉर्ड सर्वर में नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अगला लीडर चुना गया.    

ये भी पढ़ें-  भारत विरोधी ट्रंप के एडवाइजर को अब मस्क ने दिया करारा जवाब, एक पोस्ट से की बोलती बंद  

चार्ली किर्क मामले में डिस्कॉर्ड की भूमिका 
बीते दिनों अमेरिका के यूटा में 'यूटा वैली यूनिवर्सिटी' में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकान एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने 22 साल के टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया है, जो किर्क की हत्या का मुख्य संदिग्ध है. बता दें कि इस घटना में भी डिस्कॉर्ड ऐप की मुख्य भूमिका बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि चार्ली किर्क की हत्या के लिए डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल किया गया था. जांच में कहा गया कि जांचकर्ताओं को रॉबिन्सन के रूममेट ने पूछताछ के दौरा डिस्कॉर्ड पर रॉबिन्सन के नाम से की गई टिप्पणियां दिखाईं. इसको लेकर डिस्कॉर्ड का कहना है कि ये मैसेज संदिग्ध के रूममेट ने किसी अन्य मित्र को भेजे थे. डिस्कॉर्ड ने कहा कि उसकी जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि संदिग्ध ने हिंसा को बढ़ावा दिया था या उसके प्लेटफॉर्म पर चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की योजना बनाई थी.    

क्यों पॉपुलर है डिस्कॉर्ड? 
बता दें कि लोगों के बीच डिस्कॉर्ड इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे अंडलेस कंटेंट वाला फीड नहीं है. साथ ही इसमें व्हाट्सएप के मुकाबले और भी कई सुविधाएं हैं. डिस्कॉर्ड सर्वर यूजर्स को बड़े ग्रुप्स में विचार-विमर्श और चर्चा करने की अनुमति देता है, जो जन आंदोलन में बेहद जरूरी बन जाता है. नेपाल के प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन के लिए ऐप का इस्तेमाल करने का सटीक तरीका पता था. सर्वर और कई चैनलों के जरिए सूचनाएं शेयर की गई. बताया जाता है कि सर्वर में घोषणाओं, फैक्ट चेक, ग्राउंड अपडेट, नयूज डंप, सवाल-जवाब, इमरजेंसी हेल्पलाइन और सामान्य चर्चाओं के लिए अलग-अलग चैनल हैं. इससे विशिष्ट जानकारी इकट्ठा करना बेहद आसान हो जाता है.  

FAQ  

डिस्कॉर्ड क्या है?
डिस्कॉर्ड एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जो गेमर्स के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यह कई ग्रुप्स के बीच चर्चा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. 

नेपाल में सुशीला कार्की के चुनाव में डिस्कॉर्ड की भूमिका क्या थी?
नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉर्ड के एक सर्वर में अपने अगले लीडर के लिए मतदान किया.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: नस्लीय हिंसा भड़कने के बाद आज पहली बार मणिपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
DNA Analysis
दिल्ली से बंगाल...विपक्ष की उम्मीद नेपाल! भारत में तख्तापलट की साजिश?
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
;