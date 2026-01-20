DNA: एक साल में डॉनल्ड ने कैसे उथल-पुथल मचाई? एक साल में ट्रंप मालामाल, दुनिया कंगाल!

Advertisement
Donald Trump News: अपने निजी फायदे के लिए ट्रंप ने हर तरीके का इस्तेमाल किया. जो ट्रंप पहले क्रिप्टो को घोटाला बताते थे, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्रिप्टो से जुड़े कई वेंचर शुरू कर दिए. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप कॉइन से उन्होंने काफ़ी कमाई की. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Jan 21, 2026, 12:12 AM IST
Donald Trump Networth: दुनिया भर के देश जहां ट्रंप की मनमानी से परेशान हैं. वहीं व्यक्तिगत स्तर पर ट्रंप को काफी फायदा हुआ है. ताजा आंकड़े के मुताबिक ट्रंप का बिजनेस साम्राज्य 540 कंपनियों के जरिए फैला हुआ है. इनमें से 350 कंपनियां एक्टिव हैं. ट्रंप की कमाई मुख्य रूप से रियल एस्टेट, क्रिप्टो के वेंचर और मीडिया कंपनियों से हुआ है. आज आपको बारी-बारी से पिछले एक साल के दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी के बारे में जानना चाहिए.

ट्रंप ने शुरू किए क्रिप्टो के वेंचर

अपने निजी फायदे के लिए ट्रंप ने हर तरीके का इस्तेमाल किया. जो ट्रंप पहले क्रिप्टो को घोटाला बताते थे, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्रिप्टो से जुड़े कई वेंचर शुरू कर दिए. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप कॉइन से उन्होंने काफ़ी कमाई की. फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार ट्रंप की कुल संपत्ति में क्रिप्टो का योगदान करीब 2 अरब डॉलर है. इस कमाई के लिए ट्रंप ने क्रिप्टो से जुड़े नियमों को ढीला किया जिससे इन कंपनियों को फायदा हुआ.

रियल एस्टेट भी ट्रंप की कमाई में बढ़ोतरी का जरिया बना. 2025 में ट्रंप के गोल्फ क्लब और रिसॉर्ट्स का मुनाफा 30 प्रतिशत बढ़ा. ट्रंप ने सऊदी अरब, UAE, कतर, इंडोनेशिया, भारत समेत कई देशों में रियल एस्टेट के लाइसेंसिंग बिजनेस में 580 प्रतिशत की बढ़ोतरी की.

ट्रंप ने कई कंपनियों से की कमाई

ट्रंप ने अपना नाम पर घड़ियां, जूते, गिटार, परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों से भी कमाई की है. कई रिपोर्ट्स में इसे प्रेसिडेंसी से प्रॉफिट भी कहा गया है क्योंकि राजनीतिक पावर ने ब्रांड और निवेशकों को उनकी तरफ आकर्षित किया है. यानी ट्रंप ने खुद तो मुनाफा कमाया लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पीछे किया है.

पिछले एक साल के दौरान ट्रंप ने न केवल खुद को और अमीर बनाया है बल्कि अपने परिवार और अपने करीबी लोगों को भी धनवान बनाया है. ट्रंप ने महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी नियुक्ति की है, उनके लिए नया कारोबार शुरू करवाया है.

यहां तक कि दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए भी अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया है. अमेरिका फर्स्ट की नीति देने वाले ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फैमिली फर्स्ट की नीति को बढ़ावा दिया है. आज आपको जानना चाहिए कि ट्रंप की नीति में उनका परिवार कैसे सबसे आगे है.

परिवार को फायदा पहुंचाने वाली ट्रंप नीति की शुरुआत उनके बेटों से करते हैं. पिछले एक साल के दौरान ट्रंप ने अपने तीनों बेटों को क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जोड़ रखा है. डॉनल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के को-फाउंडर हैं.

ट्रंप के बेटे की संपत्ति में भी 6 गुना बढ़ोतरी

इसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है. ये डील क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट और स्टेबलकॉइन के इस्तेमाल पर केंद्रित है. इस डील की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी मौजूद था. इसके अलावा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने सऊदी अरब, क़तर और UAE के साथ भी डील की है.

  • इसी का असर है कि ट्रंप के बड़े बेटे डॉनल्ड ट्रंप जूनियर की संपत्ति में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है.

  • फोर्ब्स मैगज़ीन के अनुसार 2024 में 50 मिलियन से बढ़कर ये 300 मिलियन डॉलर हो गई है. और इसमें क्रिप्टो से कमाई का प्रमुख योगदान है.

  • बेटों के अलावा ट्रंप ने अपने दामाद और समधियों को भी फैमिली फर्स्ट की अपनी नीति में अहम जगह दी है. ट्रंप जहां खुद दुनिया के सरपंच बने हुए हैं, वहीं, उन्होंने अपने दामाद जेरेड कुश्नर को दारोगा बनाकर रूस-यूक्रेन के बीच सुलह करवाने का जिम्मा दिया है. 

  • ट्रंप के दामाद अमेरिकी सरकार में किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं हैं. इसके बावजूद वो रूस-यूक्रेन के मुद्दे में अब अहम रोल निभाने वाले हैं.

  • ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ युद्ध पर चर्चा के लिए मॉस्को जाने वाले हैं.

यानी ट्रंप अपने बेटों को जहां दिग्गज कारोबारी बना रहे हैं, वहीं दामाद को अमेरिकी राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा भी ट्रंप ने अपने परिवार के कई लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा रखा है.

  • ट्रंप ने अपने समधी चार्ल्स कुश्नर को फ्रांस में अमेरिकी राजदूत बनाया था.

  • चार्ल्स कुश्नर को टैक्स चोरी के मामले में 2 साल की सजा हुई थी

  • लेकिन ट्रंप ने अपने समधी को राष्ट्रपति क्षमा दी थी

  • ट्रंप ने अपने दूसरे समधी मसाद बूलॉस को अरब एंड मिडिल ईस्ट अफेयर्स का सीनियर एडवाइजर बना रखा है

  • ट्रंप की एक बहू लारा ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी हुई हैं.

यानी दामाद के अलावा बहू को भी राजनीति में तरजीह दी है. ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप अगले चुनाव में अपने दामाद या बहू को ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दें.

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

