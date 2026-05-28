बकरीद की सुबह कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप' नाम वाला भैंसा, वजह चौंका देगी

बांग्लादेश से वायरल हुए उस भैंसे की तस्वीर आपने भी देखी होगी. 'डोनाल्ड ट्रंप' नाम का भैंसा पड़ोसी देश बांग्लादेश से वायरल हुआ था. पूरी दुनिया में इसकी तस्वीर शेयर की गई. अब बकरीद की सुबह खबर आई है कि उसकी कुर्बानी रोक दी गई है. उसे बलि से बचा लिया गया है.

सुनहरे बालों में कंघी किए दिखने वाला यह भैंसा कम दिखाई देता है. यह एल्बिनो भैंसा है. ईद-उल-अजहा पर कुर्बानी दिए जाने से ठीक पहले बांग्लादेश सरकार के हस्तक्षेप पर वह बच गया. असल में जब तक इसके वीडियो वायरल हुए और यह चर्चा का विषय बना, तब तक कुर्बानी के लिए इसका रेट लग चुका था.

भैंसे के मालिक के घर इस जानवर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी. बताते हैं कि सुरक्षा चिंताओं के चलते अधिकारियों को दखल देना पड़ा. अब इस भैंसे को ढाका के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में भेजा जा रहा है.