ये दो बड़े 'मुर्गे' कटने वाले थे, अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैसे बचा लिया? फिर होटल में ठहराया गया

बटर चिकन , चिकन टिक्का मसाला, चिकन करी, तंदूरी चिकन, चिकन हांडी, चिकन कोरमा, फ्राइड चिकन, थाई रेड करी चिकन जैसी मुर्गे वाली डिशेज की तरह दो टर्की पक्षियों को भी खाने की टेबल पर परोसी जाने वाली डिश में इस्तेमाल किया जाना था. अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया. हां, इस साल व्हाइट हाउस की लॉटरी में दो लकी बर्ड्स बच गए. उन्हें प्रेसिडेंट की माफी मिली है. अब उन्हें डिनर टेबल से जिंदगीभर के लिए आजादी मिल गई है. देखने वाले उस समय हंस पड़े जब ट्रंप के ऐलान पर इस बड़े मुर्गे ने टो-टो-टो (कुछ अपनी भाषा) कहा. ट्रंप ने भी मजे लिए.

दरअसल, इन दोनों पक्षियों को फ्री कर दिया गया है. थैंक्सगिविंग डे मनाने का अमेरिका में रिवाज है. यह हर साल तमाम चीजों के लिए एक तरह से धन्यवाद देने का दिन होता है. इस दिन छुट्टी होती है. इसे फसल की कटाई का उत्सव भी माना जाता है. इस दिन प्रेसिडेंट भोज देते हैं इसमें कई तरह के पकवान परोसे जाते हैं. इसमें टर्की की डिश भी होती है. ये दोनों टर्की वैडल और गोबल भी परोसे जाने वाले थे इससे पहले माफी मिल गई.

A time-honored American tradition: pardoning America’s LUCKIEST birds. Add Zee News as a Preferred Source These turkeys have officially been saved from the Thanksgiving table. pic.twitter.com/xtuNgnHJn8 — The White House (@WhiteHouse) November 26, 2025

इनके नाम पब्लिक ने ऑनलाइन चुने थे. प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैमरे के सामने माफी दे रहे थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ताली बजाते हुए मुस्कुरा रही थी. यह सालाना रिवाज है जिसमें दो थैंक्सगिविंग टर्की को छुट्टियों के खाने के लिए कटने से बचा लिया जाता है.

.@POTUS: "Gobble, I just want to tell you this — very important — you are hereby unconditionally pardoned!" pic.twitter.com/WmjvScCf6K — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 25, 2025

टर्की केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है. इस पक्षी के चोंच के ऊपर एक लटकी हुई स्किन जैसी चीज होती है. ट्रंप कार्यक्रम में आए तो बोले कि देखो ये कितना खुश है. वैसे सेरेमनी में गोबल ही था, वैडल मौजूद नहीं था. दोनों बर्ड्स को बाकायदे इस कार्यक्रम में आने से पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के लग्जरी कमरे में ठहराया गया था. अब माफी मिलने के बाद ये दोनों टर्की उत्तरी कैरोलिना में नई जिंदगी शुरू करेंगे. बाकायदे नॉर्थ कैरोलिनी स्टेट यूनिवर्सिटी की निगरानी में रहेंगे.

