Advertisement
trendingNow13018807
Hindi Newsदुनिया

ये दो बड़े 'मुर्गे' कटने वाले थे, अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैसे बचा लिया? फिर होटल में ठहराया गया

टर्की पक्षी या दो बड़े मुर्गे कह लीजिए. अमेरिका में इन्हें माफी दे दी गई. वजह भी दिलचस्प है. माफी देते समय ट्रंप की घोषणा पर जैसे इस मुर्गे ने जवाब दिया वो देखकर हंसी छूट जाएगी. समझिए पूरा मामला. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये दो बड़े 'मुर्गे' कटने वाले थे, अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैसे बचा लिया? फिर होटल में ठहराया गया

बटर चिकन , चिकन टिक्का मसाला, चिकन करी, तंदूरी चिकन, चिकन हांडी, चिकन कोरमा, फ्राइड चिकन, थाई रेड करी चिकन जैसी मुर्गे वाली डिशेज की तरह दो टर्की पक्षियों को भी खाने की टेबल पर परोसी जाने वाली डिश में इस्तेमाल किया जाना था. अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया. हां, इस साल व्हाइट हाउस की लॉटरी में दो लकी बर्ड्स बच गए. उन्हें प्रेसिडेंट की माफी मिली है. अब उन्हें डिनर टेबल से जिंदगीभर के लिए आजादी मिल गई है. देखने वाले उस समय हंस पड़े जब ट्रंप के ऐलान पर इस बड़े मुर्गे ने टो-टो-टो (कुछ अपनी भाषा) कहा. ट्रंप ने भी मजे लिए. 

दरअसल, इन दोनों पक्षियों को फ्री कर दिया गया है. थैंक्सगिविंग डे मनाने का अमेरिका में रिवाज है. यह हर साल तमाम चीजों के लिए एक तरह से धन्यवाद देने का दिन होता है. इस दिन छुट्टी होती है. इसे फसल की कटाई का उत्सव भी माना जाता है. इस दिन प्रेसिडेंट भोज देते हैं इसमें कई तरह के पकवान परोसे जाते हैं. इसमें टर्की की डिश भी होती है. ये दोनों टर्की वैडल और गोबल भी परोसे जाने वाले थे इससे पहले माफी मिल गई. 

इनके नाम पब्लिक ने ऑनलाइन चुने थे. प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैमरे के सामने माफी दे रहे थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ताली बजाते हुए मुस्कुरा रही थी. यह सालाना रिवाज है जिसमें दो थैंक्सगिविंग टर्की को छुट्टियों के खाने के लिए कटने से बचा लिया जाता है. 

टर्की केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है. इस पक्षी के चोंच के ऊपर एक लटकी हुई स्किन जैसी चीज होती है. ट्रंप कार्यक्रम में आए तो बोले कि देखो ये कितना खुश है. वैसे सेरेमनी में गोबल ही था, वैडल मौजूद नहीं था. दोनों बर्ड्स को बाकायदे इस कार्यक्रम में आने से पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के लग्जरी कमरे में ठहराया गया था. अब माफी मिलने के बाद ये दोनों टर्की उत्तरी कैरोलिना में नई जिंदगी शुरू करेंगे. बाकायदे नॉर्थ कैरोलिनी स्टेट यूनिवर्सिटी की निगरानी में रहेंगे. 

पढ़ें: अयोध्या की वो राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

america news

Trending news

चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
Jews
कौन हैं बेनी मेनाशे यहूदी? भारत से 5800 यहूदियों को इजरायल क्यों ले जाएगा अपने देश
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
Kerala High Court
'नहीं चलेगा दूसरी शादी...,' HC का आदेश, पहली पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
Karnataka News
एक मीटिंग से बदले सिद्धारमैया के सुर; अब शिवकुमार ने छेड़ी 'सीक्रेट डील' की चर्चा
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
PM Modi Letter
'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल..', देश वासियों को PM मोदी ने लिखा खत
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
babri masjid news
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' का प्लान ढहा, नींव की खुदाई शुरू होने से पहले ही हो गया खेल
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
today weather update
अगले 24 घंटे में बदलेगा इन राज्यों का मौसम! चक्रवाती तूफान का कहां-कहां होगा असर?
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
South Korea News
अयोध्या की राजकुमारी सोने-चांदी लेकर गई थीं... साउथ कोरिया के लोग क्यों कर रहे याद?
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?
Humayun Kabir
'TMC बाबरी मस्जिद नहीं, बांग्लादेश का शिलान्यास करेगी', हुमायूं कबीर बयान देकर फंसे?