ट्रंप के खौफ से भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद? अमेरिका के टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान, जानें एक-एक बात

India-Russia oil imports: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के रूसी तेल आयात पर की जा रही तीखी बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद में कोई बड़ी कटौती करेंगी? क्या भारत ने ट्रंप के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? और इस टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान हो सकता है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

क्या भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में यानी जुलाई और अगस्त में भारत के बंदरगाहों पर रूसी तेल की डिलीवरी में कमी देखी गई है. लेकिन उद्योग के जानकारों का कहना है कि यह कमी ट्रंप के दबाव की वजह से नहीं, बल्कि रूस के तेल पर मिलने वाली छूट (डिस्काउंट) कम होने की वजह से है. ये तेल खेपें जुलाई में ट्रंप के भारत के खिलाफ बयानों और अगस्त में भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा से पहले ही बुक हो चुकी थीं.

सितंबर-अक्टूबर महीने पर टिकी नजरें

अब सबकी नजरें सितंबर और अक्टूबर में होने वाली रूसी तेल की डिलीवरी पर टिकी हैं. ये डिलीवरी इस बात को साफ करेंगी कि ट्रंप के टैरिफ दबाव का भारत के रूसी तेल आयात पर कितना असर पड़ा है. शुरुआती टैंकर डेटा के मुताबिक, अगस्त में रूसी तेल की लोडिंग में जुलाई के मुकाबले 37 फीसदी की कमी देखी गई है, जो सितंबर-अक्टूबर में भारत के बंदरगाहों पर उतरेगी.

ट्रंप के दबाव में है भारत?

लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कमी ट्रंप के दबाव की वजह से है. कुछ टैंकर मिस्र के पोर्ट सईद की ओर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये खेपें भारत आ सकती हैं. केपलर (Kpler) के रिफाइनिंग और मॉडलिंग के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार, "अगस्त में रूसी तेल की लोडिंग 1 मिलियन बैरल प्रति दिन के आसपास है, जो जुलाई से काफी कम है. लेकिन कुछ टैंकर अभी भी अपनी अंतिम मंजिल तय नहीं कर पाए हैं, और भारत इनके लिए एक मजबूत संभावित गंतव्य बना हुआ है.

ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना असर?

भारत की सरकारी रिफाइनरियों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से रूसी तेल आयात को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है. उनकी खरीदारी पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर हो रही है. भारत सरकार का भी यही रुख है कि वह तेल वहां से खरीदेगा, जहां सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, बशर्ते वह तेल प्रतिबंधों के दायरे में न हो. रूसी तेल पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है, बस अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसकी कीमत पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा (प्राइस कैप) लगाई है, जो तब लागू होती है जब पश्चिमी शिपिंग और बीमा सेवाओं का उपयोग होता है.

ट्रंप ने टैरिफ के सहारे बनाया दबाव?

ट्रंप प्रशासन के लिए भारत का रूसी तेल आयात एक बड़ा मुद्दा बन गया है. अगस्त में ट्रंप ने भारत के सामानों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, जो पहले से लागू 25 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त है. भारत ने इसे "अनुचित और अव्यवहारिक" बताया है. भारत का कहना है कि रूसी तेल का आयात तब शुरू हुआ जब पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी, और अमेरिका ने भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता के लिए भारत से ऐसे आयात को प्रोत्साहित किया था.

फिलहाल, भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद को लेकर अपने रणनीति में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं. उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी खरीदारी का आधार सिर्फ आर्थिक लाभ है. ट्रंप का यह दबाव रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है. लेकिन भारत के लिए, जो अपनी 88 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, रूसी तेल एक सस्ता और महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है.

नहीं झुकेगा भारत

विश्लेषकों का मानना है कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा. भारत की कूटनीति संतुलित है, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखती है. रूस ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार चुनने के लिए स्वतंत्र है. यानी भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि छूट कम होने की वजह से आयात में कमी आई थी, जो अब फिर से शुरू हो गया है. टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टरों को नुकसान होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहेगा, चाहे ट्रंप कितना भी दबाव बनाएं.