ट्रंप के खौफ से भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद? अमेरिका के टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान, जानें एक-एक बात
Advertisement
trendingNow12897092
Hindi NewsExplainer

ट्रंप के खौफ से भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद? अमेरिका के टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान, जानें एक-एक बात

Trump tariff threats affect oil imports between India Russia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऐलान किया कि भारत अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो हम उस पर टैरिफ बढ़ाते रहेंगे. तब से खूब सारे अटकलें लग रही हैं और सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल क्या भारत ट्रंप के खौफ में रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, या कम कर दिया है, क्या इससे भारत को नुकसान हुआ है. जानते हैं पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 26, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के खौफ से भारत ने रूस से तेल लेना कर दिया बंद? अमेरिका के टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान, जानें एक-एक बात

India-Russia oil imports: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के रूसी तेल आयात पर की जा रही तीखी बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद में कोई बड़ी कटौती करेंगी?  क्या भारत ने ट्रंप के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? और इस टैरिफ तमाशे से भारत को कितना नुकसान हो सकता है? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं.

क्या भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया?
इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में यानी जुलाई और अगस्त में भारत के बंदरगाहों पर रूसी तेल की डिलीवरी में कमी देखी गई है. लेकिन उद्योग के जानकारों का कहना है कि यह कमी ट्रंप के दबाव की वजह से नहीं, बल्कि रूस के तेल पर मिलने वाली छूट (डिस्काउंट) कम होने की वजह से है. ये तेल खेपें जुलाई में ट्रंप के भारत के खिलाफ बयानों और अगस्त में भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा से पहले ही बुक हो चुकी थीं.

सितंबर-अक्टूबर महीने पर टिकी नजरें
अब सबकी नजरें सितंबर और अक्टूबर में होने वाली रूसी तेल की डिलीवरी पर टिकी हैं. ये डिलीवरी इस बात को साफ करेंगी कि ट्रंप के टैरिफ दबाव का भारत के रूसी तेल आयात पर कितना असर पड़ा है. शुरुआती टैंकर डेटा के मुताबिक, अगस्त में रूसी तेल की लोडिंग में जुलाई के मुकाबले 37 फीसदी की कमी देखी गई है, जो सितंबर-अक्टूबर में भारत के बंदरगाहों पर उतरेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप के दबाव में है भारत?
लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कमी ट्रंप के दबाव की वजह से है. कुछ टैंकर मिस्र के पोर्ट सईद की ओर जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये खेपें भारत आ सकती हैं. केपलर (Kpler) के रिफाइनिंग और मॉडलिंग के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार, "अगस्त में रूसी तेल की लोडिंग 1 मिलियन बैरल प्रति दिन के आसपास है, जो जुलाई से काफी कम है. लेकिन कुछ टैंकर अभी भी अपनी अंतिम मंजिल तय नहीं कर पाए हैं, और भारत इनके लिए एक मजबूत संभावित गंतव्य बना हुआ है.

ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना असर?
भारत की सरकारी रिफाइनरियों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से रूसी तेल आयात को लेकर कोई निर्देश नहीं मिला है. उनकी खरीदारी पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर हो रही है. भारत सरकार का भी यही रुख है कि वह तेल वहां से खरीदेगा, जहां सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, बशर्ते वह तेल प्रतिबंधों के दायरे में न हो. रूसी तेल पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है, बस अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसकी कीमत पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा (प्राइस कैप) लगाई है, जो तब लागू होती है जब पश्चिमी शिपिंग और बीमा सेवाओं का उपयोग होता है.

ट्रंप ने टैरिफ के सहारे बनाया दबाव?
ट्रंप प्रशासन के लिए भारत का रूसी तेल आयात एक बड़ा मुद्दा बन गया है. अगस्त में ट्रंप ने भारत के सामानों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, जो पहले से लागू 25 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त है. भारत ने इसे "अनुचित और अव्यवहारिक" बताया है. भारत का कहना है कि रूसी तेल का आयात तब शुरू हुआ जब पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी, और अमेरिका ने भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता के लिए भारत से ऐसे आयात को प्रोत्साहित किया था.

ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कितना असर?
फिलहाल, भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद को लेकर अपने रणनीति में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं. उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी खरीदारी का आधार सिर्फ आर्थिक लाभ है. ट्रंप का यह दबाव रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है. लेकिन भारत के लिए, जो अपनी 88 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, रूसी तेल एक सस्ता और महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है.

नहीं झुकेगा भारत
विश्लेषकों का मानना है कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा. भारत की कूटनीति संतुलित है, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखती है. रूस ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार चुनने के लिए स्वतंत्र है. यानी भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि छूट कम होने की वजह से आयात में कमी आई थी, जो अब फिर से शुरू हो गया है. टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टरों को नुकसान होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहेगा, चाहे ट्रंप कितना भी दबाव बनाएं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: 'सबसे ज्यादा शराब पीती हैं MP की महिलाएं…',कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, लाडली बहन योजना पर साधा निशाना
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 'सबसे ज्यादा शराब पीती हैं MP की महिलाएं…',कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, लाडली बहन योजना पर साधा निशाना
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
;