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राष्ट्रपति की हत्या, 34 एजेंट और नेपोलियन का पोता... ऐसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI

अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI आखिर कैसे अस्तित्व में आई? राष्ट्रपति की हत्या के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं, शुरुआती 34 एजेंटों की नियुक्ति और नेपोलियन बोनापार्ट के वंशज चार्ल्स बोनापार्ट की अहम भूमिका ने इस एजेंसी की नींव रखी। जानिए FBI के गठन का पूरा इतिहास, इसके पीछे की वजह और कैसे यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली जांच एजेंसियों में शामिल हुई.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 26, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:26 AM IST
राष्ट्रपति की हत्या, 34 एजेंट और नेपोलियन का पोता... ऐसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI
Image Credit: AI Generated Photo (राष्ट्रपति की हत्या, 34 एजेंट और नेपोलियन का पोता... ऐसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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