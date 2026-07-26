/राष्ट्रपति की हत्या, 34 एजेंट और नेपोलियन का पोता... ऐसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI

आज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को दुनिया की सबसे प्रभावशाली जांच एजेंसियों में गिना जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसी बड़े कानून या संसद में लंबी बहस के बाद नहीं हुई थी. इसकी नींव एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी के बाद पड़ी, जिसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.
साल 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई. इस घटना ने यह साफ कर दिया कि तेजी से बदलते अमेरिका के पास ऐसी कोई संघीय जांच व्यवस्था नहीं थी, जो बड़े अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से संभाल सके. राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने सत्ता संभालने के बाद इस कमी को दूर करने का फैसला किया और यहीं से एक नई एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी.
उस समय अमेरिकी न्याय विभाग के पास अपने जांच अधिकारी तक नहीं थे. किसी भी बड़े अपराध या संघीय मामले की जांच करनी होती, तो ट्रेजरी विभाग की सीक्रेट सर्विस से एजेंट बुलाने पड़ते थे. यह व्यवस्था न सिर्फ असुविधाजनक थी, बल्कि कई मामलों में जांच की गति भी प्रभावित होती थी. सरकार ने जब एक स्वतंत्र संघीय जांच एजेंसी बनाने का विचार रखा, तो अमेरिकी कांग्रेस ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया. सांसदों को आशंका थी कि इतनी शक्तिशाली एजेंसी का इस्तेमाल भविष्य में राजनीतिक विरोधियों और जनप्रतिनिधियों की निगरानी के लिए किया जा सकता है.
कांग्रेस की आपत्ति के बावजूद तत्कालीन अटॉर्नी जनरल चार्ल्स जे. बोनापार्ट पीछे नहीं हटे. उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया. 26 जुलाई 1908 को उन्होंने प्रशासनिक आदेश जारी कर न्याय विभाग के भीतर 34 विशेष जांच अधिकारियों की एक छोटी टीम गठित कर दी. दिलचस्प बात यह है कि चार्ल्स जे. बोनापार्ट का संबंध फ्रांस के प्रसिद्ध सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के परिवार से था. वे नेपोलियन के सबसे छोटे भाई जेरोम बोनापार्ट के पोते थे. उनके इस फैसले ने जिस छोटी टीम को जन्म दिया, वही आगे चलकर दुनिया की सबसे चर्चित जांच एजेंसी एफबीआई बनी.
शुरुआती वर्षों में इस संगठन का काम सीमित था. यह मुख्य रूप से जमीन से जुड़े घोटालों, बैंक धोखाधड़ी और संघीय कानूनों के उल्लंघन की जांच करता था. हालात 1924 में बदलने शुरू हुए, जब महज 29 वर्ष की उम्र में जे. एडगर हूवर एजेंसी के निदेशक बने. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक कठोर बनाया, एजेंटों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण अनिवार्य किया और जांच में वैज्ञानिक तरीकों तथा फोरेंसिक तकनीकों को प्राथमिकता दी. हूवर के नेतृत्व में एजेंसी लगातार मजबूत होती गई और 1935 में इसे आधिकारिक रूप से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) नाम दिया गया.
जे. एडगर हूवर ने करीब 48 वर्षों तक एजेंसी का नेतृत्व किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड माना जाता है. उनके कार्यकाल में एफबीआई की कार्यशैली और प्रतिष्ठा दोनों में बड़ा बदलाव आया. हालांकि, एजेंसी बनने के बाद भी कई दशकों तक उसका अपना स्वतंत्र मुख्यालय नहीं था. लगभग 68 वर्षों तक एफबीआई न्याय विभाग के दफ्तरों से ही संचालित होती रही. आखिरकार 1975 में उसे अपना स्थायी मुख्यालय मिला.
एफबीआई की उपलब्धियां सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहीं. इस एजेंसी ने आधुनिक अपराध जांच प्रणाली को नई दिशा भी दी. 1924 में एफबीआई ने पहली बार अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में मौजूद फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को एक राष्ट्रीय डेटाबेस में जोड़ने की पहल की. यही मॉडल आगे चलकर आधुनिक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की मजबूत नींव बना. इसके बाद 1932 में केवल एक कमरे और एक वैज्ञानिक के साथ शुरू हुई एफबीआई की फोरेंसिक लैब आज दुनिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में शामिल है. हथियारों की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल, रसायन विज्ञान और कई अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों को एक ही छत के नीचे लाने की शुरुआत भी इसी लैब से हुई.
एफबीआई ने अपराधियों की तलाश के लिए 'वांटेड' पोस्टर अभियान को भी प्रभावी रूप से विकसित किया. इन पोस्टरों की मदद से वांछित अपराधियों की जानकारी पूरे अमेरिका में तेजी से पहुंचने लगी. इससे अलग-अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बना और कई बड़े अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली.
आज एफबीआई सिर्फ अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि आधुनिक जांच तकनीक, फोरेंसिक विज्ञान और अपराध विश्लेषण के क्षेत्र में दुनिया के कई देशों के लिए एक मानक मानी जाती है. इसकी शुरुआत महज 34 अधिकारियों की छोटी टीम से हुई थी, लेकिन एक प्रशासनिक फैसले ने उसे ऐसा संस्थान बना दिया, जिसका प्रभाव आज पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था और जांच प्रणाली पर दिखाई देता है.