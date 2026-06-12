राफेल की तकनीक मिलने के बाद भारत में बनी मिसाइल और बम को विमान से इंटीग्रेट किया जा सकेगा. यानी जो राफेल अब तक सिर्फ मीका और मीटियोर जैसी मिसाइल दाग सकता था. वही राफेल अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी दाग सकेगा. भारत राफेल का सबसे आधुनिक वर्जन खरीद रहा है. इस वर्जन में टारगेट को ट्रैक करने के लिए उन्नत राडार लगे हैं. ये भी एक फाइटर पायलट की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. सबसे बड़ी बात ये है कि भारत को राफेल के इंजन की तकनीक मिलेगी. इस तकनीक के जरिए भारतीय एयरफोर्स के महत्वकांक्षी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.