DNA on India-France Jet Technology Transfer Deal: भारत की स्वतंत्र नीति और अटल निश्चय का नतीजा है कि आज भारत शर्तों पर नहीं चल रहा बल्कि दुनिया भारत की शर्तों को मान रही है. उन्हें स्वीकार कर रही है . हमारा अगला विश्लेषण आपको दुनिया में भारत की इसी प्रगति से परिचित कराएगा . अब सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति के मोर्चे पर भी भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है.
फ्रांस सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब भारत को राफेल फाइटर जेट की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी. खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लग जाएगी. दरअसल भारत ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है. इन 114 जेट्स की डील के साथ राफेल की तकनीक साझा की जाएगी.
इस टेक्नॉलॉजी ट्रांसफर में राफेल के इंजन, ढांचे और अंदरूनी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स शामिल होंगी. इसके साथ ही साथ नए राफेल के 55 से 60 प्रतिशत कलपुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे. यानी राफेल भी मेक इन इंडिया का हिस्सा बन जाएगा.
दरअसल भारत ने जब 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए प्रस्ताव़ भेजा था. तब भारत ने कह दिया था कि ये डील तभी होगी, जब राफेल की तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी. इसके साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा था कि 114 में से 90 जेट्स देश के अंदर ही तैयार किए जाएंगे. इन दोनों शर्तों पर पहले फ्रांस ना-नुकुर करता रहा लेकिन अब फ्रांस ने हामी भर दी है. फ्रांस से 24 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे और बाकी भारत में बनाए जाएंगे. अब समझिए कि भारत और फ्रांस की इस सहमति से वायुसेना की फायर पावर में कितना इजाफा होने वाला है.
राफेल की तकनीक मिलने के बाद भारत में बनी मिसाइल और बम को विमान से इंटीग्रेट किया जा सकेगा. यानी जो राफेल अब तक सिर्फ मीका और मीटियोर जैसी मिसाइल दाग सकता था. वही राफेल अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी दाग सकेगा. भारत राफेल का सबसे आधुनिक वर्जन खरीद रहा है. इस वर्जन में टारगेट को ट्रैक करने के लिए उन्नत राडार लगे हैं. ये भी एक फाइटर पायलट की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. सबसे बड़ी बात ये है कि भारत को राफेल के इंजन की तकनीक मिलेगी. इस तकनीक के जरिए भारतीय एयरफोर्स के महत्वकांक्षी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
राफेल में भारतीय हथियार और उपकरण लगने से इन विमानों के ऑपरेशन और मेंटनेंस का खर्चा भी काफी कम हो जाएगा. यानी रफाल वाली ये सुपर डील भारतीय एयरफोर्स को सैन्य और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर फायदा पहुंचाएगी. फ्रांस ने भारतीय प्रस्ताव पर कई बार अगर-मगर किया था लेकिन आखिरकार जीत भारतीय विदेश नीति की ही हुई है.
फ्रांस के साथ राफेल की तकनीक का समझौता करके भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दूसरे देशों से विमानों की तकनीक हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे पहुंच गया है.
अगर भारत का इतिहास देखें तो रूस ने भारत को मिग-21, मिग-21 ब्रिज, मिग-27 और सुखोई-30 की तकनीक ट्रांसफर की थी. अब फ्रांस भी भारत को रफाल विमान की तकनीक ट्रांसफर कर रहा है. भारत को अलग-अलग देशों से तकनीक मिली है. ये भी भारत की विदेश नीति की कामयाबी का बड़ा प्रमाण है.
रूस से मिली तकनीक और लाइसेंस के जरिए भारत अब तक 260 सुखोई-30 फाइटर जेट बना चुका है. अब बारी राफेल की है. राफेल की डील में भी तकनीक और उपकरणों का ट्रांसफर होगा. यानी अगले 10 से 15 सालों में भारतीय वायुसेना को ज्यादा तादाद में राफेल विमान हासिल हो जाएंगे. किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हथियारों का रख-रखाव और आधुनिकीकरण कितना आवश्यक है, इसका एक जिक्र महर्षि शुक्र के लेखन में भी मिलता है.
#DNAमित्रों | भारत ने यूरोप को आज 'खामोश' कर दिया..फ्रांस के रफाल..भारत की शर्त पर ही आएंगे
रफाल के 'स्वदेशी मॉडल' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #MakeInIndia #India #Rafale @rahulsinhatv pic.twitter.com/hpFgbmax6c
— Zee News (@ZeeNews) June 12, 2026
शुक्रनीति में लिखा गया है - राजा को सदा अपनी सेना के शस्त्रागार की जांच करनी चाहिए. पुराने हथियारों की जगह नए हथियार रखने चाहिए. घातक अस्त्र या शस्त्र का आधुनिकीकरण भी करना चाहिए. शस्त्रों का ये आधुनिकीकरण ही राष्ट्र की सुरक्षा का मूलमंत्र होता है.
जब से राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना है . तब से हमने और आपने इस फाइटर जेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन आज भी राफेल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है. अब हम आपको राफेल के कुछ ऐसे ही अनसुने तथ्य बताने जा रहे हैं.
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राफेल का निर्माण एक तनातनी की वजह से हुआ था. दरअसल फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर एक नया फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहे थे. विमान के डिजाइन और उपकरणों को लेकर दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हो गए थे. इसी मतभेद में अपनी तकनीक को ब्रिटेन से बेहतर साबित करने के लिए फ्रांस ने राफेल का निर्माण शुरु किया था.
राफेल एक मात्र ऐसा गैर अमेरिकी फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी विमानवाहक वाहनों पर उतरने और उड़ान भरने की अनुमति दी गई है. इतना ही नहीं, राफेल को हवा में री-फ्यूलिंग यानी दोबारा ईंधन भरने के लिए किसी हवाई टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती. एक राफेल विमान से दूसरे राफेल विमान में आसानी से ईंधन भरा जा सकता है.
राफेल की क्षमता और इसका इतिहास वाकई दुनिया के दूसरे फाइटर जेट्स से अलग है. इसी वजह से भारत ने राफेल को वायुसेना के लिए चुना था. अब राफेल की बड़ी खेप से जुड़ी डील हो रही है तो राफेल के साथ उसकी तकनीक और उपकरण भी भारत पहुंचेंगे.