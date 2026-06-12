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जिस तकनीक पर फ्रांस टालमटोल करता रहा, आखिर भारत के आगे कैसे झुक गया? अब India बनेगा दुनिया की 'महाशक्ति'

India-France Rafale Jet Deal: जिस तकनीक पर फ्रांस लंबे वक्त तक टालमटोल करता रहा था, वह आखिरकार भारत के आगे कैसे झुक गया है? भारत ने आखिर कौन-सी शर्त लगाई, जिसे चलते उसे झुकने को मजबूर होना पड़ा.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:14 AM IST
जिस तकनीक पर फ्रांस टालमटोल करता रहा, आखिर भारत के आगे कैसे झुक गया? अब India बनेगा दुनिया की 'महाशक्ति'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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