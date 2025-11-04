9 अरब की जूलरी चुराकर तीस मार खां समझ रहे थे चोर, एक हफ्ते में पुलिस ने 'ब्रह्मास्त्र' चलाकर दबोच लिया

France Crown Jewels Theft: उन गहनों की कीमत भारतीय रुपये में 9 अरब के करीब है. एक प्रसिद्ध म्यूजियम में इन बेशकीमती गहनों को रखा गया था लेकिन दिनदहाड़े चोरों ने इसे उड़ा दिया. पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस ने जिस तरह से एक हफ्ते में दोनों चोरों को दबोच लिया उससे लग रहा है कि चुटकियों में सारा केस सुलझ गया. आखिर पुलिस ने बड़े आराम से तीन संदिग्धों का पता कैसे लगा लिया? यह बहुचर्चित मामला फ्रांस के लूवर म्यूजियम का है.

यहां सेंध लगाकर चोरों ने फ्रांस के आठ ऐतिहासिक मुकुट रत्नों को चुरा लिया था. इसमें डीएनए जांच कारगर साबित हुई. संग्रहालय में घुसे चोर खुद को तीस मार खां समझ रहे थे लेकिन जिस खिड़की को तोड़कर वे घुसे थे. जिस स्कूटर से भागे थे, वहां मिले डीएनए ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

फ्रांस के अधिकारियों ने बताया है कि एक आरोपी का डीएनए ट्रक पर लगी उस मशीनी सीढ़ी पर पाया गया जिसका इस्तेमाल दो चोरों को म्यूजियम की दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंचाने के लिए किया गया था. वैसे, पढ़ने या देखने में यह डकैती यूरोपीय संग्रहालय में सुरक्षा की कमी पर प्रश्नचिह्न लगाती दिखती है लेकिन संदिग्धों का पता लगाने की तेजी ने साबित कर दिया फ्रांस पुलिस के पास कैसा 'ब्रह्मास्त्र'है? यह डीएनए के डेटाबेस का कमाल था.

दस्ताना छोड़ा, सीढ़ी पर निशान

यह इस बात का भी संकेत है कि दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम में से एक में दिनदहाड़े चोरी करने के बाद चोर कितने लापरवाह थे. उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड से बचने की हड़बड़ी में वे पीछे कौन से निशान छोड़ आए हैं. हां, उसमें एक दस्ताना, एक मुकुट जो उन्होंने गिरा दिया था और मशीनी सीढ़ी वाला ट्रक भी था, जिसमें उन्होंने आग लगाने की असफल कोशिश भी की थी.

जांचकर्ताओं ने घटनास्थल और चोरों द्वारा छोड़ी गई चीजों से संबंधित कुल 150 फॉरेंसिक नमूनों की जांच की. गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों का डीएनए पहले से ही फाइल में था क्योंकि उनके आपराधिक इतिहास ज्यादातर चोरी के थे. एक वकील ने कहा कि मैं यह बिल्कुल मानता हूं कि अगर चोरों का डीएनए न मिलता और उसका मिलान डेटाबेस से न होता तो अपराधियों को पकड़ न पाते.

फ्रांस के पास है डीएनए बैंक

फ्रांस के पास फिंगरप्रिंट फाइल में 44 लाख लोगों का डीएनए प्रोफाइल जमा है. ये डेटा पिछले 30 साल में संदिग्धों, अपराधियों और आपदा में मारे गए लोगों से जुटाए गए थे.

