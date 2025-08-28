भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे कर रहा फंड का इंतजाम? रिपोर्ट में हो गया खुलासा, इन लोगों को बनाया मोहरा
भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे कर रहा फंड का इंतजाम? रिपोर्ट में हो गया खुलासा, इन लोगों को बनाया मोहरा

Gurpatwant Singh Pannu Latest News: अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू इसके लिए फंड का इंतजाम कैसे करता है? इस राज का अब खुलासा हो गया है और पता चल गया है कि पन्नू को पैसे कैसे मिल रहे हैं. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:34 PM IST
How Gurpatwant Singh Pannu Arranging Funds News: पाकिस्तान की शह पर अलगाववादी गतिविधियां चला रहा संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) आज भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है. इस संगठन का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नून अमेरिका में रह रहा है, जहां से वह यूएस, कनाडा और दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियां करता रहता है. अब पन्नून से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने भारत ही नहीं बल्कि यूएस-कनाडा की एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं. 

सिख ड्राइवरों के साथ बनाया ड्रग कार्टेल!

'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया में सिख अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पन्नून मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है. इसके लिए उसने कनाडा-अमेरिका में ट्रक चलाने वाले पंजाबी-सिख ड्राइवरों के साथ मिलकर अपना एक कार्टेल बना लिया है. इनके जरिए वह उत्तरी अमेरिका में फेंटेनाइल, हेरोइन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की डिलीवरी करवाता है. इस स्मगलिंग से मिले पैसों को वह भारत के खिलाफ अभियान चलाने में इस्तेमाल करता है. 

खुल गया पन्नू के काले कारनामों का राज

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नून ने हाल में कनाडा में ट्रक चालक हरजिंदर सिंह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद इस कार्टेल का पता चला. इससे स्पष्ट होता है कि SFJ समेत कई खालिस्तानी समूह अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं. इस काले धंधे से मिले पैसों से भारत विरोधी प्रदर्शनों, जनमत संग्रह और दूसरे अभियानों को संचालित किया जाता है. 

Ajit Doval Latest News: खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिकी कोर्ट ने दिया झटका, कहा- डोभाल को सर्व नहीं हुआ वारंट

खालिस्तानी आतंकी बने समुदाय के लिए समस्या

'खालसा वॉक्स' की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके समेत सभी जगहों पर सिख ईमानदार और रचनात्मक जीवन जीते हैं. लेकिन खालिस्तानी गतिविधियों की वजह से उन पर प्रश्नचिह्न उठ जाते हैं, जिससे विश्वास का ढांचा कमजोर होता है. इससे सिख समुदाय के बारे में नकारात्मक विचारधारा को बढ़ावा मिलता है. 

हिंसक संगठनों का समर्थन बंद करें सिख- रिपोर्ट

रिपोर्ट में सिख समुदाय से अपील की गई कि वे उन्हीं संगठनों का समर्थन करें, जो हिंसक या अवैध गतिविधियों से न जुड़े हों. वे लोग सिख समुदाय की गरिमा, शांति और कल्याण की भावना को बनाए रखते हों. रिपोर्ट में ज़ोर देकर कहा गया है कि सिखों की यह बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वे सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें कि वे किन लोगों को अपना समर्थन दे रहे हैं.  साथ ही विभाजन को बढ़ावा देने वाले या अवैध तरीके से काम करने वाले व्यक्तियों या समूहों का समर्थन करना, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो.

(एजेंसी IANS)

