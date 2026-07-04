/अमेरिका की आजादी में हैदर अली और टीपू सुल्तान की क्या भूमिका थी? ब्रिटेन के खिलाफ ऐसे रच दिया था इतिहास

जब अमेरिका में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसी समय भारत के दक्षिण में मैसूर के शासक हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से मोर्चा लिए हुए थे. दोनों संघर्षों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी, दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन भी नहीं था, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इन समानांतर युद्धों ने ब्रिटेन पर ऐसा दबाव बनाया जिसने उसके संसाधनों को कई मोर्चों पर बांट दिया. इतिहास के इसी कम चर्चित अध्याय को आज फिर से याद किया जा रहा है, जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता घोषणा (1776) की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है.
आज यह बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में हैदर अली के नाम पर गीत गाए जाते थे. लोगों की सभाओं में उनके सम्मान में जाम उठाए जाते थे और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता के रूप में देखा जाता था. इतना ही नहीं, अमेरिका में एक वॉरशिप का नाम भी 'हैदर एली (Hyder Ally) रखा गया था, जो हैदर अली के नाम का अंग्रेजी रूप था. यह उस दौर में मैसूर के प्रति अमेरिकी समाज के एक वर्ग की सहानुभूति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है.
1775 में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध शुरू किया. दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही थी. इसी बीच 1778 में फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया. इससे यह संघर्ष केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, कैरेबियन, अफ्रीका और एशिया तक फैल गया. इसी समय भारत में मैसूर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था. इतिहासकारों के अनुसार फ्रांस ने अमेरिका के विद्रोहियों के साथ-साथ हैदर अली की सेना को भी समर्थन दिया, क्योंकि वह सात वर्षीय युद्ध में मिली हार का बदला ब्रिटेन से लेना चाहता था.
अमेरिकन रिवोल्यूशन संग्रहालय की 'रिवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड' सीरीज के अनुसार, 1779 में ब्रिटेन ने फ्रांसीसी नियंत्रण वाले माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था. यह बंदरगाह हैदर अली के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से उन्हें फ्रांस से सैन्य सामग्री मिलती थी. इतिहासकारों का मानना है कि इसी घटना ने 1780 में दूसरे एंग्लो-मैसूर युद्ध की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई.
1780 के दशक की शुरुआत तक ब्रिटेन को एक साथ उत्तरी अमेरिका, भारत और समुद्री क्षेत्रों में युद्ध लड़ना पड़ रहा था. इतिहासकार ब्लेक स्मिथ लिखते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन और हैदर अली का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, लेकिन दोनों एक ही दुश्मन ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे और दोनों को फ्रांस का समर्थन मिल रहा था. इसी कारण ब्रिटेन को अपनी सेना, नौसेना, धन और सैन्य रणनीति कई हिस्सों में बांटनी पड़ी.
1780 में तमिलनाडु के वर्तमान कांचीपुरम के पास हुई पोलीलूर की लड़ाई मैसूर की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाती है. इस युद्ध में हैदर अली की सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी सबसे बड़ी हारों में से एक दी. इसी समय अमेरिका में भी ब्रिटेन निर्णायक संघर्ष में उलझा हुआ था. कई इतिहासकारों का मानना है कि इन समानांतर युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर अतिरिक्त दबाव डाला. हालांकि इतिहासकार यह भी स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका की आजादी का श्रेय केवल मैसूर को देना सही नहीं होगा. स्वतंत्रता कई राजनीतिक, सैन्य और अंतरराष्ट्रीय कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम थी.
1781 में पेंसिल्वेनिया ने अपने एक युद्धपोत का नाम 'हैदर अली' रखा. अमेरिकी कवि फिलिप फ्रेनो ने इस जहाज पर कविता भी लिखी, जिसमें हैदर अली को स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित शासक बताया गया. अगले वर्ष इसी युद्धपोत ने ब्रिटिश जहाज **जनरल मोंक** को हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की. इस सफलता का पूरे फिलाडेल्फिया में उत्सव मनाया गया. अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड संबासिवम के अनुसार, 1781 में यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना की हार के बाद न्यू जर्सी के ट्रेंटन शहर में आयोजित समारोह में 13 औपचारिक टोस्ट दिए गए थे. इनमें से एक टोस्ट विशेष रूप से हैदर अली के सम्मान में था. उस समय उन्हें पूर्वी भारत में ब्रिटिश शक्ति को चुनौती देने वाले वीर नेता के रूप में याद किया गया.
इतिहासकारों की राय इस मुद्दे पर संतुलित है. वे मानते हैं कि यह कहना सही नहीं होगा कि मैसूर ने अमेरिका को स्वतंत्र कराया. लेकिन यह भी सच है कि भारत में चल रहे युद्ध ने ब्रिटेन की सैन्य और आर्थिक क्षमता पर अतिरिक्त बोझ डाला. कर्नाटक के शोधकर्ता अमीन अहमद ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि उस समय ब्रिटेन की नौसेना का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र में व्यस्त था. इससे उत्तरी अमेरिका में संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हुई.
अमेरिका और भारत का संबंध केवल युद्ध तक सीमित नहीं था. 1773 की प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के विरोध से जुड़ी थी, जो भारत में अपना साम्राज्य तेजी से बढ़ा रही थी. जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय की इतिहासकार सारा पियर्सॉल लिखती हैं कि अमेरिकी क्रांति की जड़ें केवल अमेरिका में नहीं थीं. बंगाल सहित दुनिया के कई हिस्सों की घटनाओं ने भी इस आंदोलन को प्रभावित किया.
1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की सत्ता संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा. उस दौर के अमेरिकी अखबारों में टीपू सुल्तान की लड़ाइयों की खबरें नियमित रूप से प्रकाशित होती थीं. कई स्कूलों की पुस्तकों में भी उनका उल्लेख मिलता है. यहां तक कि अमेरिका में घोड़ों के नाम भी हैदर अली और टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने के उदाहरण दर्ज हैं. 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अमेरिका के कुछ बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं ने भी उनके साहस की प्रशंसा की थी.
अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदलने लगी. धीरे-धीरे अमेरिकी व्यापारिक हित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले भारतीय बाजारों से जुड़ गए. ऐसे में मैसूर के साथ पहले जैसी वैचारिक निकटता समाप्त होती चली गई. इतिहासकार ब्लेक स्मिथ के अनुसार, कुछ ही दशकों में मैसूर और उसके शासकों का नाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लोकप्रिय कहानी से लगभग गायब हो गया.
इतिहासकारों के अनुसार, अमेरिका की आजादी केवल एक देश की कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक वैश्विक संघर्ष का हिस्सा थी. जॉर्ज वॉशिंगटन, हैदर अली और टीपू सुल्तान अलग-अलग महाद्वीपों में रहते हुए भी एक ऐसे दौर का हिस्सा थे, जब ब्रिटिश साम्राज्य कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रहा था. हालांकि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं कि मैसूर ने अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया या दोनों के बीच कोई औपचारिक गठबंधन था. लेकिन अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों में यह तर्क दिया गया है कि भारत में मैसूर द्वारा ब्रिटेन को दी गई चुनौती ने उसके संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला और इससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि को समझने में मदद मिलती है.