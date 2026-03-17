DNA: जहां तेल के लिए दुनियाभर में मचा हाहाकार, वहां पेट्रोल-डीजल से कैसे दूरा बना रहा आइसलैंड; इस आइडिया ने पलटा पूरा खेल

Iran-Israel War: ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप है. अधिकतर देश इस समय तेल की कमी से परेशान हैं. जहां सप्लाई की कमी नहीं है, वो देश भी कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिस पर पेट्रोल-डीजल की महंगाई या सप्लाई का कोई अधिक असर नहीं हो रहा है. इस देश को अगर तेल न भी मिले तो कोई संकट खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसको तेल की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है.

पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल बंद

आइसलैंड भी यूरोप का देश है लेकिन बाकी यूरोप की तरह यहां तेल और गैस को लेकर कोई अफरातफरी नहीं फैली है. दिल्ली से करीब 7,500 किलोमीटर दूर आइसलैंड लगभग 100 प्रतिशत बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करता है.साथ ही घरों को गर्म रखने के लिए भी 90 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है. रसोई के लिए भी गैस की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है. ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी पेट्रोल-डीजल का उपयोग किया जाता है लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. लगभग 40 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गई हैं. इसकी वजह से वहां पेट्रोल पंप धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं जबकि EV चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. आइसलैंड का लक्ष्य अगले 4 साल में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने का है. 2030 तक वो पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना चाहता है. यानी वहां 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी.

कैसी घटी पेट्रोल-डीजल से निर्भरता?

आइसलैंड धरती के उन इलाकों में है जहां जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और ज्वालामुखी की गतिविधियां हैं. यहां धरती के नीचे से निकलने वाले गर्म पानी और गर्म भाप से बिजली बनाई जाती है. आइसलैंड में कई नदियां भी हैं जिनका इस्तेमाल हाइड्रोपावर के लिए किया जाता है. 70 के दशक से पहले तक दुनिया के बाकी देशों की तरह आइसलैंड भी आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था, लेकिन 1973-74 के तेल संकट के दौरान जब कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी तो आइसलैंड ने तय किया कि तेल पर निर्भरता खत्म करनी है. यानी इस बदलाव की शुरुआत मौजूदा तेल संकट से मिलती-जुलती स्थिति से ही हुई थी. उस वक्त अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी थी. इसके बाद 1974 से 1980 के बीच सबसे पहले आइसलैंड के हीटिंग सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी पर लाया गया. उसके बाद आइसलैंड इस बदलाव से रुका नहीं. अब सरकार का अगला लक्ष्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाना है. 52-53 साल में आइसलैंड ने ये कामयाबी हासिल की है. इस बदलाव का असर आइसलैंड की अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक है.

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कितनी हुई बचत?

अगर आइसलैंड अभी भी पूरी तरह तेल पर निर्भर होता तो उसे सालाना 30 से 50 करोड़ डॉलर फ्यूल के इंपोर्ट पर खर्च करना पड़ता. ये उसकी GDP का लगभग 1-1.5 प्रतिशत है. हीटिंग में बदलाव करके आइसलैंड ने 30 सालों में 8 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की है. इस बचत का नतीजा है कि प्रति व्यक्ति GDP के मामले में आइसलैंड दुनिया में 7वें स्थान पर है. रिन्यूएबल एनर्जी से आइसलैंड ने पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया है. जियो थर्मल हीटिंग के कारण आइसलैंड में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 37% की कमी आई है. आइसलैंड में बिजली उत्पादन से भी लगभग जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है. ये सच है कि आइसलैंड छोटा देश है. यहां की आबादी बहुत कम है. लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ इसी तरह का बदलाव अगर दूसरे देश भी करते हैं तो न सिर्फ देश में खुशहाली आएगी बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही तेल संकट में भी वहां कोई असर नहीं होगा. आइसलैंड का बदलाव दूसरे देशों के लिए मिसाल है. उसने तेल की आपदा को अवसर में बदला. मौजूदा संकट से भी ग्रीन एनर्जी की तरफ बदलाव की पहल की जानी चाहिए.