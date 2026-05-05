पाकिस्तान से UK और बांग्लादेश से US तक... बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अखबारों के पन्ने हुए भगवा; वर्ल्ड मीडिया ने कैसे किया कवर?

World Media on Bengal Election Results: देश के पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद आए परिणामों ने सभी को चौंका दिया है.पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बना ली है. वहीं, तमिलनाडु में दशकों तक सत्ता में रही डीएमके का सूपड़ा साफ हो गया है. राज्य में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है. भले ही भारत के पांच राज्यों में ये चुनाव हुए, लेकिन इसकी चर्चा दुनिया में भी थी.

दरअसल, भारत के अलवा दुनिया के अल-अलग देशों की मीडिया ने इस चुनाव को कवर किया है. अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों के पन्ने भी आज भगवा रंग के दिखे. पाकिस्तान, अमेरिका से लेकर बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्रों पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी दिखी. आइए आपको दिखाते हैं कि विभिन्न देशों के प्रमुख समाचार पत्रों ने कैसे इस चुनाव को कवर किया है.

पाकिस्तान में बीजेपी की जीत की खबर

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी ने विपक्ष के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल के अहम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी के लंबे समय से चले आ रहे गढ़ पर कब्जा कर लिया है.

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बांग्लादेश

गौरतलब है कि भारत के एक दूसरे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने भी वही एएफपी की रिपोर्ट छापी, जिसमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक बड़े झटके की बात कही गई थी. इस रिपोर्ट में विजय की पार्टी का भी जिक्र रहा.

द गार्डियन

प्रमुख ब्रिटिश दैनिक द गार्जियन ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव को पूरी तरीके कवर किया और इसके परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित किया. अखबार ने 'नरेंद्र मोदी की भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव जीता' के शीर्षक से एक खबर लगाई और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया. इस खबर में अखबार ने कहा कि यह परिणाम भारत की राजनीतिक परिदृश्य के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

बीबीसी

बीबीसी की ओर से भी पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणाम को कवर किया गया. बीबीसी ने 'मोदी की भाजपा ने भारत की सबसे कठिन राजनीतिक सीमाओं में से एक, बंगाल पर विजय प्राप्त की' के शीर्षक से एक खबर लगाई है. इस लेख में ब्रिटिश प्रकाशन की ओर से दावा किया गया कि पूर्वी राज्य में बीजेपी की जीत पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल में सबस महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक होगी. बीबीसी के लेख में यह भी कहा गया कि यह केवल तीन बार के सत्ताधारी पार्टी की बार नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल के समापन की यात्रा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स

अमेरिका के प्रतिष्ठि समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने "मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों ने भारत के विपक्ष के एक गढ़ पर विजय प्राप्त की" शीर्षक के साथ बंगाल में मिली बीजेपी की जीत को कवर किया. इस लेख में कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्र को फिर से गढ़ने के अपने दशकों लंबे अभियान में सोमवार को एक नया मुकाम हासिल किया. पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. एक ऐसे राज्य में जहां वह पहले कभी नहीं जीते थे.

वाशिंगटन पोस्ट

वाशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम से प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति में सुधार होने और उनके तीसरे कार्यकाल के मध्य में उनकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है. हालांकि, इस रिपोर्ट में केरलम पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. इस संबंध में एक लेख में बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट सरकार को हराकर वामपंथी शासन के अंतिम बचे गढ़ों में से एक में वामपंथी शासन का अंत कर दिया.

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