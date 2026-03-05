Advertisement
trendingNow13131188
Hindi Newsदुनियाईरान की चाल में फंसा अमेरिका? जमीन पर बने 10 डॉलर के नकली जेट पर दाग रहा 5-5 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलें

ईरान की चाल में फंसा अमेरिका? जमीन पर बने 10 डॉलर के नकली 'जेट' पर दाग रहा 5-5 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलें

Israel Iran War Latest Updates: ईरान ने अपनी चाल में अमेरिका को फंसा लिया है? उसने जमीन पर 10- 10 डॉलर के नकली 'जेट' बना दिए हैं. जिन्हें असली जेट समझकर अमेरिका उन पर 5-5 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलें दाग रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान की चाल में फंसा अमेरिका? जमीन पर बने 10 डॉलर के नकली 'जेट' पर दाग रहा 5-5 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलें

How Iran is deceiving the US by making paintings on ground: अमेरिका ने 6 दिन के युद्ध में ईरान पर इतने मिसाइल दागे हैं कि शायद अब उसे दूसरे देशों में तैनात हथियार मंगाने पड़ रहे हैं. इसकी वजह है ईरान का दिया गया बड़ा धोखा. कहा जा रहा है कि ईरान ने यूएस-इजरायल को चकमा देने के लिए जगह-जगह जमीन पर फाइटर जेट्स, लॉन्चर और हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग बना रखी थी. 

ईरान की शातिर चाल में फंसता जा रहा यूएस?

ये ईरान की वो शातिर चाल है. जिसमें अमेरिका फंसता जा रहा है. ईरान की इस साजिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है. वीडियो देखकर आपको लगेगा कि जमीन पर खड़े फाइटर एयरक्राफ्ट पर आसमान से बम  बरसाए जा रहे हैं. लेकिन ये असलियत नहीं बल्कि धोखा है. जमीन पर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसकी हूबहू पेंटिंग थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन पर थर्मल पेंट से बना दी फाइटर जेट की तस्वीरें

दरअसल ये ईरान के F-14 फाइटर जेट की जमीन पर थर्मल पेंट से बनाई गई तस्वीर थी. ऐसा दुश्मनों के सर्विलांस को चकमा देने के मकसद से दिया गया था. अमेरिका ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि उसने ईरान के F-14 जेट को तेहरान एयरपोर्ट पर मार गिराया. जबकि बाद में पता चला कि यह दरअसल एक धोखा था. उसने अपने असली फाइटर्स को पहले ही अंडरग्राउंड शेल्टर्स में पहुंचा दिया था. 

ऊपर से देखने पर असली फाइटर जैसे आते नजर

ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से अमेरिकी सेटेलाइट के जरिए हवा से देखने पर इस तरह की तस्वीर बिल्कुल असली लगती हैं. जब इज़रायली और अमेरिकी सेना उन्हें ऊपर से देखती है तो असली जेट समझकर मिसाइलें फायर कर देती हैं. ऐसा करके वे असलाह-बारूद को बर्बाद कर रही हैं.

10 डॉलर खर्च करके 5 लाख डॉलर का नुकसान
 
दावा किया जा रहा है कि ऐसी पेटिंग सिर्फ 10 डॉलर में बनाई जा सकती है. जिसे तबाह करने के लिए यूएस और इजरायल 5 लाख डॉलर की मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं. अमेरिकी बमबारी की वजह से अमेरिका और इजरायल के सैकड़ों करोड़ रुपये भी स्वाहा हो रहे हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tensionus iran war

Trending news

हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम