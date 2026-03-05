ईरान की चाल में फंसा अमेरिका? जमीन पर बने 10 डॉलर के नकली 'जेट' पर दाग रहा 5-5 लाख डॉलर की महंगी मिसाइलें

How Iran is deceiving the US by making paintings on ground: अमेरिका ने 6 दिन के युद्ध में ईरान पर इतने मिसाइल दागे हैं कि शायद अब उसे दूसरे देशों में तैनात हथियार मंगाने पड़ रहे हैं. इसकी वजह है ईरान का दिया गया बड़ा धोखा. कहा जा रहा है कि ईरान ने यूएस-इजरायल को चकमा देने के लिए जगह-जगह जमीन पर फाइटर जेट्स, लॉन्चर और हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग बना रखी थी.

ईरान की शातिर चाल में फंसता जा रहा यूएस?

ये ईरान की वो शातिर चाल है. जिसमें अमेरिका फंसता जा रहा है. ईरान की इस साजिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है. वीडियो देखकर आपको लगेगा कि जमीन पर खड़े फाइटर एयरक्राफ्ट पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं. लेकिन ये असलियत नहीं बल्कि धोखा है. जमीन पर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसकी हूबहू पेंटिंग थी.

जमीन पर थर्मल पेंट से बना दी फाइटर जेट की तस्वीरें

दरअसल ये ईरान के F-14 फाइटर जेट की जमीन पर थर्मल पेंट से बनाई गई तस्वीर थी. ऐसा दुश्मनों के सर्विलांस को चकमा देने के मकसद से दिया गया था. अमेरिका ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि उसने ईरान के F-14 जेट को तेहरान एयरपोर्ट पर मार गिराया. जबकि बाद में पता चला कि यह दरअसल एक धोखा था. उसने अपने असली फाइटर्स को पहले ही अंडरग्राउंड शेल्टर्स में पहुंचा दिया था.

ऊपर से देखने पर असली फाइटर जैसे आते नजर

ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से अमेरिकी सेटेलाइट के जरिए हवा से देखने पर इस तरह की तस्वीर बिल्कुल असली लगती हैं. जब इज़रायली और अमेरिकी सेना उन्हें ऊपर से देखती है तो असली जेट समझकर मिसाइलें फायर कर देती हैं. ऐसा करके वे असलाह-बारूद को बर्बाद कर रही हैं.

Iran’s intelligence service painted the ground with thermal paint simulating the silhouette of F-14 fighter jets. The U.S. released images of missiles and bombs striking the decoys created by Iran. Meanwhile, the Iranian Air Force moved its fighter jets underground. pic.twitter.com/DVyRdhzn6y — X Post 1A (@XPost1A) March 5, 2026

10 डॉलर खर्च करके 5 लाख डॉलर का नुकसान



दावा किया जा रहा है कि ऐसी पेटिंग सिर्फ 10 डॉलर में बनाई जा सकती है. जिसे तबाह करने के लिए यूएस और इजरायल 5 लाख डॉलर की मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं. अमेरिकी बमबारी की वजह से अमेरिका और इजरायल के सैकड़ों करोड़ रुपये भी स्वाहा हो रहे हैं.