अमेरिका और इजरायल को भनक तक नहीं लगी, इन तीन देशों ने ईरानी मिसाइलों को बना दिया घातक

इजरायल तकनीक का मास्टर है और अमेरिका पावरफुल, फिर भी ईरान की मिसाइलें कैसे तबाही मचा रही हैं? पश्चिम एशिया में कुछ दिन पहले शुरू हुआ संघर्षविराम अब कभी भी टूट सकता है. पूरे क्षेत्र में अमेरिका के जंबो प्लेन उड़ने लगे हैं. ऐसे में सवाल यही है कि ईरान के पास ऐसा क्या है, जो उसने बैठे-बिठाए इजरायल और अमेरिका की नाक में दम कर दिया है. अमेरिका की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के टॉप न्यूक एक्सपर्ट प्रोफेसर टेड पोस्टल ने ईरान के घातक मिसाइल और सटीक ड्रोन हमलों के पीछे की कहानी बताई है. उनसे पूछा गया कि ईरान को ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी मिल गई है? आगे उन्होंने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया तक ईरानी मिसाइल पहुंचने का भी राज खोला.

हां, प्रो. टेड ने बताया है कि ईरान की गाइडेंस पावर कमाल की है, क्योंकि वे युद्ध में सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं. असल में, वे चाइनीज बाइडू नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं. बाइडू को आसानी से जाम नहीं किया जा सकता और इसकी सटीकता जबर्दस्त है. वैसे, मार्च में लड़ाई छिड़ने के शुरुआती 10 दिनों में ही ईरान के सटीक हमलों से साफ हो गया था कि पिछले 6-8 महीने में उसने कुछ तो बदला है. पिछले साल हुए संघर्ष की तुलना में इस बार ईरान ज्यादा पावरफुल दिखा.

ईरानी मिसाइलों में चीन की 'पावर'

एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ईरानी जो भी नई मिसाइलें फायर कर रहे हैं, उसके वॉरहेड में रॉकेट मोटर लगी है. वॉरहेड के पीछे रॉकेट मोटर होने से वह इसे धीमा नहीं होने देता, ऐसे में यह चीज 3 किमी प्रति सेकेंड की स्पीड से टारगेट को हिट करती है. उन्होंने कहा कि इजरायल जिस मिसाइल डिफेंस का दावा करता है कि वह सफल रहा, असल में वह फेल रहा. एक्सपर्ट का दावा है कि इस पूरी जंग में इजरायल के बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की दर 5 प्रतिशत से भी कम रही है. उन्होंने बताया कि इस रॉकेट मोटर का नाम R27 है. हम इसे जानते हैं. पश्चिम में इसे पढ़ाया जाता है.

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अमेरिका का मुकाबला चीनी तकनीक से था!

हां, अंदर की कहानी यह है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) अमेरिका का है. वह इसे कभी भी जाम कर सकता है या उस तक एक्सेस रोक सकता है. पहले ईरान की सेना जीपीएस पर ही निर्भर थी, लेकिन अब ईरान ने चीन का बाइडू (BeiDou) सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसलिए अमेरिका कुछ नहीं कर सकता.

चीन का बाइडू सिस्टम क्या है?

जिस समय कोरोना वायरस दुनिया में फैल रहा था, उसी दौरान (2020) चीन ने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सबसे नया वर्जन लॉन्च किया. इसे GPS का मुकाबला करने वाला बताया गया. चीन ने 1996 के बाद अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाना शुरू किया. उसे डर था कि भविष्य में वॉशिंगटन GPS तक उसकी पहुंच को रोक सकता है.

खास बात यह है कि चीन का सिस्टम दूसरे नेविगेशनल सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का GPS सिस्टम 24 सैटेलाइट से डेटा लेता है, जबकि चीनी सिस्टम 45 सैटेलाइट पर निर्भर है.

हिंद महासागर तक ईरान का हमला कैसे?

अमेरिकी एक्सपर्ट से आगे पूछा गया कि ईरान ने हिंद महासागर में भारत के सुदूर दक्षिण में डिएगो गार्सिया तक हमला करने की ताकत कैसे हासिल कर ली? इस हमले में ईरान ने कथित तौर पर खुर्रमशहर-4 मिसाइल का इस्तेमाल किया था. MIT प्रोफेसर ने बताया कि असल में यह रूसी मिसाइल है, जिसे उत्तर कोरिया ने बड़ी चालाकी से अपग्रेड किया है. वहां से यह ईरान के पास आ गई. इसके बाद तेहरान ने भी इस मिसाइल में तकनीक जोड़ी. खुर्रमशहर असल में सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली सोवियत SS-N-6 बैलिस्टिक मिसाइल है. प्रो. टेड ने कहा कि बड़ी संख्या में सोवियत के समय की पुरानी मिसाइलें नॉर्थ कोरिया को दे दी गई थीं.

खुर्रमशहर मिसाइल, जिसे डिएगो गार्सिया की तरफ दागा गया था, उसमें चार की जगह दो मोटर लगाई गई थी, जिससे वजन कम रहे और वह लंबी दूरी तय कर सके. उन्होंने आखिर में कहा कि ईरानी असाधारण कौशल के साथ जंग लड़ रहे हैं और उनकी कुशलता केवल कूटनीतिक पक्ष तक ही सीमित नहीं है. यह उनकी युद्ध क्षमता में भी झलकती है.