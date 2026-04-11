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Hindi NewsदुनियाDNA: ईरान के पास परमाणु बम से भी बड़ा हथियार? केवल इस एक चीज से घुटनों पर आया अमेरिका, क्या बना ट्रंप की मजबूरी?

DNA: ईरान के पास परमाणु बम से भी बड़ा हथियार? केवल इस एक चीज से घुटनों पर आया अमेरिका, क्या बना ट्रंप की मजबूरी?

Middle East War: ईरान पर हमला करने से पहले ट्रंप को लगा था कि वह आसानी से तेहरान पर कंट्रोल पा लेंगे. हालांकि, जंग बढ़ते-बढ़ते अमेरिका का ये भ्रम टूटता गया. ईरान पहले से भी अधिक मजबूत होने लगा. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 11:38 PM IST
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DNA: ईरान के पास परमाणु बम से भी बड़ा हथियार? केवल इस एक चीज से घुटनों पर आया अमेरिका, क्या बना ट्रंप की मजबूरी?

US-America peace Talks: आतंकी देश पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता का नतीजा क्या होगा ये सभी समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 39 दिनों के युद्ध में ऐसा क्या बदला कि अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्धविराम के लिए तैयार हो गए. लोगों के मन में ये सवाल इसलिए है क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई में उतरने वाले देशों पर ही नहीं पड़ा. पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. ट्रंप ईरान की सभ्यता तो नहीं खत्म कर सके लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को जरूर तबाह कर दिया. युद्ध शुरू करते वक्त अमेरिका ने इसके पीछे अपने 3 प्रमुख उद्देश्य बताए थे. 

अमेरिका की साजिश हुई नाकाम 

अमेरिका ने कहा था रिजीम चेंज करेंगे यानी इस्लामिक सत्ता को बदलेंगे. अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के कई बड़े नेताओं को तो मार दिया, लेकिन इस्लामिक सत्ता नहीं बदल पाया. उल्टे युद्ध के बाद ईरान में राष्ट्रवाद बढ़ा है और इस्लामिक सत्ता पहले से अधिक मजबूत दिख रही है. अमेरिका ने युद्ध के पीछे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात की थी. लेकिन इस मकसद में भी सफलता नहीं मिली. ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी है. अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट करने के लिए युद्ध किया था, लेकिन ईरान के पास अभी भी बड़ी मात्रा में मिसाइल मौजूद है. यानी ट्रंप अपने मक़ृसद में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद अब वो बातचीत कर रहे हैं. वो भी ईरान को पहले से अधिक मजबूत बनाकर. 

ट्रंप की भूल 

एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है. वो भी 4 साल से, लेकिन उस युद्ध का दुनिया के बाकी देशों पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना असर 39 दिनों के इस युद्ध का हुआ है. ट्रंप ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करने का इरादा बनाया था, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के रूप में परमाणु बम से भी बड़ा हथियार मिल गया. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना रह गया है. यानी युद्ध से पहले जो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था, उसे ट्रंप ने युद्ध के जरिए बंद करवा दिया.

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ट्रंप की हुई हार? 

चाणक्य नीति के अनुसार, युद्ध तभी शुरू करो जब जीत लगभग निश्चित हो और शत्रु की कमजोरी का अच्छी तरह पता हो. उन्होंने बल से ज्यादा बुद्धि पर जोर दिया था. लेकिन ट्रंप ने बिना सोचे-समझे युद्ध शुरू करने का फैसला किया. उन्हें अंदाज ही नहीं था कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान पूरी दुनिया में संकट खड़ा कर देगा. ट्रंप ने बल यानी ताकत के दम पर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश की लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिली. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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