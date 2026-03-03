क्या खामेनेई को कफन नहीं पहनाया जाएगा; नहलाए बिना उन्हीं कपड़ों में कर दिया जाएगा दफन?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे. अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में उनकी मौत हो गई है. खामेनेई की मौत के बाद कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई और ना ही अमेरिका-इजरायल की तरफ से कोई सबूत पेश किया गया है लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि रविवार को खुद ईरान ने भी कर दी है. उनकी मौत के बाद रविवार को अली रजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है.

अयातुल्ला खामेनेई को ईरान 'शहीद' कह रहा है. ईरान के अलावा भी कई और मुल्क उन्हें शहीद कहकर बुला रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अयातुल्ला खामेनेई को दफनाने से नहलाया नहीं जाएगा? और क्या सुप्रीम लीडर को कफन भी नहीं पहनाया जाएगा? दरअसल इस्लाम में जंग के दौरान शहीद होने वाले लोगों को गुस्ल (नहलाना) नहीं दिया जाता. साथ ही शहीद होने वाले शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जो उन्होंने मौत के दौरन पहन रखे थे.

'शहादत को लेकर इस्लाम क्या कहता है'

हमने जब एक इस्लामी वेबसाइट पर इस संबंध में जानना चाहा तो वहां एक शख्स ने सवाल किया हुआ था और उस संस्थान की तरफ से जवाब दिया हुआ था. सवाल था कि शहीद कितने प्रकार के होते हैं, किन-किन हालात में कोई शख्स शहीद माना जाता है?

'दो प्रकार के होते हैं शहीद'

जवाब में बताया कि शहीद दो प्रकार के होते हैं: एक हकीकी और दूसरा हुक्मी. हकीकी शहीद वह होता है जिस पर दुनिया में भी शहीद के विशेष नियम लागू होते हैं. ऐसे व्यक्ति को गुस्ल (जनाजे की नमाज से पहले नहलाना) नहीं दिया जाता, अलग से कफन नहीं पहनाया जाता, बल्कि उसी कपड़े में दफन किया जाता है जिसमें वह शहीद हुआ हो. उसका जनाजा पढ़ा जाता है.

हकीकी शहीद कौन होता है?

उदाहरण के तौर पर वह व्यक्ति जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो जाए, या जिसे किसी ने नाहक (जुल्म से) कत्ल कर दिया हो, बशर्ते कि वह जख्म लगने के बाद बिना इलाज या वसीयत का मौका पाए वहीं इंतकाल कर जाए.

अब क्योंकि ईरान ने बहुत बहुत से लोग खामेनेई की मौत को 'शहादत' कह रहे हैं और वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 'हकीकी शहीद' की कैटेगरी में बताया गया है. इस हिसाब से जहन में यह सवाल आना कि क्या अयातुल्ला खामेनेई को भी गुस्ल दिया जाएगा या नहीं और क्या उन्हें कफन पहनाया जाएगा या फिर उन्हीं कपड़ों में तदफीन कर दी जाएगी? हालांकि यहां मान्यताओं पर भी निर्भर करता है कौन सा फिरका (समुदाय) किसी बात पर अमल करता है या नहीं.