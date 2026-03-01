कैसे होता है ईरान सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार, कहां दफनाए जाएंगे- तेहरान या मशहद?

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लोग उनके बारे में अलग-अलग तरह की बातें सर्च कर रहे हैं. इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार कैसे हाता है.
Funeral of Iran Supreme Leader: अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का देहांत हो गया है. पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर शिया समुदाय मातम मना रहे हैं. ईरान से भी भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं. लोग सीना पीट-पीटकर मातम मना रहे हैं. ये लंबे समय तक चलेगा लेकिन इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार कैसे होता है और उन्हें कहां पर दफनाया जाएगा.
ना सिर्फ शिया समुदाय बल्कि सभी मुसलमानों को सादगी के साथ सभी काम करने का हुक्म दिया गया है. ऐसे में उम्मीद यही है कि उनका अंतिम संस्कार भी सादगी के साथ ही होगा. इसके अलावा ईरान में सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार को लेकर कोई खास तरह की गाइडलाइंस भी नहीं हैं. हालांकि उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है.
जैसा कि इस्लाम में होता है कि शव पर गुस्ल (धार्मिक स्नान) दिया जाता है, शव को सफेद कफन पहनाया जाता है. यहीं तरीका आम व्यक्ति के देहांत पर अपनाया जाता है. हालांकि जब कोई बड़ी हस्ती इस दुनिया से रुख्सत होती है तो बड़ी भीड़ जमा हो सकती है. भीड़ की तादाद लाखों में हो जाती है. इससे पहले 1989 में खुमैनी के जनाजे में भी लाखों लोग शामिल हुए थे और कुछ जगहों पर कि हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे.
वहीं उनकी तदफीन की बात करें तो अयातुल्ला खामेनेई की तदफीन राजधानी तेहरान या फिर धार्मिक शहर मशहद में हो सकती है. जहां इमाम रजा का मजार भी मौजूद है. अगर खामेनेई से पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी की बात करें तो उन्हें तेहरान में बने उनके मकबरे में दफन किया गया था, जिसका नाम रूहोल्लाह खुमैनी का मकबरा है.
ईरान के संविधान में सुप्रीम लीडर का पद 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में बनाया गया था, जिन्हें 3 दिसंबर, 1979 को देश का पहला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था. अयातुल्ला खुमैनी साढ़े नौ साल तक इस पद पर रहे और 1989 में उनकी मौत के बाद, अयातुल्ला अली खामेनेई देश के दूसरे सुप्रीम लीडर चुने गए थे.