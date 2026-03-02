मिडिल ईस्ट की आग आखिर कब बुझेगी? सुपर पावर के आगे 'खलीफा' की फोर्स कब तक टिकेगी?

Advertisement
Hindi News

US Israel vs Iran: 'प्रतिशोध की आग युद्ध को लंबा खींच देती है और उसे समाप्त करना और कठिन बना देती है'. अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें ये बात सौ फीसदी सही साबित होती दिख रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:08 AM IST
Iran file
मिडिल ईस्ट की जंग का तीसरा दिन खत्म हो चुका है. जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे युद्ध में शामिल होने वाले देशों की गिनती भी बढ़ती जा रही है. इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से 15 देश शामिल हो चुके हैं. 1991 के गल्फ वॉर के बाद पहली बार इतने सारे देश सीधे-सीधे जंग में शामिल हैं. और सबसे डरावनी आशंका ये है कि इस युद्ध में और भी कई देश शामिल हो सकते हैं. क्योंकि यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश सक्रिय हो चुके हैं. अब तक का जो परिदृश्य है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत 13 देश एक तरफ हैं जबकि ईरान दूसरी तरफ अकेला खड़ा होकर लड़ रहा है.

सवाल है कि ये जंग कब तक चलेगी?

खलीफा की फौज कितने दिनों तक टिक पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या ईरान को समझने में ट्रंप धोखा खा गए? आज हम इन सवालों का जवाब जानेंगे और इस युद्ध के विस्तार की आशंकाओं का विश्लेषण करेंगे.

तीन दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ था. तब सिर्फ तीन देश इसमें शामिल थे. अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर विध्वंसक हमला किया था. लेकिन अब जब ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार कर रहा है तो युद्ध का विस्तार भी होता जा रहा है. ईरान की मिसाइल भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पा रही हो लेकिन ईरान ने इजरायल समेत 11 देशों में तबाही मचाई है. सबसे पहले जानिए कि ईरान ने किन 11 देशों में अमेरिकी या ब्रिटिश सैन्य अड्डे को आधार बनाकर प्रहार किया है.

इजरायल पर ईरान ने सीधा और विध्वंसक हमला किया है. इसके अलावा जिन-जिन खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमला किया है उनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इराक, साइप्रस और सीरिया है. साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के अक्रोटिरी बेस पर ड्रोन हमला किया है. जबकि सीरिया में ईरान और इजरायल दोनों ने हमला किया है. वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान ने टारगेट किया है तो हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने तबाही मचाई है. इसके अलावा लेबनान में भी हिज्बुल्ला के अड्डों पर इजरायली फौज ने बम बरसाए हैं.

ये वे देश हैं, जो सीधे-सीधे इस युद्ध में शामिल हैं. जिन्हें भारी तबाही हुई है. जिन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है. ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब सहित सात देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है. इन सात देशों ने मिडिल ईस्ट में ईरान की सैन्य कार्रवाइयों को क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है. इन देशों ने अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है.

ये वे देश हैं, जो तबाह हुए हैं और अब अमेरिका के साथ खड़े हैं. अब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो चुका है. लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं, जो अब तक सीधे-सीधे वॉर में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन वे कभी भी इस युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं.

ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी ने बयान जारी कर कहा था कि वे अपने हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने को तैयार हैं.  ईरान को पुतिन का साथी बताकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से अमेरिका और इजरायल के हमलों का समर्थन किया है. ये वे देश हैं जो अमेरिका और इजरायल के साथ खड़े होंगे. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बयानों के ज़रिए अमेरिका और इजरायल के साथ खड़े होने का संकेत दिया है.

वहीं चीन और रूस, ये दो ऐसे देश हैं जो अमेरिकी हमले का विरोध कर रहे हैं. लेकिन नींदा से आगे नहीं बढ़ पा रहे. चीन ने अमेरिकी हमलों को अस्वीकार्य कहा है. उसने स्पष्ट किया है कि वह ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ है और अगर तेल आपूर्ति या उसके हितों पर आंच आई, तो वह कड़े कदम उठा सकता है. रूस ने चेतावनी दी है कि वह ईरान के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक निवेशों की रक्षा करेगा. यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रूस और चीन. पहले भी खलीफा के समर्थन में अमेरिका को इस तरह की चेतावनी दे चुके हैं. लेकिन उसका कोई असर ट्रंप पर नहीं पड़ा और शायद आगे भी ना पड़े.

यूनानी इतिहासकार थ्यूसीदिदीस ने कहा था कि अक्सर सुरक्षा के नाम पर ही शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध का विस्तार कर देते हैं. अमेरिका और इजरायल ने भी यही किया. अगर चीन और रूस भी यही करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा.

लेकिन ये भविष्य की बात है. आज का सच ये है कि युद्ध में शामिल अमेरिका-इजरायल और ब्रिटेन समेत 13 देश एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ ईरान इस वक्त अकेला खड़ा है. हम यहां बताना चाहेंगे कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी है और जिन-जिन देशों के साथ ईरान अभी लड़ रहा है..वे सब मिलकर कितने ताकतवर हैं?

पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है..इजरायल और ब्रिटेन भी ईरान से ऊपर हैं..जबकि ईरान 16वें स्थान पर आता है.
जिन देशों से ईरान लड़ रहा है उनका रक्षा बजट 11 सौ बिलियन डॉलर का है..जबकि ईरान का रक्षा बजट सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का है. यानी ईरान से करीब 75 गुना ज्यादा रक्षा बजट है इन 13 देशों का. लेकिन फिर भी ईरान खड़ा है. लड़ रहा है. झुक नहीं रहा.
अमेरिका समेत 13 देशों के पास 21 लाख 55 हजार सेना है, जबकि ईरान के पास कुल मिलाकर 5 लाख 40 हजार की फौज है. इसमें मिलिशिया भी शामिल है. यानी सेना के मामले में भी ईरान से चार गुना ज्यादा

ईरान की प्रमुख सेना  IRGC के चीफ अहमद वाहिदी हैं...जिन्हें सिर्फ 2 महीने पहले इसकी कमान दी गई है. दिसंबर 2025 में  IRGC के डिप्टी चीफ बने थे. वे कभी ईरान के टॉप टेन सुरक्षा अधिकारियों में शामिल नहीं रहे हैं. पहले IRGC के बॉस अयातुल्ला खामेनेई थे. उनके निधन के बाद IRGC को चलाने के लिए एक अस्थायी नेतृत्व परिषद बनाई गई है. जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, न्यायपालिका प्रमुख और एक धार्मिक नेता भी शामिल हैं.

अब सवाल है कि क्या IRGC इस स्थायी नेतृत्व परिषद की बात मानेगा भी या नहीं?  क्योंकि जिस अंदाज में खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और जो खबरें आ रही है उससे स्पष्ट है कि IRGC इस वक्त अपने हिसाब से हमले कर रहा है. आपको ये जानना चाहिए कि अमेरिका और उनके साथियों की तुलना में IRGC के पास कितने और किस तरह के हथियार हैं?

अमेरिका बनाम ईरान (सैन्य ताकत)

अमेरिका और उसके साथियों के पास दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और बॉम्बर हैं.  ये एक दो नहीं बल्कि 16 हजार से ज्यादा हैं. जबकि ईरान के पास F-14 और सुखोई 24 जैसे पुराने साढे पांच सौ जेट्स ही हैं. अमेरिका और उनके साथियों के पास 1200 से ज्यादा एडवांस नौसैनिक बेड़ा है. जबकि ईरान के सिर्फ 101 वॉरशिप हैं. जिनमें से 9 वॉरशिप को अमेरिका ने तबाह कर दिया है.

अमेरिका के पास टॉमहॉक, इजरायल के पास जेरिको-3 और ब्रिटेन के पास स्टॉर्म शैडो जैसी हजारों क्रूज और गाइडेड मिसाइलें हैं, जबकि ईरान के पास फतेह-1, खैबर, शाहब-3 जैसी कम दूर की मिसाइलें हैं..वो भी सिर्फ तीन हजार के आसपास.
अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब के पास  थाड, आयरन डोम, पैट्रॉयट जैसे सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम हैं. जबकि ईरान के पास HQ-9B जैसे चाइनीज सुरक्षा कवच है.

अमेरिका के ड्रोन उपग्रह से नियंत्रित होते हैं और हज़ारों मील दूर से सटीक हमला करते हैं, वहीं ईरान के 'शाहेद' ड्रोन बहुत सस्ते हैं.
इसके अलावा अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन के पास एटमी हथियार भी हैं, जो ईरान के पास नहीं है. अगर अमेरिका अपने साथियों के साथ चारों तरफ से हमला करता है. वायुसेना और नौसेना का पूरी ताकत झोंक देता है तो 2 से 4 हफ्ते के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा.  अगर हमले की तीव्रता कम रही तो तीन से छह महीने तक ये युद्ध जा सकता है.  

फ्रांस के सम्राट रहे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि 'युद्ध में गलत अनुमान अक्सर संघर्ष को और उलझा देता है'. ईरान युद्ध को लेकर डॉनल्ड ट्रंप के बारे में भी यही कहा जा रहा है.

क्योंकि ट्रंप जो चाहते थे वो अब तक नहीं हुआ. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट का भी कहना है कि ट्रंप को ईरान पर हमले के संबंध में पूरी और पुख्ता इंटेलिजेंस सूचना नहीं दी गयी. ट्रंप को बताया गया था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान की जनता स्वाभाविक तरीके से सत्ता परिवर्तन कर देगी जो अमेरिकी ईच्छा के अनुरुप होगा. जो नहीं हुआ. ईरान पर हमला हुए तीन दिन बीत चुके हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर हमले मारे गए. नेता और सैन्य कमांडर मारे गए लेकिन अशांति के बावजूद IRGC में कोई महत्वपूर्ण बगावत नहीं हुई है.

सत्ता परिवर्तन जैसी कोई आहट नहीं सुनाई पड़ रही है. बल्कि जो लोग कुछ हफ्ते पहले खामेनेई के खिलाफ सड़क पर उतरे थे. वो भी इस वक्त घर में ही हैं. ट्रंप को यह भी बताया गया कि ईरान इसके बाद किसी तरह का काउंटर अटैक करने की स्थिति में नहीं होगा. लेकिन हो रहा है इसका ठीक उलटा. IRGC और अधिक आक्रामकता के साथ ना सिर्फ अमेरिका को चुनौती दे रहा है. बल्कि ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश है. जिसने 24 घंटे में 13 अलग-अलग देशों पर हमला किया या फिर उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है. शायद ट्रंप के सलाहकारों को ये अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी ईरान इतना फोकस्ड होकर पलटवार करेगा.

इस बीच ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनकी हत्या करने की 2 बार कोशिश कर चुका था. अगर खामेनेई का हत्या नहीं होती तो वे मुझे मरवा देते.

जाहिर है कि ट्रंप यह कहकर सिर्फ अपनी जान का डर नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक तरह से ईरान पर हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं. क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है. अगर युद्ध लंबा खींचा तो नुकसान और ज्यादा बढेगा. हालांकि ये भी सच है कि अगर अमेरिका  और उसके साथी देश ने पूरी ताकत से हमला किया तो ईरान के घुटनों के बल आने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी.

यह भी पढ़ें- Explain: खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की? 

यह भी पढ़ें- मिसाइलों की जंग के बीच इजरायल का बाजार 'मुस्कुराया', लागत के गणित ने बदला खेल!

यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में कब बुझेगी धधकते युद्ध की ज्वाला, क्या है इजरायल का वॉर प्लान? राजदूत रुवेन ने बताया

यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट: समंदर के चारों ओर नाच रही थी मौत, अमेरिका-ईरान की जंग में पहले भारतीय की मौत की कहानी

 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

