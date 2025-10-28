Advertisement
जयशंकर साहब, क्या पीएम मोदी...मलेशिया के मुस्लिम पीएम का ये अंदाज देख पाकिस्तानियों को नींद नहीं आएगी

Malaysia India News: दुनिया में भारत का कद भांपना हो तो आगे 30 सेकेंड का वीडियो देख लीजिए. भले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों या नेताओं से प्रॉपगेंडा फैलाते रहे लेकिन उनके दिल में भारत के लिए खास जगह है. मलेशिया के मुस्लिम पीएम ने जो किया, भारतीयों के दिल को छू लेगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:06 PM IST
आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मलेशिया गए थे तो मदद मांगने के लिए जय-जयकार करने लगे थे. बेहद गंभीर इवेंट को उन्होंने मुशायरा बना दिया था और शायरी पढ़ने लगे- खुदी को कर बुलंद इतना...अब उसी देश के मुस्लिम पीएम अनवर इब्राहिम ने भारतीय पीएम और विदेश मंत्री को लेकर जो रवैया दिखाया है, वो उनकी नींद उड़ा देगा. कहां शरीफ तो जय-जयकार कर रहे थे, यहां पीएम अनवर इब्राहिम ने भारत के वजीर-ए-आजम मोदी से हाथ जोड़ लिए. जयशंकर को उन्होंने 'साहब' कहकर संबोधित किया. 

आसियान - भारत समिट चल रही थी. एक तरफ मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम थे तो ठीक सामने भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठे हुए थे. अभी सब कुछ अनौपचारिक चल रहा था. जिस तरह से किसी कार्यक्रम में मेहमान के पहुंचने पर सब औपचारिक हो जाते हैं कुछ वैसा वाला सीन था. अनवर पीएम मोदी के दिल्ली से लाइव जुड़ने का इंतजार कर रहे थे. कन्फर्म करने के लिए उन्होंने जिस अंदाज में जयशंकर से सवाल किया, वह भारतीयों के दिलों को छू गया. 

हां, मलेशिया के पीएम अनवर ने किसी आम भारतीय की तरह जयशंकर से पूछा, 'जयशंकर साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइन पर आ गए हैं?' वीडियो दो दिन बाद अब सामने आया, तब लोगों को पीछे की कहानी पता चली. तब तक दिल्ली से पीएम मोदी लाइव आ चुके थे. जयशंकर ने शायद कोई संकेत दिया होगा और भारत के प्रधानमंत्री के जुड़ने की आधिकारिक घोषणा होती है. 

आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला थी. स्क्रीन पर पीएम मोदी को देख मुस्कुराते हुए अनवर कहते हैं- ओह यस. कैमरा उन्हें फोकस करता है तो वह हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते दिखते हैं. दिल्ली से लाइव जुड़े मोदी भी मुस्कुराते हुए सभी को प्रणाम करते हैं.  

पढ़ें: शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? तस्वीर दिखाई तो 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए लोग

पढ़ें: असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा

 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

jaishankar news

