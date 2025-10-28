जयशंकर साहब, क्या पीएम मोदी...मलेशिया के मुस्लिम पीएम का ये अंदाज देख पाकिस्तानियों को नींद नहीं आएगी

आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मलेशिया गए थे तो मदद मांगने के लिए जय-जयकार करने लगे थे. बेहद गंभीर इवेंट को उन्होंने मुशायरा बना दिया था और शायरी पढ़ने लगे- खुदी को कर बुलंद इतना...अब उसी देश के मुस्लिम पीएम अनवर इब्राहिम ने भारतीय पीएम और विदेश मंत्री को लेकर जो रवैया दिखाया है, वो उनकी नींद उड़ा देगा. कहां शरीफ तो जय-जयकार कर रहे थे, यहां पीएम अनवर इब्राहिम ने भारत के वजीर-ए-आजम मोदी से हाथ जोड़ लिए. जयशंकर को उन्होंने 'साहब' कहकर संबोधित किया.

आसियान - भारत समिट चल रही थी. एक तरफ मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम थे तो ठीक सामने भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस. जयशंकर बैठे हुए थे. अभी सब कुछ अनौपचारिक चल रहा था. जिस तरह से किसी कार्यक्रम में मेहमान के पहुंचने पर सब औपचारिक हो जाते हैं कुछ वैसा वाला सीन था. अनवर पीएम मोदी के दिल्ली से लाइव जुड़ने का इंतजार कर रहे थे. कन्फर्म करने के लिए उन्होंने जिस अंदाज में जयशंकर से सवाल किया, वह भारतीयों के दिलों को छू गया.

At the ASEAN-India Summit, Malaysian PM Anwar Ibrahim greeted India’s EAM Dr. S. Jaishankar informally as “Jaishankar sahab”, reflecting warm personal rapport between the two leaders.#IndiaMalaysia #Jaishankar #AnwarIbrahim #ASEANIndiaSummit #Diplomacy pic.twitter.com/S878j6Syy1 Add Zee News as a Preferred Source — VARTA ( वार्ता ) (@varta24news) October 28, 2025

हां, मलेशिया के पीएम अनवर ने किसी आम भारतीय की तरह जयशंकर से पूछा, 'जयशंकर साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइन पर आ गए हैं?' वीडियो दो दिन बाद अब सामने आया, तब लोगों को पीछे की कहानी पता चली. तब तक दिल्ली से पीएम मोदी लाइव आ चुके थे. जयशंकर ने शायद कोई संकेत दिया होगा और भारत के प्रधानमंत्री के जुड़ने की आधिकारिक घोषणा होती है.

आगे जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला थी. स्क्रीन पर पीएम मोदी को देख मुस्कुराते हुए अनवर कहते हैं- ओह यस. कैमरा उन्हें फोकस करता है तो वह हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन करते दिखते हैं. दिल्ली से लाइव जुड़े मोदी भी मुस्कुराते हुए सभी को प्रणाम करते हैं.

