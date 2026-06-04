क्या दुनिया के बाकी देशों में भी हैं भारत जैसे बड़े कोचिंग इंस्टिट्यूट्स, विदेशों में 'शिक्षामंडी' कितनी बड़ी है?

भारत में कोचिंग संस्थानों एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. पिछले कुछ वर्षों में भारत में कोचिंग संस्थानों की विस्तार पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय के तौर पर होने लगा है. लेकिन क्या केवल भारत में या दुनिया के अन्य देशों में भी कोचिंग का ऐसे ही विस्तार हो रहा है.
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World Coaching Condition: भारत में कोचिंग संस्थान शिक्षा के व्यवस्था का एक बड़ा तंत्र बन चुका है. पिछले दो दशकों में विद्यालय से अधिक कोचिंग संस्थानों का चलन बढ़ रहा है.इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल, सरकारी नौकरियां और अब प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्किल-आधारित परीक्षाओं तक हर साल लाखों छात्र कोचिंग की ओर बढ़ते हैं.
एक तरीके से देखा जाए, तो भारत में कोचिंग संस्थानों का विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय के जैसे होने लगा है. समय-समय पर कोचिंग संस्थानों की फीस, पढ़ाई के तरीके और अन्य कई मसलों को लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग संस्थानों का विस्तार जारी है. देश में वर्तमान में कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन क्लासेज को लेकर नई बहस छिड़ी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के अलावा दुनिया के और किसी देश में कोचिंग संस्थानों का दबदबा है या नहीं. आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे.
अगर देखें, तो न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में शैक्षिक कोचिंग का चलन है. जानकार बताते हैं कि शैक्षिक कोचिंग एक वैश्विक अरबों डॉलर का कारोबार बन चुका है. हालांकि, भारत जैसे विकाशील देश में कोचिंग संस्थानों का बोलबाला कहीं अधिक है. दुनिया के अलग-अलग देशों में कोचिंग संस्थानों को अलग नाम से जाना जाता है. इन्हें अलग-अलग देशों में ' परीक्षा तैयारी संस्थान' या 'क्रैम स्कूल ' के नाम से जाना जाता है. वहीं, करीब सभी देशों में कोचिंग संस्थानों का नाम स्थानीय स्तर पर भिन्न होता है.
दुनिया के अधिकांश देशों में चलने वाले कोचिंग संस्थान छात्रों को कॉलेज, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में सहायता प्रदान करते हैं. हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में 'कोचिंग संस्थान' अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक अपरिहार्य और अधिक प्रमुखता से दिखाई देते हैं. जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हैं.
माना जाता है कि भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की मांग और छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा के स्तर के बीच भारी अंतर हैं. यही कारण है कि इस अंतर को भरने का काम ये कोचिंग संस्थान करते हैं. भारत में कोचिंग के फलने-फूलने की दूसरी वजह यह भी मानी जाती है कि भारतीय अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं.
रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत का कोचिंग बाजार काफी बड़ा है. साल 2026 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 58,000 करोड़ रुपये की है. जानकार बताते हैं कि साल 2030 तक यह बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो सकती है. वहीं, नेशनल सैंपल सर्विस की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में लगभर 4 में से 1 छात्र निजी कोचिंग जाता है. हैरान करने वाली बात है कि यह आंकड़ा शहरों में 30 प्रतिशत से अधिक है.
एक समय पर चीन में भी कोचिंग संस्थानों का दबाव बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए वहां की सरकार ने 2021 में दोहरी कटौती नीति लागू की. इसके तहत लाभ कमाने वाले निजी कोचिंग संस्थानों पर लगभग पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया. चीन ने माना कि इसका उद्देश्य बच्चों पर पढ़ाई का भारी बोझ कम करना और माता-पिता की जेब पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को रोकना था.
इन कोचिंग संस्थानों के लिए चीन में कुछ नियम भी लागू किए गए. इसके तहत कोचिंग संस्थानों में सार्वजनिक अवकाशों और स्कूल की छुट्टियों के दौरान किसी भी प्रकार की ट्यूशन क्लास देना पूरी तरह गैरकानूनी कर दिया गया. दावा किया जाता है कि चीन में एक समय पर कोचिंग संस्थानों की बाढ़ आने लगी थी, जिसके बाद माता-पिता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम बनाए.
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