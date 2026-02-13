BNP नेता से लेकर पोलिंग अफसर और मतदाता तक… 12 फरवरी को बांग्लादेश में कितनी गईं जानें? लाइन में लगे वोटर की मौत की क्या है असली सच्चाई?

12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के मतदान दिन पर कम से कम 9 मौतें हुईं. इनमें BNP का एक नेता, प्रेसाइडिंग अधिकारी और पोलिंग अधिकारी शामिल थे. कुछ लोग मतदान केंद्र पर ही बीमार पड़ गए, कुछ वोट डालकर लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़े, तो कुछ मामलों में झगड़े और धक्का-मुक्की की शिकायतें भी सामने आईं. कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण रहा पर ये घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं.

खुलना में BNP नेता की मौत: धक्का-मुक्की का आरोप

खुलना में सबसे ज्यादा चर्चित मामला BNP के शहर इकाई के पूर्व ऑफिस सेक्रेटरी महिबुज्जमां कोची (60) का है. सुबह करीब 9 बजे खुलना आलिया मदरसा मतदान केंद्र पर वो वोट डालने गए थे. BNP के मुताबिक, जब उन्होंने केंद्र के अंदर वोटिंग रोकने की कोशिश की, तो विपक्षी जमात के सदस्यों ने उन्हें धक्का दे दिया. वो गिरे और सिर में चोट लग गई. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. BNP के खुलना शहर इकाई मीडिया सेल के कन्वीनर मिजानुर रहमान ने 'प्रोथोम आलो' से बात करते हुए कहा, "महिबुज्जमां कोची लंबे समय से हार्ट की बीमारी से जूझ रहे थे. सुबह मदरसा केंद्र पर तनाव था. आलिया मदरसा के प्रिंसिपल अब्दुर रहीम, जो जमात के कैंपेन में शामिल थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ उन्हें धक्का दिया और उनका सिर पेड़ से टकरा गया." हालांकि, जमात के सेंटर डायरेक्टर महबूबुर रहमान ने कहा, "हमारी महिला कार्यकर्ताओं को BNP वाले हटा रहे थे. मैंने बीच-बचाव किया, तो एक शख्स बीमार पड़ गया. बाद में पता चला वो मर गया. कोई धक्का या मारपीट नहीं हुई." BNP प्रत्याशी नजरुल इस्लाम ने इसे 'जमात की साजिश' बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की.

ब्राह्मणबारिया में पोलिंग अधिकारी का निधन

सराइल उपजिला के कछारीपाड़ा इलाके में पोलिंग अधिकारी Md मुजाहिदुल इस्लाम (48) सुबह 8 बजे सैयद सिराजुल इस्लाम ऑडिटोरियम केंद्र पर बेहोश हो गए. उन्हें उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की. वो सराइल में पनिश्वर इस्लामी फाउंडेशन के टीचर थे. प्रेसाइडिंग अधिकारी शमीम अल मामुन ने बताया कि ड्यूटी के दौरान ही ये हादसा हुआ.सतखीरा और चटगांव में मतदाताओं की मौतसतखीरा के ताला उपजिला में 65 साल के अनाथ घोष वोट डालने जाते वक्त रास्ते में बीमार पड़ गए और अस्पताल पहुंचने पर मर गए. उनके भतीजे जॉयदेब घोष ने कहा, "चाचा नाश्ता करके सुबह 8:30 बजे घर से निकले थे. पंचमठा इलाके में अचानक गिर पड़े."

चटगांव-9 में काजी देउड़ी पेयर मोहम्मद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केंद्र पर 57 साल के Md मोनू मिया लाइन में खड़े-खड़े बीमार हो गए और अस्पताल में दम तोड़ दिया. उनके चाचा फजल कबीर ने बताया, "वो वोट डालने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया."

भैरब और मणिकगंज में दौड़-भाग में मौत

किशोरगंज के भैरब में 55 साल के रज्जाक मिया वोट डालकर केंद्र के पास बैठे थे, तभी कानून प्रवर्तकों ने लोगों को हटाने के लिए लाठी चलाई. भागते वक्त वो गिर पड़े और अस्पताल में मौत हो गई. हेल्थ अधिकारी किशोर कुमार धर ने कहा कि कोई चोट नहीं थी, शायद हार्ट अटैक से मौत हुई. मणिकगंज के शिबालय उपजिला में 70 साल के बाबू मिया वोट डालने लाइन में खड़े थे, तभी गिर पड़े. प्रेसाइडिंग अधिकारी Md मोशर्रफ हुसैन ने इसे कार्डियक अरेस्ट बताया.

गैबांधा, ढाका और मायमेंसिंह में भी हादसे

गैबांधा के सगाटा उपजिला में 60 साल के बचेर चौधरी वोट डालकर लौटते वक्त 500 गज दूर गिर पड़े और मर गए. UNO अशरफुल कबीर ने इसे बुढ़ापे की वजह से नेचुरल मौत कहा. ढाका के जत्राबारी में 53 साल के अबु सईद सरकार वोट डालते वक्त स्कूल की सीढ़ियों पर गिर पड़े. उनकी पत्नी प्रीति इस्लाम ने 'प्रोथोम आलो' को बताया, "बेटे के साथ गए थे, चौथी मंजिल पर अचानक गिरे. ढाका मेडिकल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया."

मायमेंसिंह-1 में प्रेसाइडिंग अधिकारी Md रेजाउल करीम ड्यूटी पर बीमार पड़ गए और अस्पताल में दम तोड़ दिया. डिप्टी कमिश्नर Md सैफुर रहमान ने शोक संदेश जारी किया. ये सारी घटनाएं चुनावी दिन की कड़वी सच्चाई बयान करती हैं. जहां एक तरफ लोकतंत्र की जीत का जश्न है, वहीं मौतें सवाल उठाती हैं कि क्या सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे?