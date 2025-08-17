Bangladesh New Disease: बांग्लादेश में लोगों की सांस छीन रही ये 'महामारी', अब तक 26,378 आए चपेट में; 105 ने गंवाई जान
Advertisement
trendingNow12885587
Hindi Newsदुनिया

Bangladesh New Disease: बांग्लादेश में लोगों की सांस छीन रही ये 'महामारी', अब तक 26,378 आए चपेट में; 105 ने गंवाई जान

Bangladesh New Disease News: पिछले एक साल से हिंसा और अराजकता का शिकार बांग्लादेश अब एक नई महामारी की चपेट में आ गया है. यह महामारी अब तक 26 हजार से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bangladesh New Disease: बांग्लादेश में लोगों की सांस छीन रही ये 'महामारी', अब तक 26,378 आए चपेट में; 105 ने गंवाई जान

Bangladesh Dengue Disease News: बांग्लादेश में पिछले साल तख्तापलट के साथ ही वहां पर पूरा सरकारी सिस्टम पटरी से उतरा नजर आता है. इसका असर वहां के स्वास्थ्य ढांचे पर भी नजर आता है. बांग्लादेश में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है. इससे देश में मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ गई हैं. ऐसी ही एक बीमारी डेंगू ने पूरे देश में कहर मचा रखा है. बांग्लादेश में डेंगू से पिछले 24 घंटे में एक और मरीज की मौत हो गई, जिससे इस वर्ष अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है.

डेंगू मरीजों संख्या 26 हजार के पार

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह तक के आंकड़ों में 466 नए मरीज अस्पताल में भर्ती हुए. इसके साथ ही देश में इस साल डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 26,378 हो गई है. बांग्लादेश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुताबकि, मौत के नए मामले ढाका साउथ से सामने आए हैं. 

पिछले साल हुई थी 575 लोगों की मौत

इन नए मामलों में 83 मरीज बरीसाल डिवीजन, 74 ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन, 66 राजशाही डिवीजन, 60 चटगांव डिवीजन, 60 ढाका डिवीजन, 57 ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन, 47 खुलना डिवीजन, 8 मयमनसिंह डिवीजन, 6 सिलहट डिवीजन और 5 रंगपुर डिवीजन से हैं. वर्तमान में बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 1,262 मरीज डेंगू का इलाज करा रहे हैं. वर्ष 2024 में डेंगू से 575 लोगों की मौत हुई थी.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए ये निर्देश

देश में डेंगू के मामलों की बढ़ती तादाद की वजह से स्वास्थ्य विभाग सकते में हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को नए दिशा-निर्देश जारी कर आउटडोर विभाग में फीवर/फ्लू कॉर्नर बनाने और डेंगू मरीजों के लिए अलग बेड की व्यवस्था करने को कहा है. इसके साथ ही मरीजों को रोग की गंभीरता के आधार पर ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित करने और राष्ट्रीय गाइडलाइन के अनुसार इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

Bangladesh News: बांग्लादेश में एक साल में उतर गया 'क्रांति' का नशा, गद्दी पाने के लिए अब राष्ट्रपति के पीछे पड़े नाहिद इस्लाम!

 

वहीं सभी सरकारी अस्पतालों को डेंगू की जांच के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं और पर्याप्त मात्रा में डेंगू जांच किट उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं. मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर करने और प्रत्येक अस्पताल में डेंगू उपचार के लिए प्रशिक्षित चिकित्सीय टीम सुनिश्चित करने को कहा गया है.

'मरीजों को मिले पर्याप्त मच्छरदानी' 

अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में अंतःशिरा (आईवी) तरल उपलब्ध होना चाहिए और मरीजों के तरल सेवन और उत्सर्जन का रिकॉर्ड भी नियमित रूप से रखा जाना जरूरी है. साथ ही, अस्पतालों को भर्ती डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त मच्छरदानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

बांग्लादेश स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर भी अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जून में कोविड-19, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों बीमारियों का प्रकोप एक साथ देखने को मिला था. डीजीएचएस के अस्पताल निदेशक अबु हुसैन मोहम्मद मैनुल अहसान ने 16 जुलाई को जारी निर्देश में कहा था कि कोविड-19 मामलों में गिरावट आ रही है, जबकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

bangladesh news in hindi

Trending news

पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
;