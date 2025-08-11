रिचर्ड निक्सन से लेकर ओबामा तक... कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया रूस का दौरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने सोमवार को उस वक्त सारी दुनिया को हैरान कर दिया, जब उन्होंने कहा कि वो पुतिन से मुलाकात करने जाएंगे. रूस और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं. इसके अलावा दूसरी तरफ उनका पुतिन से मिलने खुद जाना किसी अचंभे से कम नहीं है. ट्रंप ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मिलने जा रहा हूं. बताया जा रहा है कि दोनों की यह मुलाकात अलास्का में हो सकती है.

रूस-यूक्रेन सीजफायर चाहते हैं ट्रंप

रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को खत्म करने के लिए सीजफायर समझौते की मध्यस्थता करना चाहते हैं. रूस और अमेरिका के बीच सदियों से तनाव चला आ रहा है. अलग-अलग मुद्दों पर दोनों देशों को अक्सर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में देखा जाता है. यही कारण है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों ने रूस का दौरा किया है. आज हम आपको बताएंगे कि कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने रूस का दौरा किया और क्यों किया.

यह भी पढ़ें:

Explained: अलास्का में ही क्यों होगी ट्रंप-पुतिन की मीटिंग? इतिहास में दर्ज होने वाली है मुलाकात

2009 में रूस गए थे बराक ओबामा

आखिरी बराक ओबामा ने 2009 में रूस का दौरा किया था. उस समय पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति के पद पर दिमित्री मेदवेदेव थे. बराक ओबामा का यह दौरान दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए हुआ था. देशों ने New START (Strategic Arms Reduction Treaty) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति दी, ताकि परमाणु हथियारों की तादाद कम की जा सके. इसके अलावा भी बराक ओबामा ने कई अहम प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था. ओबामा के इस दौरे को अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों में ठंडापन कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जिसे मीडिया ने 'US–Russia Reset' कहा.

रूस का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति