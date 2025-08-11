रिचर्ड निक्सन से लेकर ओबामा तक... कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया रूस का दौरा
रिचर्ड निक्सन से लेकर ओबामा तक... कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने किया रूस का दौरा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पुतिन से मिलने जा रहा हूं. हालांकि यह मुलाकात अलास्का में होगी लेकिन इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने रूस का दौरा किया था.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:19 PM IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने सोमवार को उस वक्त सारी दुनिया को हैरान कर दिया, जब उन्होंने कहा कि वो पुतिन से मुलाकात करने जाएंगे. रूस और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं. इसके अलावा दूसरी तरफ उनका पुतिन से मिलने खुद जाना किसी अचंभे से कम नहीं है. ट्रंप ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मिलने जा रहा हूं. बताया जा रहा है कि दोनों की यह मुलाकात अलास्का में हो सकती है. 

रूस-यूक्रेन सीजफायर चाहते हैं ट्रंप

रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में लड़ाई को खत्म करने के लिए सीजफायर समझौते की मध्यस्थता करना चाहते हैं. रूस और अमेरिका के बीच सदियों से तनाव चला आ रहा है. अलग-अलग मुद्दों पर दोनों देशों को अक्सर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में देखा जाता है. यही कारण है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों ने रूस का दौरा किया है. आज हम आपको बताएंगे कि कब-कब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने रूस का दौरा किया और क्यों किया.

Explained: अलास्का में ही क्यों होगी ट्रंप-पुतिन की मीटिंग? इतिहास में दर्ज होने वाली है मुलाकात

2009 में रूस गए थे बराक ओबामा

आखिरी बराक ओबामा ने 2009 में रूस का दौरा किया था. उस समय पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति के पद पर दिमित्री मेदवेदेव थे. बराक ओबामा का यह दौरान दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए हुआ था. देशों ने New START (Strategic Arms Reduction Treaty) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति दी, ताकि परमाणु हथियारों की तादाद कम की जा सके. इसके अलावा भी बराक ओबामा ने कई अहम प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था. ओबामा के इस दौरे को अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों में ठंडापन कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जिसे मीडिया ने 'US–Russia Reset' कहा. 

रूस का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति वर्ष/वर्षों में दौरा मकसद
रिचर्ड निक्सन 1972 ब्रेज़नेव से ऐतिहासिक मुलाक़ात और SALT I समझौता
जेराल्ड फोर्ड 1974 ब्रेज़नेव के साथ शिखर बैठक
रोनाल्ड रीगन 1988 गोर्बाचेव से शीत युद्ध के अंत की वार्ता
बिल क्लिंटन 1994, 1995, 1998 कई द्विपक्षीय बैठकें
जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2002, 2006 पुतिन के साथ रणनीतिक वार्ता
बराक ओबामा 2009 पुतिन और मेदवेदेव से मुलाक़ात
