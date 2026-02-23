चापो से मेंचो तक, कोई गलत काम इनसे बचा नहीं... कैसे 'धंधे' के लिए बदनाम हो गया पूरा मुल्क?

Advertisement
वहीं पर प्राचीन माया सभ्यता फली-फूली. 3000 साल पहले खेती होती थी लेकिन आज जिस चीज की खेती होती है उसने पूरे देश को बदनाम कर दिया है. एक माफिया के मारे जाने पर पूरे देश में आग लगा दी गई है. ये कहानी है अमेरिका के दक्षिणी छोर पर बसे मुल्क मैक्सिको की. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:22 AM IST
गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन, मेथम्फेटामाइन जैसी चीजें नशीली चीजों का बिजनेस... लड़कियों की सप्लाई, घिनौने काम, हिंसा, रिश्वत और सारे गैरकानूनी काम इनसे बचे नहीं हैं. ये कहानी है अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको की, जहां गैरकानूनी धंधा इतना बढ़ गया कि पूरा देश बदनाम हो गया. एल चापो का नाम शायद आपने सुना हो. वह ड्रग्स सरगना हुआ करता था. काफी समय तक फरार रहा फिर 11 साल पहले सेना ने पकड़ लिया. अब एक और माफिया एल मेंचो को सेना ने मार गिराया है पर सवाल यह है कि पूरा मुल्क ड्रग्स की फैक्ट्री कैसे बन चुका है?

जिन मादक पदार्थों की यहां से तस्करी होती है उसमें से कुछ का प्राचीन काल से दवाइयों में इस्तेमाल होता आ रहा है लेकिन सीमित मात्रा में. कई देशों में प्रतिबंध भी है लेकिन दुनिया का नक्शा घुमाकर देखेंगे तो अमेरिका के बगल इस देश में इन्हीं नशीली चीजों का कारोबार होता है. ये कारोबार फलने-फूलने लगा तो हिंसा शुरू हो गई. गैंग वॉर, तस्करी और सारे गलत काम होने लगे. 

अब माफियाओं ने पूरे देश में आग लगा दी

हां, इस समय मैक्सिको के हालात काफी खराब हैं. एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक पर आगजनी और गोलीबारी के वीडियो आ रहे हैं. 59 साल के माफिया को सेना ने एक ऑपरेशन में ढेर कर दिया जिससे गुस्साए गैंग्स ने हिंसा शुरू कर दी. ये ड्रग्स गैंग काफी ताकतवर बन चुके हैं. बसों और दुकानों में आग लगाई गई. कई राज्यों में सड़कें ब्लॉक की गई हैं. फ्लाइट्स भी रोकनी पड़ी हैं. यहां की ड्रग्स से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका होता है. ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है. 

मैक्सिको में ड्रग्स की इतनी खेती क्यों होती है?

इसका जवाब है नशीली चीजें उगाने के लिए मिट्टी उपयुक्त है. मारिजुआना और अफीम का काफी पहले से प्रोडक्शन होता आ रहा है. बाकी साउथ अमेरिका महाद्वीप से यहां खेप भी पहुंचती है.   fallback

दुनियाभर में मैक्सिको देश इतना बदनाम क्यों है?

पहले इस देश की लोकेशन देखिए. यह साउथ अमेरिकी प्रोड्यूसर्स यानी पश्चिमी अमेरिकी महाद्वीप में पैदा होने वाली नशीली चीजों और रईस अमेरिकियों के मार्केट के बीच पुल का काम करता है. इसे आप ट्रांजिट प्वाइंट कह सकते हैं. यह देश मारिजुआना, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए बड़ी प्रोडक्शन साइट उपलब्ध कराता है, साथ ही कोकीन के लिए सेफ कॉरिडोर तैयार करता है. ज्यादातर डिमांड रईसों के देश यूएसए से ही आती है और जहां से डिमांड ज्यादा आएगी, उधर सप्लाई भी ज्यादा होगी.

पता है तो ये माफिया पकड़े क्यों नहीं जाते?

1. दरअसल, मैक्सिको में कर्मचारियों की सैलरी पर्याप्त नहीं है. यहां तक कि पुलिस और दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों को भी कम पैसा मिलता है तो वे रिश्वत खाकर पेट भरते हैं. इस वजह से जब तक नौकरी पर न बन आए, ड्रग्स गैंग्स के खिलाफ ऐक्शन ही नहीं होता. 
2. यहां ड्रग्स पैदा तो किया जाता है लेकिन ज्यादातर दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए. हाल के वर्षों में देश के भीतर भी उपयोग बढ़ा है तब प्रशासन भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ. 
3. गैरकानूनी कारोबार में मनमांगी कीमत वसूलने से इन गैंग्स के पास काफी पैसा आ रहा है. इसका कुछ हिस्सा एजेंसियों पर खर्च करने के अलावा ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल होता है. 
4. आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि इन गैंग्स ने बड़ी-बड़ी सुरंगें बना रखी हैं जिससे इनका काम आसानी से हो सके. 
5. 1970 के दशक से ये ताकतवर ड्रग कार्टेल बढ़ गए हैं, जो पुलिस और सरकारी सेक्टर में भारी करप्शन की वजह से बिना किसी रोक-टोक के काम करते हैं. 

पढ़ें: मैक्सिकन सेना ने किसे मार गिराया कि सुलग उठा पूरा देश? कौन था एल मेन्चो जिसके लोगों ने जगह-जगह लगा दी आग

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

Mexico News

