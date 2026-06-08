DNA: दुनिया में AI का 'बुलबुला' फूट गया! केवल युद्ध नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना शेयर बाजारों के धड़ाम होने की वजह?

भारत के शेयर बाज़ार में भी आज गिरावट आई है. सेंसेक्स 719 प्वाइंट गिरकर बंद हुआ. लेकिन इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का तनाव और तेल की क़ीमत में बढ़ोतरी है. चिप कंपनियों में फैली निराशा का भारत पर बेहद सीमित असर हुआ है. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि चिप कंपनियों से उम्मीद टूटने का भारत पर क्या असर होगा. पिछले कई महीनों से भारत का शेयर बाज़ार विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की वजह से परेशान है. विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की AI और चिप कंपनियों में लगा रहे हैं. सिर्फ़ 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाज़ार से क़रीब 2 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं.