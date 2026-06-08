DNA: दुनिया में AI का 'बुलबुला' फूट गया! केवल युद्ध नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना शेयर बाजारों के धड़ाम होने की वजह?

DNA Hindi: ईरान और इज़रायल के बीच युद्ध दोबारा शुरू होने का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा है. दुनिया के ज़्यादातर बाज़ारों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बाजार में गिरावट का कारण सिर्फ युद्ध नहीं है. इस गिरावट की एक बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और चिप कंपनियों का बुलबुला फूटना भी है.
आज आपको जानना चाहिए कि AI और चिप कंपनियां किस तरह बाज़ार में गिरावट का कारण बनीं. लेकिन उससे पहले दुनिया भर के शेयर बाज़ार में गिरावट के आंकड़े जान लीजिए. आज सबसे ज़्यादा गिरावट दक्षिण कोरिया के शेयर बाज़ार में आई है.
दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 8% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई. इतनी भारी गिरावट की वजह से सर्किट ब्रेकर लग गया. यानी 20 मिनट के लिए शेयर बाज़ार में ख़रीद-बिक्री को रोकना पड़ा. दक्षिण कोरिया के अलावा दूसरे शेयर बाज़ार भी प्रभावित हुए हैं.
जापान का शेयर बाज़ार आज क़रीब 4% गिरा.
ताइवान के शेयर बाज़ार में साढ़े 3% की गिरावट दर्ज की गई.
हॉन्ग कॉन्ग का शेयर बाज़ार 1% से ज़्यादा गिरा
दक्षिण कोरिया का शेयर बाज़ार पिछले कुछ समय से लगातार तेज़ रफ़्तार से बढ़ रहा था. साल 2026 की शुरुआत में कोस्पी 4,300 प्वाइंट के क़रीब था. लेकिन जून की शुरुआत में ये 8,800 प्वाइंट के पार चला गया. सोचिए, जिस वक़्त दुनिया भर के बाज़ार मिडिल ईस्ट के युद्ध की वजह से गिर रहे थे, उस वक़्त दक्षिण कोरिया का बाज़ार दोगुने से भी ज़्यादा स्तर पर पहुंच गया. यहां तक कि दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट भारत से भी बड़ा बन गया. दक्षिण कोरिया से पहले ताइवान ने भी AI और चिप कंपनियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के शेयर बाज़ार को पीछे छोड़ दिया था.
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— Zee News (@ZeeNews) June 8, 2026
युद्ध के बावजूद इन कंपनियों में दुनिया भर के निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. इसका सबसे ज़्यादा फायदा ताइवान और दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट को हुआ. लेकिन आज दक्षिण कोरिया और ताइवान में AI से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई. जो शेयर रॉकेट की रफ़्तार से आगे बढ़ रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए.
2023 में AI का दायरा बढ़ने के साथ ही चिप की मांग में ज़ोरदार बढ़ोतरी हुई. इसकी वजह ये है कि स्मार्टफोन, डेटा सेंटर और AI सिस्टम- हर किसी में चिप की जरूरत होती है. इसकी वजह से पिछले तीन साल से दुनिया के सबसे बड़े निवेशक चिप कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाते रहे. इन पैसों के दम पर चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे. एनवीडिया, AMD, सैमसंग, ब्रॉडकॉम और TSMC जैसी कंपनियों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला.
चिप और सेमीकंडक्टर कंपनियों के बाज़ार में सब कुछ अच्छा चल रहा था. चिप कंपनियों के शेयर नया रिकॉर्ड बना रहे थे. निवेशक आंख मूंदकर इन कंपनियों में पैसा लगा रहे थे. लेकिन जून के पहले हफ़्ते में अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी के आर्थिक नतीजों ने इस सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया.
इस कंपनी का नाम ब्रॉडकॉम है जो गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक और ओपन AI के लिए चिप बनाती है. कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए 16 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया जबकि बाज़ार को 17 अरब डॉलर से ज़्यादा की उम्मीद थी. साथ ही कंपनी ने पूरे साल के लिए अपनी कमाई का टारगेट बढ़ाया नहीं. उम्मीद से केवल 1 अरब डॉलर कम कमाई के ब्रॉडकॉम के आकलन से चिप कंपनियों के निवेशकों के बीच घबराहट फैल गई.
ऐसा नहीं था कि ब्रॉडकॉम की पूरे साल की कमाई कम होने जा रही है. लेकिन इसके बावजूद निवेशकों में निराशा फैल गई. जादुई नतीजे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले लोगों को असलियत का एहसास हुआ. उन्हें लगा कि चिप कंपनियां वैसा मुनाफा नहीं दे पाएंगी, जिसकी उम्मीद में वो पैसा लगा रहे हैं. अमेरिकी बाज़ार में इसका तुरंत असर भी दिखा. हफ़्ते का आख़िरी दिन यानी पिछला शुक्रवार अमेरिकी शेयर बाज़ार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ. नैस्डैक 4% से ज्यादा टूट गया जो पिछले एक साल में सबसे बड़ी गिरावट है. चिप कंपनियों ने एक ही दिन में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू गंवा दी.
दुनिया के सिर्फ 21 देशों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है. अमेरिका की चिप कंपनियों की वैल्यू में उतनी कमी एक ही दिन में हो गई. उम्मीद से कम नतीजों का अनुमान केवल एक कंपनी के लिए लगाया गया लेकिन इसका असर सभी कंपनियों पर पड़ा और अब ये नुक़सान अमेरिका से आगे बढ़कर एशिया तक पहुंच गया है.
भारत के शेयर बाज़ार में भी आज गिरावट आई है. सेंसेक्स 719 प्वाइंट गिरकर बंद हुआ. लेकिन इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट का तनाव और तेल की क़ीमत में बढ़ोतरी है. चिप कंपनियों में फैली निराशा का भारत पर बेहद सीमित असर हुआ है. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि चिप कंपनियों से उम्मीद टूटने का भारत पर क्या असर होगा. पिछले कई महीनों से भारत का शेयर बाज़ार विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की वजह से परेशान है. विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया की AI और चिप कंपनियों में लगा रहे हैं. सिर्फ़ 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाज़ार से क़रीब 2 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं.