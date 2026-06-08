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DNA: दुनिया में AI का 'बुलबुला' फूट गया! केवल युद्ध नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना शेयर बाजारों के धड़ाम होने की वजह?

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दुनिया के कई देशों के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. माना जा रहा है कि युद्ध के अलावा इस गिरावट की दूसरी वजह AI और चिप कंपनियों का बुलबुला फूटना भी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:08 PM IST
DNA: दुनिया में AI का 'बुलबुला' फूट गया! केवल युद्ध नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना शेयर बाजारों के धड़ाम होने की वजह?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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