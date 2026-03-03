दांतों में चिप लगाकर मोसाद ने कराया खामेनेई का काम-तमाम, इजरायल की ये तकनीक जान दिमाग घूम जाएगा!

Israel US War: 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर ज्वॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस दौरान उन्होंने ईरान पर घातक हवाई हमले किए. इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लोकेशन का पता लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. खामेनेई की मौत की खबर ईरान के नागरिकों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है. लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि खामेनेई की सुरक्षा के तमाम दावों के बाद भी अमेरिका ने खामेनेई की सटीक लोकेशन का पता कैसे लगाया?

दांत में ट्रैकिंग चिप?

ईरान की लाख कोशिशों के बाद भी, अमेरिका ने खामेनेई की एक्जेक्ट लोकेशन का पता कैसे लगाया, इस बारे में अब तक कोई पुख्ता और आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. लेकिन इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है. इस रिपोर्ट में हम आपके सामने ऐसी ही एक थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकार आप हैरान हो जाएंगे. इस थ्योरी के मुताबिक ईरान के बड़े अधिकारियों के दांत में ट्रैंकिंग डिवाइस लगाकर खामेनेई की लोकेशन का पता लगाया गया.

खामेनेई की मौत पर अलग-अलग थ्योरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलग-अलग बयानों के अनुसार ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था. लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर खामेनेई की मौत की घोषणा की, वैसे ही उनकी मौत के जुड़ी तरह-तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी लोग गढ़ने लगे. कुछ लोग उनकी मौत के पीछे का कारण मोसाद के टूथ फेयरी ऑपरेशन बता रहे, तो कुछ IRGC के टॉप कमांडर को भेदिया बता रहे हैं. वहीं खामेनेई के समर्थकों का कहना है कि खामेनेई को खतरे की जानकारी होने के बाद भी उन्होंने बंकर में छिपने से मना कर दिया.

डेंटल इम्प्लांट से की गई खामेनेई की लोकेशन ट्रैक!

खामेनेई को मारने की पीछे अमेरिका की कॉन्सपिरेसी थ्योरी बताते हुए एक एक्स यूजर ने बताया कि मोसाद के एजेंट डॉक्टर्स ने ईरान के सीनियर ऑफिशियल के दांतों में ट्रैकिंग डिवाइस लागकर खामेनेई की लोकेशन ट्रैक की. इस थ्योरी के अनुसार, ईरान में मोसाद के कुछ अंडरकवर एजेंट डॉक्टर्स और डेंटिस्ट बनकर आए. इन्होंने इलाज के नाम पर ईरान के सीनियर ऑफिशियल के दांतों में ट्रैकिंग चिप इंप्लांट किए, जिससे खामेनेई की लोकेशन ट्रैक हुई. इसी यूजर ने बताया कि बीते कुछ सालों में मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स डॉक्टर बनकर ईरान में घुसे हैं. यूजर ने दावा किया कि इसी तरह खामेनेई और उसके परिवार की सटीक जानकारी मिली. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.