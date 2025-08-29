DNA: जासूसों का जाल, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स...मोसाद का सबसे बड़ा मिशन; एक झटके में खत्म कर दी हूती सरकार

Houti PM Dead: इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद किसी पहचान की मोहताज नहीं है. इसके कारनामे ऐसे हैं, जिनको जानकर ही दुनिया हैरान रह जाती है. आज हम आतंक के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए और सबसे बड़े ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे. ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मोसाद ने एक झटके में पूरी आतंकी सरकार को ही खत्म कर दिया.

इजरायल ने एक बार ​फिर से दुनिया को दिखाया है, उससे दुश्मनी करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो...खुद को कितना ताकतवर और सुरक्षित समझता हो. इजरायल उसे तलाश करके खत्म कर ही देता है. मोसाद के इस ऑपरेशन को इजरायल की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है.

इजरायल ने एक झटके में कर दिया खल्लास

आपको इजरायल के ऑपरेशन A Drop of Luck के बारे में जानना चाहिए, जिसके जरिए इजरायल ने दुनिया के लिए सिरदर्द बने हूती के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और चीफ आफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख को एक साथ मार दिया. इस हमले में हूती के 10 से ज्यादा मंत्री भी मारे गए. यानि आप कह सकते हैं कि इजरायल ने हूती की पूरी आतंकी कैबिनेट को एक साथ खत्म कर दिया, वो भी उनके घर में घुसकर.

गृहयुद्ध की मार झेल रहे मिडिल ईस्ट के देश यमन में हूती सबसे ज्यादा मजबूत हैं और उसी यमन की राजधानी सना में सीधा हमला करके इजरायल ने हूती के उन नेताओं को मार दिया, जो उसके लिए हर हमले का प्लान बनाते हैं. यहां पर अगर आप हूती की तुलना किसी शरीर से करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इजरायल ने हूती के दिमाग को ही खत्म कर दिया है.

कैसे इजरायल ने पूरा किया मिशन इम्पॉसिबल

लेकिन इजरायल ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिए. कड़ी सुरक्षा और खुफिया तरीके से रहने वाले हूती के सबसे बड़े चेहरे अचानक एक जगह क्यों इकट्ठे हुए. इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनकी लोकेशन कैसे ट्रेस की.और कैसे सटीक हमला करके इन सभी को एक साथ खत्म कर​ दिया. ये पूरी कहानी हॉलीवुड की किसी थ्रिलर, स्पाई, एक्शन फिल्म जैसी है. भारत को भी देश के बाहर मौजूद अपने कई दुश्मनों का हिसाब करना है और भारत भी इजरायल के इस ऑपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है.

सबसे पहले आप समझिए आखिरकार इजरायल ने जिस हूती लीडरशिप को खत्म किया, वो कितनी खतरनाक थी और क्यों? अमेरिका-ब्रिटेन जैसे सुपर पावर मुल्कों की मिसाइलें इनके सामने फेल हो जाती थीं. इसके अलावा मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब और यूएई जैसे मजबूत देश भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे. लेकिन इजरायल का ये अटैक यमन के बड़े हिस्से में कब्जा करके बैठे हूती के लिए बहुत बड़ा झटका है. क्योंकि इजरायल के इस अटैक में यमन में चल रही हूती सरकार के प्रधानमंत्री अल-रहावी की मौत की खबर है.

यानि इजरायल ने हूती की सरकार जिसे दुनिया मान्यता नहीं देती उसके मुखिया को खत्म कर दिया.

सिर्फ 10 महीने पहले अल रहावी को हूती सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया था.

अहमद अल-रहावी हूती का सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक चेहरा था.

जो ईरान, हिज़बुल्लाह और हमास से हूती के रिश्तों को मज़बूत करता था.

सना में हमास नेताओं से मिलने और तेहरान से अच्छे तालमेल की वजह से हूती सरकार में उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था.

इजरायल का अल रहावी पर हमला हूती के राजनीतिक नेतृत्व पर सीधा वार माना जा रहा है.

इस हमले में हूती का रक्षा मंत्री मुहम्मद नासिर अल-अथाफी भी मारा गया, जो 2016 से हूती का रक्षा मंत्री है.

अल-अथाफी को हूती संगठन का सबसे बड़ा मिलिट्री रणनीतिकार माना जाता था.

इसने भी ईरान के Revolutionary Guards और हिज़बुल्लाह से करीबी रिश्ते बनाए.

ये सीधे तौर पर इजरायल और लाल सागर में शिपिंग पर हमलों की योजना से जुड़ा हुआ व्यक्ति था.

अल-अथाफी की मौत से हूती का सैन्य ढांचा बुरी तरह हिल जाएगा.

इस हमले में हूती सेना का चीफ आफ स्टॉफ मुहम्मद अल-ग़ामरी भी मारा गया.

इस पर जून 2025 में भी इजरायल ने हमला किया था. इस हमले में गामरी घायल तो हुआ लेकिन ​जिंदा बच गया.

अल-ग़ामरी इजरायल, सऊदी अरब, यूएई और लाल सागर में हूती के मिसाइल और ड्रोन अभियानों का मास्टरमाइंड था.

अब दोबारा टारगेट होने का मतलब है कि इजरायल उसकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रहा था.

10 मंत्रियों के भी मारे जाने की खबर

इसी के साथ हूती सरकार के कम से कम 10 मंत्रियों के मारे जाने की सूचना इजरायल और यमन की मीडिया ने दी है, जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं. अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी. आखिरकार इजरायल ने हूती की पूरी लीडरशिप को एक साथ कैसे मार दिया तो इजरायल के लिए हर अनहोनी को होनी में बदलने का काम करती है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने इन लोगों के बारे में सटीक जानकारी दी.

इस बार मोसाद ने अपने दुश्मनों को पता लगाने के लिए बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में सुनकर दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां चौंक जाएंगी और आपने फिल्मों में भी इस स्तर की जासूसी नहीं देखी होगी. अब जानिए ये हमला इजरायल ने कैसे किया और क्यों हूती की पूरी लीडरशिप एक जगह इकट्ठी हुई थी.

इजरायली मीडिया ने इसे यमन के हूतियों पर सबसे बड़ा हमला कहा है. यमन के अल-जम्हूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल-रहावी सरकार के दूसरे मंत्रियों के साथ एक अपार्टमेंट में मौजूद थे. यहीं पर बैठकर इन लोगों ने टीवी पर हूती चीफ अल-मलिक हूती का संदेश सुनने का प्लान बनाया था क्योंकि जिस तरह ईरान की सरकार सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निर्देशों पर चलती है, उसी तरह हूती की सरकार अल-मलिक हूती के निर्देशों का पालन करती है. जिसे ईरान से बताया जाता है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है.

इजरायल ने ऐसे की पूरी प्लानिंग

लेकिन जैसे ही मोसाद ने इस प्रसारण को साथ बैठकर देखने की खबर इजरायल की सेना को बताई. इन लोगों की लोकेशन की जानकारी दी. इजरायल के एफ 35 लड़ाकू विमानों ने इस अपार्टमेंट में बड़ा हमला किया. इस हमले के बाद धमाके से जो आग का गुबार उठा, उसे यमन की राजधानी सना में कई किलोमीटर दूर तक देखा गया और इसकी आवाज भी काफी दूर तक सुनाई दी.

जिस वक्त इजरायल के फाइटर जेट हूती प्रधानमंत्री के अपार्टमेंट में बम गिरा रहे थे, उसी वक्त इजरायल का हारोप आत्मघाती ड्रोन सना के आसमान में मंडरा रहा था, जिसका टारगेट हूती रक्षा मंत्री अल अथिफी और हूती चीफ आफ स्टाफ मुहम्मद अल-ग़ामरी थे, जो एक दूसरे अपार्टमेंट में अपने लीडर के प्रसारण को सुन रहे थे. जैसे ही यह कन्फर्म हुआ कि टॉप डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ एक अपार्टमेंट में बैठे हैं. उसी लोकेशन को लाइव-लॉक कर लिया गया. इजरायल के हारोप ड्रोन को टारगेट की जानकारी दी गई. इसके बाद दूसरे अपार्टमेंट में भी धमाका हो गया, जिसमें हूती के रक्षा मंत्री और चीफ आफ स्टाफ मारे गए.

यानि जिस तरह मोसाद ने इजरायल की एयरफोर्स के साथ मिलकर ईरान में ऑपरेशन किया था. ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म किया था. लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किया. गाजा में चुन चुनकर हमास के आतंकियों का मारा. ठीक उसी तरह अब तक दुनिया के लिए अबूझ पहेली बने इस धुरी के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी किरदार हूती की लीडरशिप को भी खत्म कर दिया.

जासूसों का बिछा रखा है जाल

लेकिन इस बार मोसाद ने इनके गढ़ में इनकी लोकेशन पता करने और हूती के डिफेंस को नाकाम करने के लिए जो रणनीति अपनाई, वो दुनिया के सुपर पावर देशों को भी हैरान कर देगी.

अब आप इस सर्विलांस और ट्रैकिंग की पूरी कहानी समझिए. मोसाद ने यमन में पहले से ही ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानि स्थानीय जासूसों का जाल बिछा रखा है. इस नेटवर्क को स्थानीय जासूसों यमन के ट्राइबल और यूएई की मदद से तैयार किया गया है. सबसे पहले मोसाद के इन एजेंट्स ने पता लगाया हूती प्रमुख के संबोधन को सुनने के लिए हूती की टॉप लीडरशिप इकट्ठी हो रही है.

इन एजेंट्स को ये भी पता चला कि किन अपार्टमेंट्स और बेसमेंट्स में ये मीटिंग होने वाली है. इसके बाद तय दिन पर इजरायल का एइताम स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट जिसे इजरायल की भाषा हिब्रू में शहाफ कहते हैं, वो यमन के आसमान में मंडराने लगा .

इजरायल के इस जासूसी विमान को इसकी खूबियों की वजह से फ्लाइंग मोसाद भी कहा जाता है.

ये विमान आसमान की ऊंचाइयों से रेडियो, सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क, राडार और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है.

ये हूती या हिज़्बुल्लाह जैसे आतंकी गुटों के कमांडरों की बातचीत, लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को पकड़ सकता है.

इसके अलावा ये बड़े लीडरों की फोन कॉल, रेडियो चैट, और गुप्त कोड वाले संदेश तक पकड़ने की क्षमता रखता है.

ये विमान रियल-टाइम में ये सारा डेटा इजरायली कमांड सेंटर तक भेज देता है.

इजरायल का फ्लाइंग मोसाद जो कई घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है. उसने इस ऑपरेशन से पहले यमन की राजधानी सना में इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछाया, जिसका मकसद हूती चीफ के उस टीवी भाषण के संदेश और उसको देखने वालों की लोकेशन को पकड़ना था.

इसके बाद मोसाद ने कम्युनिकेशन पैटर्न की निगरानी शुरू की. हूती की टॉप लीडरशिप जब अब्दुल-मलिक अल-हूती का भाषण सुनने के लिए अलग-अलग जगहों पर इकट्ठी हुई तो उनके मोबाइल फोन सैटेलाइट फोन और इंटरनल नेटवर्क पर एक्टिविटी अचानक बढ़ गई.

जैसे ही कई डिवाइस एक ही समय पर लॉग-इन हुए यानि डेटा का ट्रैफिक बढ़ा, मोसाद ने इस पैटर्न पकड़ लिया.

उस समय मोसाद की टेक टीम ने लाइव फीड को इंटरसेप्ट किया और देखा कि किस फ्रीक्वेंसी या सैटेलाइट बैंड से यह सिग्नल आ रहा है.

लोकेशन का आ रहा था डेटा

उस फीड के साथ-साथ जो लोग इसे लाइव देखने बैठे थे, उनके डिवाइस और रिसीवर का लोकेशन डेटा भी इजरायल के पास आ गया. लेकिन मोसाद के निशाने पर कुछ खास लोग थे, जिनके एक खास स्थान पर होने की जानकारी ग्राउंड एजेंट ने पहले ही दे दी थी. लेकिन अब इसको हमले से पहले कंफर्म करना था...ये कैसे हुआ अब इसे भी समझिए.

हूती के हर मंत्री और सैन्य कमांडर के पास सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जिसका डिजिटल फिंगरप्रिंट पहले से इजरायली डेटाबेस में मौजूद था. ये भी मोसाद के एजेंट्स ने इकट्ठे किए थे.

डिजिटल फिंगरप्रिंट का मतलब हूती कमांडरों के मोबाइल फोन का IMEI नंबर, उसमें पड़े सिम का यूनिक ID,ईमेल डिवाइस का आईपी एड्रेस. इसके अलावा ये डिवाइस किस लोकेशन में बार बार एक्टिव होता है..ये पूरी जानकारी मोसाद के डेटाबेस में मौजूद थी.

हूती के रडार हो गए ब्लाइंड

और जैसे ही इन लोगों ने अपने फोन या टैबलेट खोले, मोसाद को फौरन सिग्नल मिल गया कि हूती सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ आफ स्टाफ और दूसरे मंत्रियों की लोकेशन क्या है. यानि वो सना के किस फ्लैट के अंदर है और कौन कौन सा नेता साथ में मौजूद है.

ये जानकारी फौरन आसमान में उड़ रहे एइताम विमानों ने इजरायल तक भेज दी, जिसके बाद फौरन फाइटर जेट्स और फिदायीन ड्रोन्स को टारगेट की लोकेशन भेजी गई. हूती के पास ईरान से मिले एयर डिफेंस सिस्टम जैसे Bavar-373 मौजूद हैं. इनसे बचने के लिए इजरायल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग की जिससे हूती रडार ब्लाइंड हो गए. यानि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया.

दोनों हमले लगभग एक साथ किए गए. ताकि हूती नेतृत्व को रिस्पॉन्स टाइम ही न मिले. हूती चीफ टीवी पर बोलता रहा, लेकिन उसे खबर तक नहीं लगी कि उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है. एक ही ऑपरेशन में राजनीतिक और सैन्य टॉप लीडर्स को मारना ये दुनिया की सबसे कठिन स्ट्राइक कैटेगरी है और बहुत कम देश ऐसा करने की क्षमता रखते हैं.

ये है इंटेलिजेंस मास्टरपीस

इसीलिए इस हमले को सिर्फ़ एयरस्ट्राइक नहीं बल्कि Intelligence Masterpiece भी कहा जा रहा है, जिसके जरिए मोसाद और इजरायल की वायुसेना ने दिखा दिया कि हूती चाहे 1800 किलोमीटर दूर हों, चाहे उनके पास ईरान की सुरक्षा हो, वो कहीं भी छिपे हों, मोसाद उनको तलाश करके खत्म कर देगी. इसलिए ईरान के सबसे खतरनाक प्रॉक्सी हूती के लिए ये सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानसिक और राजनीतिक झटका भी है.

ईरान से सीजफायर के बाद भी हूती इजरायल के लिए खतरा बने हुए हैं. लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं. हमास पर हमला ना रोकने पर इजरायल को हमले की धमकी दे रहे हैं.इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान का ये प्रॉक्सी ही इजरायल और सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा बना है. जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन भी मौजूद हैं. इसलिए अब इजरायल हूती पर भी बड़े हमले करके इसको कमजोर कर रहा है.