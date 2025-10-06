Advertisement
यूं ही नहीं सऊदी अरब भागते लोग, वहां कमाए 50 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी रकम? जानकर रह जाएंगे हैरान

Saudi Arabia: सऊदी अरब के 1 रियाल भारतीय करंसी में करीब 23.65 रुपये के बराबर है. यही वजह है कि भारत के कई लोग वहां काम करना पसंद करते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर कोई भारतीय सऊदी अरब में 5 लाख रियाल कमाता है तो भारतीय करंसी में वो कितने रूपये के बराबर हो जाएंगे.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:17 PM IST
Saudi Arabia Currency Value In India: सऊदी अरब इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र देश माना जाता है, क्योंकि यहीं मक्का-मदीना और काबा शरीफ हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान हज और उमरा के लिए जाते हैं. लेकिन धार्मिक अहमियत के अलावा सऊदी अरब भारतीय मुसलमानों के लिए रोजगार का भी बड़ा केंद्र है. खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार सऊदी अरब में ही हैं, खासतौर मुसलमान.  इसकी एक बड़ी वजह वहां की मजबूत करेंसी.

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के 1 रियाल की कीमत करीब 23.65 भारतीय रुपये के बराबर है. यही वजह है कि भारत के कई लोग वहां काम करना पसंद करते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर कोई भारतीय सऊदी अरब में 5 लाख रियाल कमाता है तो भारतीय करंसी में वो कितने रूपये के बराबर हो जाएंगे. लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीयों की तादाद कितनी है?

सऊदी में भारतीयों की तादाद

सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है. साल 2023-24 में वहां 26 लाख 50 हजार से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं. यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्तों की भी निशानी है. इसके साथ ही यह बताता है कि सऊदी अरब की बदलती अर्थव्यवस्था में भारतीय कामगारों और पेशेवरों की कितनी जरूरत है.

5 लाख रियाल भारतीय करंसी में कितना?

सऊदी अरब की सरकार ने विजन 2030 के तहत देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तेल पर निर्भर रहने से बाहर निकालने का फैसला किया है. अब वह कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, आईटी, हेल्थकेयर और ग्रीन एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में तेजी से काम कर रही है. इन सेक्टरों में कुशल कामगारों की जरूरत बढ़ गई है. इसी वजह से भारत से बड़ी तादाद में मजदूर और प्रोफेशनल लोग सऊदी अरब में नौकरी के लिए जा रहे हैं, और इन नए क्षेत्रों में भारतीयों की भूमिका बहुत अहम है. अब चलिए मौजूदा वक्त अगर कोई भारतीय 5 लाख रियाल कमाकर आता है तो भारतीय मुद्रा यानी रुपये में कितना होगा? 

भारत-सऊदी के रिश्ते

करेंसी कन्वर्टर के मुताबिक, 5 लाख सऊदी रियाल भारतीय मुद्रा में 118251110.00 रुपये हो जाएगा. बताते चलें कि इस वक्त MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब पर शासन कर रहे हैं. भारत के साथ सऊदी उनके अच्छे रिश्ते हैं और यहां भारतीय टूरिस्ट्स की तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

