Hindi Newsदुनियानादिर शाह ने जो भारत से लूटा था ‘द‌रिया-ए-नूर’ हीरा, आज भी ईरान के खजाने का सबसे बड़ा सितारा, राजशाही खजानों के दमपर चल रहा देश

कभी आपने सोचा है कि किसी देश से लूटा गया हीरा और राजशाही खजाने किसी देश की अर्थव्यवस्‍था के नाम पर बहुत बड़ी कड़ी बन जाए, देश की किस्मत बदलने में योगदान कर दे, ये बातें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है. ईरान में शाजशाही खजाना देश की मुद्रा का असली बैकबोन है. चलिए, इस कहानी को समझते हैं. 

आर्थिक दबाव, बढ़ती महंगाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा ईरान पर इन दिनों  पूरी दुनिया की नजर है. जंग की चपेट में ईरान अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका-इजरायल से जंग के लिए ईरान ने अपना सबकुछ झोंक दिया है. खामेनेई की मौत से पहले ही देश में विरोध के सुर शुरू हो गए थे. देश में भयंकर हिंसा ने तेहरान को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ईरानी मुद्रा रियाल लगातार कमजोर हो रही है. लेकिन इन सबके बीच एक सबसे दिलचस्प ईरान के शाही खजाने की चर्चा हो रही है. जो ईरान की मुद्रा का असली बैकबोन बना हुआ है. 

