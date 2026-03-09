आर्थिक दबाव, बढ़ती महंगाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा ईरान पर इन दिनों पूरी दुनिया की नजर है. जंग की चपेट में ईरान अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका-इजरायल से जंग के लिए ईरान ने अपना सबकुछ झोंक दिया है. खामेनेई की मौत से पहले ही देश में विरोध के सुर शुरू हो गए थे. देश में भयंकर हिंसा ने तेहरान को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ईरानी मुद्रा रियाल लगातार कमजोर हो रही है. लेकिन इन सबके बीच एक सबसे दिलचस्प ईरान के शाही खजाने की चर्चा हो रही है. जो ईरान की मुद्रा का असली बैकबोन बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source