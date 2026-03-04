तेहरान से दुबई और कतर तक आग, इस युद्ध में कौन कितना बर्बाद? 18.87 लाख करोड़ रुपये तक हो सकते हैं स्वाहा!

Advertisement
Losses due to Israel Iran War: यूएस-इजरायल के साथ ईरान की जंग दिनोंदिन भीषण होती जा रही है. इसके साथ ही दोनों ओर से आर्थिक नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. एक मोटे अनुमान के मुताबिक, इस विनाशकारी जंग में 18.87 लाख करोड़ रुपये तक स्वाहा हो सकते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:31 PM IST
Economic Loss in the World due to Israel Iran War: अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़ दिया है. एक ऐसा युद्ध, जिसके फिलहाल थमने की कोई संभावना दिख नहीं रही.  युद्ध का आज पांचवां दिन है. इन पांच दिनों में अमेरिका के करोड़ों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं. अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है. नुकसान इजरायल और ईरान को भी हुआ है. तेहरान जहां बारूद के ढेर पर है, वहीं दुबई में भी आग लगी है. कतर में कोहराम मचा है और बहरीन में बर्बादी की भयानक तस्वीरें दिख रही हैं. तेल अवीव में भी खूब मिसाइलें बरस रही हैं.

अमेरिका इजरायल की चिंगारी ने खाड़ी देशों की जंग को उस मुहाने पर ला दिया है. जहां सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही है. ईरान को अपने इशारे पर नचाने का ख्वाब पालने वाले ट्रंप ने उस पर हमला कर जहां युद्ध का आगाज किया. वहीं खुद अमेरिका के अरबों डॉलर भी डुबो दिए.  अपने इस युद्धोन्माद की वजह से ट्रंप अमेरिका में घिर चुके हैं. कमला हैरिस तो यहां  तक कह चुकी हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया. ऐसे में सवाल ये है कि 

युद्ध से अमेरिका को कितना नुकसान?

आसमान से बारूद बरस रहा है. लोग मर रहे हैं. खाड़ी देश धधक रहे हैं. ईरान से लेकर इजरायल तक धमाके हो रहे हैं. लेकिन इस युद्ध में करोड़ों डॉलर भी खाक हो रहे हैं. दुनिया की सबसे पावर फुल कंट्री अमेरिका की बात की जाए तो इस युद्ध में अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है. 

एक रिपोर्ट की माने तो ईरान पर हुए हमलों के पहले 24 घंटों में ही अमेरिका के 779 मिलियन डॉलर यानी लगभग 6,900 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं. बुधवार को युद्ध का पांचवां दिन रहा. ट्रंप का कहना है कि ये युद्ध अभी लंबा चलना है. वहीं ईरान की तैयारी बता रही है कि वो जल्द हार मानने वाला नहीं है. खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी मान चुके है युद्ध लंबा चलेगा.

करीब 18.87 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगे स्वाहा

ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो कुल खर्च 210 अरब डॉलर यानी करीब 18.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. दरअसल एयरक्राफ्ट को अलग‑अलग जगह भेजना, नौसैनिक जहाजों की तैनाती और क्षेत्रीय संसाधनों को जुटाने पर अनुमानित खर्च 630 मिलियन डॉलर यानी 5556 करोड़ को पार कर गया है.

वहीं, इजरायल को कुल अनुमानित नुकसान 11.5 अरब डॉलर से 17.8 अरब डॉलर तक हो सकता है. जबकि ईरान को 2 लाख करोड़-3 लाख करोड़ का झटका लग सकता है. पिछले साल ईरान के खिलाफ युद्ध 12 दिनों तक चला जिसमें प्रति दिन लगभग ₹34,000 करोड़ खर्च हुए थे.

दुनिया के सबसे बड़े बेसहारा समुदाय को अब मिलेगा अपना मुल्क? ईरान के खिलाफ फाइनल जंग की तैयारी में कुर्द लड़ाके

जंग में सभी देश हो रहे बर्बाद

इस युद्ध में ईरान के प्रमुख ठिकाने बर्बाद हो चुके हैं. वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है. तेल अवीव में इजरायल के सैन्य ठिकानों पर भी ईरान ने बारूद बरसाया है. महंगे महंगे एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, अरबों रुपए के युद्धपोत और आधुनिक ड्रोन इस युद्ध में तबाह हो रहे हैं. सैनिक और आम पब्लिक मारी जा रही है.

यानी साफ है कि बर्बादी चारों तरफ है. यहां रहने वाला हर शख्स डरा हुआ है. कब कहां से मिसाइल आ जाए, कोई नहीं जानता. हर सेकेंड सिर पर मौत मंडरा रही है. आसमान में मिसाइलें मौत बनकर गिर रही है.

