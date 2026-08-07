/दुनिया के कई मुल्क शिक्षा पर बहाते हैं खूब पैसा, एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करते हैं ये देश; जानिए भारत की स्थिति

किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बड़ी भूमिका निभाती है. शिक्षित समाज से ही विकसित देश की कल्पना की जा सकती है. अच्छी शिक्षा न केवल बेहतर रोजगार देने में मदद करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था के साथ समाज में बराबरी का मौका भी बढ़ाती है. दुनिया के अधिकांश देश शिक्षा पर अपनी जीडीपी का एक अच्छा हिस्सा खर्च करते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी देश हैं, जो शिक्षा पर कम खर्च करने वालों में गिने जाते हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के किसी भी देश में शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को सामान्य तौर पर दो तरीकों से देखा जाता है. इसमें पहला आंकलन है कि किसी देश की कुल जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरा कि कोई भी देश शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दे रहा है. आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन से देश शिक्षा को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं और कौन कितना पैसा खर्च करता है.
उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा पर जीडीपी का सबसे बड़ा खर्च करने वाले देशों में अफ्रीका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों का नाम सबसे ऊपर आता है. आंकड़े कहते हैं कि ये देश अपनी जीडीपी का करीब 6 से 8 प्रतिशत या उससे भी अधिक हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके.
इन देशों की सरकारें सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने, नए स्कूल बनाने, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए अधिक निवेश करती हैं. इन्हीं कारणों से इन देशों में शिक्षा का विकास तेजी से होता है और छात्रों को बेहतर सुविधा मिल पाती है.
सबसे खास बात है कि विकसित देश भी शिक्षा पर काफी खर्च करते हैं. अमेरिका, जापान,ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों का शिक्षा पर किया गया खर्च हमेशा शीर्ष पर नहीं होता है. इसके पीछे की असल वजह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है. यही कारण है कि जीडीपी का कम प्रतिशत भी वास्तविक रकम के अनुरुप काफी बड़ी होती है. एक सामान्य उदाहरण देखें, तो लक्जमर्ग प्रति छात्र सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है. आंकड़े के अनुसार, ये देश सालाना 31 हजार डॉलर से अधिक खर्च एक छात्र पर करते हैं.
भारत का शिक्षा बजट पहले की तुलना में काफी बढ़ा है. हर साल भारत शिक्षा के बजट में सुधार करते हुए इसे बढ़ाने का काम करता है. भारत की जीडीपी का करीब 4 से 5 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है. माना जाता है कि यह कई विकसित देशों के बराबर है, हालांकि, भारत की विशाल आबादी और बड़ी छात्र संख्या की तुलना में यह बजट कम माना जाता है. भारत में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी शिक्षा पर खर्च करती हैं.
दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जो शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं और अपने जीडीपी का काफी कम हिस्सा इसपर खर्च करते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर या फिर संघर्ष में फंसे कई देशों का शिक्षा पर होने वाला खर्च उनकी जीडीपी के 2 प्रतिशत से भी कम है. ऐसे में इन देशों में स्कूलों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता जैसी समस्याएं काफी अधिक देखने को मिलती हैं.
जानकार मानते हैं कि केवल अधिक पैसा खर्च कर देने से किसी देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, यह कहना अपवाध होगा. बेहद महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा पैसा खर्च कहां किया जा रहा है. उदाहरण के लिए देखें, तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देशों ने अपेक्षाकृत संतुलित खर्च के बावजूद उत्कृष्ठ शिक्षा व्यवस्था विकसित की है. इससे इतर शिक्षा में कुछ देशों का खर्च काफी अधिक होने के बाद भी संतोषजनक परिणाम नहीं है.