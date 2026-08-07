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दुनिया के कई मुल्क शिक्षा पर बहाते हैं खूब पैसा, एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करते हैं ये देश; जानिए भारत की स्थिति

भारत के साथ दुनिया के कई बड़े देश हैं, जो शिक्षा पर काफी अधिक पैसा खर्च करते हैं. कुछ देश तो अपनी जीडीपी का 10 फीसदी से अधिक हिस्सा शिक्षा पर ही खर्च करते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल ज्यादा पैसा खर्च कर देने से शिक्षा में सुधार संभव नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:37 AM IST
दुनिया के कई मुल्क शिक्षा पर बहाते हैं खूब पैसा, एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करते हैं ये देश; जानिए भारत की स्थिति

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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