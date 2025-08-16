DNA: भले ही पानी पी-पीकर कोसते हों ट्रंप लेकिन NATO ने औकात से ज्यादा निभाई है दोस्ती; आंकड़े दे रहे गवाही
Advertisement
trendingNow12884347
Hindi Newsदुनिया

DNA: भले ही पानी पी-पीकर कोसते हों ट्रंप लेकिन NATO ने औकात से ज्यादा निभाई है दोस्ती; आंकड़े दे रहे गवाही

Ukraine-Russia War: वर्ष 1990 में जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड ने अमेरिका की मदद की थी. जब अमेरिका की कथित WAR ON TERROR के तहत अफगानिस्तान में सैन्य़ अभियान शुरू किया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड के सैनिक भी अफगान धरती पर उतरे थे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 16, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: भले ही पानी पी-पीकर कोसते हों ट्रंप लेकिन NATO ने औकात से ज्यादा निभाई है दोस्ती; आंकड़े दे रहे गवाही

NATO and America: राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहा था कि नाटो की फंडिंग में अमेरिका का योगदान ज्यादा रहा है. अब वक्त आ गया है कि नाटो के सदस्य देश भी फंडिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं. मार्च 2025 के आखिरी हिस्से में ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो जर्मनी में तैनात 35 हजार अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेंगे. अलास्का में मीटिंग से पहले पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर भी बात हुई थी. तब ट्रंप ने भरोसा दिया था कि वो पूर्वी यूरोप यानी रूस के पड़ोस में नाटो के विस्तार के पक्षधर नहीं हैं.

ट्रंप ने कही थी ये बात

कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि यूक्रेन को जो अमेरिकी हथियार दिए गए हैं. उनकी कीमत नाटो सदस्यों को भी चुकानी चाहिए. 

ट्रंप भले ही नाटो सदस्यों को खरी-खोटी सुना रहे हों लेकिन सच यही है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो सदस्यों ने अपनी क्षमता से ज्यादा योगदान दिया है. अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा रिजर्व है, जिसके मुकाबले नाटो सदस्यों का रिजर्व कम है. फिर भी नाटो सदस्यों ने अपनी सुरक्षा समझौता करते हुए यूक्रेन को बड़े हथियार दिए. 

यूक्रेन का जंग में दिया पूरा साथ

हवाई युद्ध में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को सबसे पहले F-16 जेट नीदरलैंड्स से मिले थे. यूक्रेन को सबसे पहले एंटी एयर मिसाइल ब्रिटेन से मिली थीं. यूक्रेनी सेना को जो पहले विदेशी टैंक मिले थे, वो चेक रिपब्लिक ने भेजे थे और एयर डिफेंस के लिए यूक्रेन को सबसे पहले राडार जर्मनी से सप्लाई किए गए थे.

ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के पारंपरिक विरोधी रूस के सामने नाटो गठबंधन डटकर खड़ा रहा. सिर्फ यूक्रेन युद्ध ही नहीं. बल्कि सालों से नाटो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ही लड़ रहा है. पिछले 35 वर्षों  से नाटो के सदस्य देश जितनी भी जंग में उतरे. उनके पीछे अमेरिकी एजेंडा ही था. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको पिछले 35 वर्षों में नाटो के ऑपरेशन का इतिहास बेहद गौर से जानना चाहिए.

हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा NATO

वर्ष 1990 में जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड ने अमेरिका की मदद की थी. जब अमेरिका की कथित WAR ON TERROR के तहत अफगानिस्तान में सैन्य़ अभियान शुरू किया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड के सैनिक भी अफगान धरती पर उतरे थे. दूसरे खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका को नाटो सदस्यों का समर्थन मिला था और वर्ष 2014 में जब सीरिया और इराक में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा था. तब भी नाटो के सदस्य देश इस संघर्ष का हिस्सा बने थे.

आज नाटो को बने हुए 76 साल हो चुके हैं. इन 76 सालों में केनेडी और ओबामा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति भी नाटो की आलोचना कर चुके हैं. लेकिन अपने पिछले और दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने ना सिर्फ नाटो की आलोचना की है बल्कि नाटो पर दबाव भी बढ़ाया है. इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसी कौनसी डील हो गई है, जिसकी वजह से ट्रंप नाटो की भी उपेक्षा करने से नहीं चूक रहे हैं.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

विभाजन का विलेन भारत में किसका हीरो; बिहार में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन भारत में किसका हीरो; बिहार में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
DNA Analysis
DNA: भारत के बंटवारे का 'तीसरा विलेन' कौन? क्यों सुलग रही 'सियासी आग'?
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
congress
गुमराह करने की कोशिश...कांग्रेस के वीडियो पर EC का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
jammu kashmir news
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
Gujarat news
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
;