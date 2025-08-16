DNA: भले ही पानी पी-पीकर कोसते हों ट्रंप लेकिन NATO ने औकात से ज्यादा निभाई है दोस्ती; आंकड़े दे रहे गवाही

NATO and America: राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कहा था कि नाटो की फंडिंग में अमेरिका का योगदान ज्यादा रहा है. अब वक्त आ गया है कि नाटो के सदस्य देश भी फंडिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं. मार्च 2025 के आखिरी हिस्से में ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो जर्मनी में तैनात 35 हजार अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेंगे. अलास्का में मीटिंग से पहले पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर भी बात हुई थी. तब ट्रंप ने भरोसा दिया था कि वो पूर्वी यूरोप यानी रूस के पड़ोस में नाटो के विस्तार के पक्षधर नहीं हैं.

ट्रंप ने कही थी ये बात

कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने ये तक कह दिया था कि यूक्रेन को जो अमेरिकी हथियार दिए गए हैं. उनकी कीमत नाटो सदस्यों को भी चुकानी चाहिए.

ट्रंप भले ही नाटो सदस्यों को खरी-खोटी सुना रहे हों लेकिन सच यही है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो सदस्यों ने अपनी क्षमता से ज्यादा योगदान दिया है. अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा रिजर्व है, जिसके मुकाबले नाटो सदस्यों का रिजर्व कम है. फिर भी नाटो सदस्यों ने अपनी सुरक्षा समझौता करते हुए यूक्रेन को बड़े हथियार दिए.

यूक्रेन का जंग में दिया पूरा साथ

हवाई युद्ध में रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को सबसे पहले F-16 जेट नीदरलैंड्स से मिले थे. यूक्रेन को सबसे पहले एंटी एयर मिसाइल ब्रिटेन से मिली थीं. यूक्रेनी सेना को जो पहले विदेशी टैंक मिले थे, वो चेक रिपब्लिक ने भेजे थे और एयर डिफेंस के लिए यूक्रेन को सबसे पहले राडार जर्मनी से सप्लाई किए गए थे.

ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के पारंपरिक विरोधी रूस के सामने नाटो गठबंधन डटकर खड़ा रहा. सिर्फ यूक्रेन युद्ध ही नहीं. बल्कि सालों से नाटो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ही लड़ रहा है. पिछले 35 वर्षों से नाटो के सदस्य देश जितनी भी जंग में उतरे. उनके पीछे अमेरिकी एजेंडा ही था. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको पिछले 35 वर्षों में नाटो के ऑपरेशन का इतिहास बेहद गौर से जानना चाहिए.

हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा NATO

वर्ष 1990 में जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड ने अमेरिका की मदद की थी. जब अमेरिका की कथित WAR ON TERROR के तहत अफगानिस्तान में सैन्य़ अभियान शुरू किया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, डेनमार्क और पोलैंड के सैनिक भी अफगान धरती पर उतरे थे. दूसरे खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका को नाटो सदस्यों का समर्थन मिला था और वर्ष 2014 में जब सीरिया और इराक में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा था. तब भी नाटो के सदस्य देश इस संघर्ष का हिस्सा बने थे.

आज नाटो को बने हुए 76 साल हो चुके हैं. इन 76 सालों में केनेडी और ओबामा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति भी नाटो की आलोचना कर चुके हैं. लेकिन अपने पिछले और दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने ना सिर्फ नाटो की आलोचना की है बल्कि नाटो पर दबाव भी बढ़ाया है. इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसी कौनसी डील हो गई है, जिसकी वजह से ट्रंप नाटो की भी उपेक्षा करने से नहीं चूक रहे हैं.