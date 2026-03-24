अमेरिका खुद जंग से पीछे हटा? ईरान हमले से 48 घंटे पहले की कॉल डीटेल पता चली, पाकिस्तान एंगल आया सामने

तब 48 घंटे पहले एक फोन कॉल पर नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान कैसे बना लिया था? अब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति 5 दिन बमबारी रोकने का फैसला कर लेते हैं. मीडिया से कहते हैं कि ईरान बातचीत चाहता है. कई दिन से बातचीत चल रही है. ईरान आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि किसी को नहीं पता, वे क्या 'झूठ' बोल रहे. ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का नाम सामने आया, उन्होंने मना कर दिया. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान ने तेल सप्लाई के महत्वपूर्ण रूट होर्मुज को बंद कर रखा है. पूरी दुनिया प्रभावित है. भारत में ईरान के कांसुल जनरल सईद रजा मोसायब ने मुंबई में कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन पहले जरूरी मांगें मानी जाएं. सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका खुद जंग से पीछे हटना चाहता है? क्रोनोलॉजी समझिए.

तब ईरान पर हमले से ठीक 48 घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था. दोनों नेताओं को कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में पता चल गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके प्रमुख सहयोगी जल्द ही तेहरान के उस परिसर में मिलने वाले हैं. नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि मीटिंग अब शनिवार रात नहीं, शनिवार सुबह होगी.

नेतन्याहू ने ट्रंप को याद दिलाई 'पर्सनल बात'

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खास बात यह है कि इजरायल इस तरह के हमले करता रहा था, लेकिन अमेरिका किसी देश के शीर्ष नेता पर अटैक करने के मूड में कम रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेतन्याहू ने उस फोन कॉल में ट्रंप को एक घटना की याद दिलाई, जिसके बाद वह हमले के लिए तैयार हो गए. पहली बार नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई उस बातचीत के बारे में दुनिया को अब पता चल रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में कथित तौर पर ईरान ने ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को मारने की सुपारी दी थी.

इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक पर अमेरिका में हमलावर की भर्ती करने का आरोप लगा था. ईरान अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था. इधर, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन की कई साल से तैयारी कर रहे थे. ट्रंप को राजी करने के लिए उन्होंने बताया कि खामेनेई की हत्या का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा.

पहली तारीख खराब मौसम के कारण टली

सूत्रों ने बताया कि ट्रंप पहले ही ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर विचार करने की मंजूरी दे चुके थे, लेकिन यह तय नहीं था कि कब और किन परिस्थितियों में कार्रवाई होगी. इधर, अमेरिकी सेना कई हफ्ते से क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ा चुकी थी. प्रशासन को संकेत मिल चुका था कि ट्रंप किसी भी समय आगे बढ़ने का फैसला करेंगे. कुछ दिन पहले, एक संभावित तारीख खराब मौसम के कारण टाल दी गई.

48 घंटे पहले वाली नेतन्याहू की कॉल के बाद ट्रंप ने मूड बना लिया. इजरायली पीएम की दलील के साथ-साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी तर्क दे रहा था कि शायद ईरान के नेता को मारने का मौका हाथ से निकल सकता है. पहला बम शनिवार सुबह, 28 फरवरी को गिरा. उसी शाम ट्रंप ने घोषणा कर दी कि खामेनेई मर चुके हैं.

पाकिस्तान में अब होगी ईरान-अमेरिका की डील?

हालांकि, इसके बाद जो हुआ, अप्रत्याशित था. तीन हफ्ते बाद भी ईरान अमेरिका और इजरायल से पूरी मुस्तैदी से लड़ रहा है. अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत हो रही है. किससे? यह स्पष्ट नहीं है. 23-24 मार्च की दरमियानी रात एक प्लेन के अमेरिका की तरफ से उड़ने और यूरोप के पास होने की खूब चर्चा चलती रही. अटकलें लगाई गईं कि यह पाकिस्तान आ रहा है, किसी ने कहा कि भारत.

ट्रंप ने अपने डिप्टी को एक्टिव किया?

एएनआई ने व्हाइट हाउस से संपर्क किया तो यह जवाब मिला- 'ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के जरिए बातचीत नहीं करेगा. यह तेजी से बदलती स्थिति है. बैठकों को लेकर लगाए जा रही अटकलों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस द्वारा औपचारिक घोषणा न कर दी जाए.' व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा गया था कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान से संघर्ष खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे? वेंस ने इजरायल को बताया है कि ईरान से शांति समझौते को लेकर क्या बातचीत हो रही है.

#BREAKING | Axios: JD Vance calls Netanyahu, discusses peace deal Axios says Netanyahu has been briefed about Iran-US negotiations Trump says the US and Iran have been in talks since Saturday@eriknjoka has more pic.twitter.com/T3iOFrebOm — WION (@WIONews) March 23, 2026

फिलहाल चर्चा जरूर है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की लड़ाई को खत्म करने पर बातचीत हो सकती है. हमारे सहयोगी न्यूज चैनल WION की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ने नेतन्याहू से शांति समझौते पर चर्चा कर ली है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान शनिवार से बातचीत कर रहे हैं. इधर, ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान पर हमला भी रोक दिया है. ट्रंप के एक्शन से साफ है कि जिस तरह का असर इस युद्ध का पड़ रहा है, उससे अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हो रहा है. तेल के दाम बढ़ गए हैं और संकट गहरा होता जा रहा है. उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले एक हफ्ते में शांति कायम हो जाएगी.

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