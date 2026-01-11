Advertisement
न कोई नदी और न कोई झरना फिर भी लाखों की आबादी को कैसे मीठा पानी पहुंचाता है ये मुस्लिम देश?

न कोई नदी और न कोई झरना फिर भी लाखों की आबादी को कैसे मीठा पानी पहुंचाता है ये मुस्लिम देश?

पानी की भारी भरकम कमी के बावजूद ये आधुनिक कुवैत से बिलकुल अलग है. यहां पर लगभग 4.9 मिलियन घर हैं. कुवैत अपनी विशाल तेल संपदा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी बड़ी भूमिका और ज्यादा कमाई वाले देशों के अलावा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है.  इसे 'खाड़ी का हॉलीवुड' के नाम से भी जाना जाता है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:32 PM IST
न कोई नदी और न कोई झरना फिर भी लाखों की आबादी को कैसे मीठा पानी पहुंचाता है ये मुस्लिम देश?

कुवैत की चमकती स्काईलाइन और हलचल भरे शहरी इलाके पूरी दुनिया में सबसे कम पानी पाए जानी वाली जगहों में से एक है. अमेरिका की न्यू जर्सी जितने (लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर से कम) क्षेत्रफल में बसा कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर इराक और सऊदी अरब के बीच स्थित है. कुवैत के आस-पास का इलाका पूरी तरह से सूखे रेगिस्तान से घिरा हुआ है. टिगरिस-यूफ्रेट्स नदी बेसिन के बड़े इलाके में होने के बावजूद कुवैत में खुद कोई नदी, झील या कोई अन्य जलस्रोत. आपको बता दें कि टिगरिस-यूफ्रेट्स नदी बेसिन का इलाका ऐतिहासिक रूप से उपजाऊ ज़मीन और बहते पानी के लिए जाना जाता है. कुवैत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर उनके अपने पानी के सोर्स बिलकुल न के बराबर हैं.  

हालांकि पानी की भारी भरकम कमी के बावजूद ये आधुनिक कुवैत से बिलकुल अलग है. यहां पर लगभग 4.9 मिलियन घर हैं. कुवैत अपनी विशाल तेल संपदा, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी बड़ी भूमिका और ज्यादा कमाई वाले देशों के अलावा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है.  इसे 'खाड़ी का हॉलीवुड' के नाम से भी जाना जाता है. यही वजह है कि यहां पर पीने के लिए पानी से लेकर भोजन उत्पाद इंडस्ट्री और शहरी विकास तक रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए रखना किसी भूगोल पर नहीं बल्कि यहां की खास इंजीनियरिंग पॉलिसी और एनर्जी-इंटेंसिव इनोवेशन पर निर्भर करता है. एक ऐसा देश जहां पीने के लिए पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत न हो वहां पर पानी का नल खोलना कोई साधारण बात नहीं है. आइए आपको बताते हैं कि कुवैत कैसे अपनी फसलों के लिए, लोगों को पीने के लिए और दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए कैसे पानी पैदा करता है?

नदियां और झरने नहीं हैं फिर भी पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं
यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) के मुताबिक, कुवैत में नदियां या झीलें जैसे कोई प्राकृतिक मीठे पानी के संसाधन नहीं हैं. यहां पर ऐसे हालात के पीछे की वजह यहां का अत्यधिक शुष्क मौसम है. कुवैत में हर साल औसतन 120 mm से कम बारिश होती है या फिर बारिश नहीं भी होती है.  तेज़ गर्मी और पानी के भाप बनने का मतलब है कि ज़्यादातर बारिश का पानी स्टोर करने या दोबारा इस्तेमाल करने से पहले ही हवा में मिल जाता है. कुवैत का समतल रेगिस्तानी इलाका बहुत कम जियोलॉजिकल फ़ायदे देता है: उन देशों के उलट जहां पहाड़ नमी को रोक लेते हैं या गहरे जल संशाधन जो समय के साथ रिचार्ज हो जाते हैं, देश की मिट्टी में बहुत कम पानी रहता है और अंदर के रिन्यूएबल ग्राउंडवॉटर सोर्स बहुत कम माने जाते हैं. यहां जमीन पर उथले गड्ढे हैं जिन्हें वाडी कहते हैं. ये पुराने सूखे नदी के किनारे हैं जो भारी बारिश के बाद थोड़ी देर के लिए ज़िंदा हो जाते हैं.

मीठे पानी के लिए समुद्र पर निर्भर रहते हैं यहां के लोग
छोटे बारिश के मौसम में इन वाडी में ऊपर से बहने वाला पानी जमा हो सकता है जिससे कभी-कभी अचानक बाढ़ आ सकती है जो कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रहती है. खास उदाहरणों में बहरत अल अबराक, बहरत अल मिरफी, शाइब रुजम अल जहतान और वादी अल बातिन शामिल हैं जिन्हें कभी-कभी 'कुवैत नदी' भी कहा जाता है. फिर भी ये खूबियां सिर्फ़ कुछ समय के लिए राहत देती हैं. बहुत ज़्यादा एक्विफर (वाष्पीकरण) होने की वजह और मिट्टी में नमी की भारी कमी की वजह से ज़्यादातर पानी ज़मीन में ठीक-ठाक मात्रा में नहीं जा पाता. यही वजह है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बहुत कम पानी मिल पाता है. न तो पक्की नदियां हैं और न ही काम के मीठे पानी के एक्विफर जिन पर भरोसा किया जा सके. ऐसे में पानी की कमी को पूरान करने के लिए कुवैत को समुद्र को मजबूरी में समुद्र पर निर्भर होना पड़ा है. 

Desalination बना कुवैत की लाइफलाइन
1950 के दशक से कुवैत अपने देशवासियों को मीठा पानी देने के लिए समुद्र पर निर्भर रहता है. समुद्री पानी के डीसेलिनेशन प्रक्रिया के बाद कुवैत अपने नागरिकों को मीठा पानी पहुंचाता है. यह एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है जिसके तहत समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है. कुवैत का पहला डीसेलिनेशन प्लांट 1953 में शुरू हुआ था. पिछले कुछ दशकों में कुवैत के समुद्र तट पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है. आज देश की 90 फीसदी आबादी के लिए पीने का पानी अरब की खाड़ी से लिए गए समुद्री पानी को डीसैलिनेट करके बनाया जाता है. डीसैलिनेटेड पानी अब कुवैत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर पहलू का आधार है. यह घरों, इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विसेज़ को सप्लाई करता है. हालांकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा पीने के इस्तेमाल के लिए रिज़र्व है. इस महंगे सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए देश ट्रीटेड वेस्टवॉटर पर भी निर्भर है जिसे टर्शियरी या ज़्यादा एडवांस्ड लेवल के ट्रीटमेंट से गुज़ारा जाता है. यह रीक्लेम्ड पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन अन्य दैनिक जरूरतों के लिए ये बड़ा सपोर्टिंग रोल निभाता है. 

रीक्लेम्ड वाटर का बेहतरीन इस्तेमाल
इस रीक्लेम्ड पानी का इस्तेमाल खासकर चारे की फसलों, खजूर के बागों और शहरी लैंडस्केपिंग की सिंचाई में होता है. जिससे कुवैत इंसानों के इस्तेमाल के लिए अच्छी क्वालिटी का डीसैलिनेटेड पानी बचा पाता है. कुवैत अब कई डीसैलिनेशन प्लांट चलाता है जिनमें शुवाइख, दोहा ईस्ट और अज़-ज़ूर फैसिलिटीज़ शामिल हैं. MEED (मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक डाइजेस्ट) के अनुसार, अज़-ज़ूर नॉर्थ कॉम्प्लेक्स इस इलाके के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स में से एक है जो हर दिन 480,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी बनाता है.

ये देश भी लेते हैं डीसेलिनेशन का सहारा
कुवैत के अलावा मिडिल ईस्ट में UAE और बहरीन और नॉर्थ अफ्रीका में भी पीने के पानी की जरूरतों को देखते हुए डीसेलिनेशन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है. पानी की सुरक्षा पर 2023 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कुवैत को हर साल ज़ीरो क्यूबिक किलोमीटर अंदरूनी रिन्यूएबल पानी के रिसोर्स वाला बताया गया था. जिससे यह भूगोल के हिसाब से दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक बन गया. UAE और बहरीन जैसे देशों के पाछ थोड़ा ही  ग्राउंडवाटर रिज़र्व पानी है वहीं दूसरी तरफ कुवैत ताज़े पानी की हर बूंद देने के लिए लगभग 100% इंसानों के बनाए सिस्टम पर निर्भर है. पानी की बढ़ती मांग को लेकर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सहित कई एशियाई देशों को भी इस तकनीकि का सहारा लेना पड़े. 

यह भी पढ़ेंः2009, 2019, 2022 और अब...बैरकों में फैसले! ईरान में क्यों दम तोड़ देते हैं आंदोलन

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

waterKuwait

