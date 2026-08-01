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इस्लामाबाद बिक्री के लिए नहीं, किराए पर उपलब्ध है... चीन-अमेरिका के बीच कौनसा गेम खेल रहा पाकिस्तान? इस रिपोर्ट ने किया भंडाफोड़

Pakistan Relation With China-US: पाकिस्तान लगातार अपने मतलब के हिसाब से कभी चीन तो कभी अमेरिका से हाथ मिलाता है. अब सवाल ये है कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान का फायदा उठा रहे हैं या फिर पाकिस्तान अपने फायदे के लिए बारी-बारी से दोनों देशों से हाथ मिलाता रहता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:41 PM IST
इस्लामाबाद बिक्री के लिए नहीं, किराए पर उपलब्ध है... चीन-अमेरिका के बीच कौनसा गेम खेल रहा पाकिस्तान? इस रिपोर्ट ने किया भंडाफोड़
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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