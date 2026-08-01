/इस्लामाबाद बिक्री के लिए नहीं, किराए पर उपलब्ध है... चीन-अमेरिका के बीच कौनसा गेम खेल रहा पाकिस्तान? इस रिपोर्ट ने किया भंडाफोड़

Pakistan News: साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान नाम के एक अलग देश का निर्माण हुआ. यह देश तब से लेकर आजतक कभी अमेरिका तो कभी चीन के लिए हैंडबॉल का काम करता है. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने बार-बार यह भरोसा करके गलती की है कि वह पाकिस्तान को खरीद सकता है, लेकिन असल में इस्लामाबाद बिकने के लिए नहीं, बल्कि किराए पर उपलब्ध है.
रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि वॉशिंगटन के लिए फायदा यह है कि वह अपनी मर्जी से पाकिस्तान को किराए पर लेता है, जबकि चीन मजबूरी में ऐसा करता है. अमेरिका-ईरान टकराव संघर्ष ने इस स्थिति को साफ कर दिया है. इस्लामाबाद ने तेहरान और वॉशिंगटन दोनों का भरोसा होने के चलते सीजफायर कराने में मदद की, जिससे होर्मुज स्ट्रेट कुछ समय के लिए फिर से खुल गया. वहीं, फ्रांस, जर्मनी और UK जैसे सहयोगी देश ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाए.
अमेरिकी मैगजीन 'द नेशनल इंटरेस्ट' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान एक हेजिंग पावर यानी बैलेंस बनाने वाली ताकत की तरह काम कर सकता है. रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान की संतुलन बनाने की स्ट्रैटजी केवल डिप्लोमैसी मिडिएशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसें अजरबैजान के साथ जून 2025 में हुए 4.6 अरब डॉलर तक के समझौते का भी जिक्र है. डील के तहत इस्लामाबाद बाकू को 40 JF-17 फाइटर जेट्स की सप्लाई करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, यह एयरक्राफ्ट चीनी एयरफ्रेम पर बना है, इसमें रूसी इंजन लगा है और इसे अमेरिका के एक सहयोगी देश ने ऐसे देश को बेचा है जिसे वाशिंगटन अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है. यह डील पश्चिमी मार्केट में चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों से आर्थिक फायदा उठाने जैसा है.
'द नेशनल इंटरेस्ट' का कहना है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटजी अमेरिका और चीन दोनों के लिए ही अपनी रणनीतिक अहमियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है. रिपोर्ट में आगे कहा गया,' हाल ही में ईरान संघर्ष के दौरान बातचीत में मदद करने के बाद खबर है कि इस्लामाबाद ने वाशिंगटन से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करने के लिए 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज-स्टेबलाइजेशन सर्विस बनाने की मांग की है. पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने रिश्ते को तोड़े बिना एक बार फिर अपनी जियोपॉलिटिक्स अहमियत को फाइनेंशियल सपोर्ट में बदला.' रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि अमेरिका, पाकिस्तान की हेजिंग पॉलिसी की स्ट्रैटजी को समझने में नाकाम रहा है, जबकि यह वाशिंगटन के लिए सबसे सस्ती रणनीतिक संपत्ति साबित हो सकती है. इसमें सुझाव दिया गया कि अमेरिका अपने बचे हुए प्रभाव का इस्तेमाल पाकिस्तान को अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए करे.
रिपोर्ट में कहा गया,' IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर पाकिस्तान की लंबे समय से निर्भरता है. यहां पर अमेरिकी प्रभाव ज्यादा है. वहीं हाई इंटरेस्ट वाले द्विपक्षीय लोन और पाकिस्तानी सरकार को सीधे फाइनेंस करने में हिचकिचाहट के चलते चीन आसानी से यह रोल नहीं ले सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) हटने की मांग करना बेकार है, क्योंकि हेजिंग स्ट्रैटजी वाला पाकिस्तान शायद ही ऐसी मांगे मानेगा, जो उसे किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर करेगा.
रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को केवल इस आधार पर पाकिस्तान का आकलन नहीं करना चाहिए कि वह चीन के साथ अपने रिश्ते कम कर सकता है या नहीं, बल्कि इस आधार पर करना चाहिए कि वह बीजिंग को उन संबंधों पर एकाधिकार हासिल करने से रोकता है या नहीं. रिपोर्ट में आगे कहा गया,' अगर वाशिंगटन सम्मान देने में उदार रहे, शर्तों को लेकर व्यावहारिक रहे और मिलिट्री-इकोनॉमिक सपोर्ट पर ध्यान दे, तो वह पाकिस्तान की हेजिंग स्ट्रैटेजी को अमेरिकी फायदे में बदल सकता है. इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवाद को जारी रखने के लिए पाकिस्तान को अधिक कीमत चुकानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद बहुत महंगा पड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि अमेरिका सजा की धमकी देता है, बल्कि इसलिए कि यह उन मौकों को नष्ट कर देगा, जिन्हें पाकिस्तान खुद महत्व देता है. इसका इतना कुछ दांव पर लगाना है कि आतंकवाद सब कुछ बर्बाद कर दे.