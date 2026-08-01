/इस्लामाबाद बिक्री के लिए नहीं, किराए पर उपलब्ध है... चीन-अमेरिका के बीच कौनसा गेम खेल रहा पाकिस्तान? इस रिपोर्ट ने किया भंडाफोड़

रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को केवल इस आधार पर पाकिस्तान का आकलन नहीं करना चाहिए कि वह चीन के साथ अपने रिश्ते कम कर सकता है या नहीं, बल्कि इस आधार पर करना चाहिए कि वह बीजिंग को उन संबंधों पर एकाधिकार हासिल करने से रोकता है या नहीं. रिपोर्ट में आगे कहा गया,' अगर वाशिंगटन सम्मान देने में उदार रहे, शर्तों को लेकर व्यावहारिक रहे और मिलिट्री-इकोनॉमिक सपोर्ट पर ध्यान दे, तो वह पाकिस्तान की हेजिंग स्ट्रैटेजी को अमेरिकी फायदे में बदल सकता है. इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवाद को जारी रखने के लिए पाकिस्तान को अधिक कीमत चुकानी चाहिए. रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद बहुत महंगा पड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि अमेरिका सजा की धमकी देता है, बल्कि इसलिए कि यह उन मौकों को नष्ट कर देगा, जिन्हें पाकिस्तान खुद महत्व देता है. इसका इतना कुछ दांव पर लगाना है कि आतंकवाद सब कुछ बर्बाद कर दे.