शांत और तरक्की पसंद UAE क्यों हमले की चपेट में आया? बुर्ज खलीफा के आस-पास का इलाका धुआं-धुआं हो गया

Israel-Iran Conflict Reaches Dubai's Doorstep: अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले की आंच यूएई (UAE) तक पहुंची तो लाखों हिंदुस्तानी परेशान हो उठे. ऐसा इसलिए कि जिन लोगों के अपने यूएई में रहते हैं या दुबई घूमने गए थे उन्हें अपनों की चिंता सताने लगी. ऐसे में लोगों के दिमाग में सवाल आया कि अमेरिका और इजरायल में ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग निर्णायक स्थिति में हैं. वहीं ईरान और यूएई तो दोनों इस्लामिक देश हैं. उसमें भी यूएई तो बहुत शांत देश है, फिर भी दोनों के बीच ऐसी कौन सी अदावत छिड़ गई कि 36 का आंकड़ा हो गया और ईरान ने गुस्से में आकर सीधे यूएई के ऊपर ही मिसाइल दाग दी. बुर्ज खलीफा के नजदीक धमाकों की आवाज सुनाई दी. आनन-फानन में बुर्ज खलीफा की इमारत को खाली कराया गया.

आइए जानते हैं कि अमन और तरक्की पसंद यूएई कैसे जंग की चपेट में आ गया. यूएई में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं. जो मुख्य रूप से नौकरी करते हैं या कारोबारी हैं. ईरान के हमले से यूएई में रह रहे प्रवासी भारतीय की चिंता बढ़ गई है. हालांकि यूएई की सरकार ने कहा है कि हालात नियंत्रण में है और सभी लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार काम हो रहा है.

यूएई के रक्षा मंत्री का बयान

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. हमारे देश की एयर डिफेंस प्रणाली ने अच्छे स्ट्राइक रेट से मिसाइलों को मार गिराया. हालांकि एक मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाके में गिरने से कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और एक एशियाई नागरिक की मौत हुई. लेकिन हालात हमारे नियंत्रण में हैं. UAE हमले को लेकर ईरान की कड़ी निंदा करता है. UAE अपनी जमीन पर किसी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा.

ईरान ने यूएई को निशाना क्यों बनाया?

ईरान पर हुए हमले के बाद खामेनेई के मारे जाने की अटकलों पर तेहरान सरकार ने दावा किया कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ठीक हैं और मुल्क को संबोधित करेंगे.

सियासी बयानबाजी के इतर यूएई पर मिसाइल दागे जाने से खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

यूएई पर हुए हमले के कई कारण हो सकते हैं. एक वजह 'दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है' वाली सोच भी हो सकती है. दरअसल यूएई सरकार अमेरिका और इजरायल को हमेशा रेड कारपेट वेलकम देकर होस्ट करती है. दोनों को सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराती है. यानी अमेरिका और इजरायल से यूएई की दोस्ती होना, ईरान को पसंद नहीं होगा. इसलिए ईरान ने यूएई को निशाना बनाया होगा.

दूसरी वजह यूएई की समृद्दि हो सकती है. संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट का सबसे स्थिर आर्थिक और कमर्शियल हब माना जाता है. शायद इसलिए उसे हिंसक रूप से बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष में घसीटा गया हो. ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में अबू धाबी को टारगेट किया गया. जिससे UAE की एक शांतिपूर्ण, संपन्न और सुरक्षित देश होने की इमेज पर असर पड़ा है.

तीसरी वजह यूएई को सैन्य रूप से कमजोर करना हो सकती है- ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने हमलों को ओमानी क्षेत्र में उन खास स्ट्रेटेजिक प्वाइंट्स पर फोकस किया जहां से अमेरिकी फौजों को लॉजिस्टिक्स की मदद मिलती है. इस वजह से ईरान ने थुमरैत एयर बेस और दुकम पोर्ट के आस-पास के इलाके को भी निशाना बनाया.

ईरान ने यूएई को नहीं बल्कि अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन, बहरीन और ईराक को भी निशाना बनाया.

ईरान ने अमेरिका के सात मददगार देशों पर हमला करके ईरान ने तुर्की और अन्य देशों के नागरिकों को संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपनी सरकारों पर अमेरिकी की जी हुजूरी बंद करने का दबाव बनाने के साथ इजरायल से सारे रिश्ते खत्म करने की मांग करे. ठीक उस तरह जैसे, ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच ट्रंप, ईरान के प्रदर्शनरी नागरिकों का उत्साहवर्धन करते हुए ये संदेश दे रहे थे कि अमेरिकी सेना आने वाली है वो खामेनेई के खिलाफ बगावत करें.

ट्रंप के मन में क्या चल रहा?

अमेरिका में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ईसाई धर्म (Christianity) को मानने वालों की तादाद ज्यादा है. प्रेसिडेंट ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता और वैश्विक शांति का सबसे बड़ा पैरोकार मानते हैं. हालांकि यह भी सच है कि शांति के कथित मसीहा और नोबल पीस प्राइज आकांक्षी ट्रंप के तमाम फैसलों से ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता है. फिर भी ट्रंप को जज करना आसान नहीं है. एक ओर वो शांति की बात करते हैं तो दूसरी ओर उनके दिमाग में कहीं न कहीं अमेरिकी हथियार कंपनियों और अन्य यूएस बिजनेस सेक्टर को होने वाली कमाई का गुणा-गणित चल रहा होता है. इसलिए वो बिना संकोच और लाग-लपेट के एक बिजनेस माइंड की तरह सोचते हैं और हर आपदा में अपने चहेतों की कमाई का अवसर खोज लेते हैं.

इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश खुद की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका से और हथियार खरीदेंगे. जिससे अमेरिकी डॉलर्स का भंडार और बड़ा हो जाएगा.