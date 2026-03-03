Iran Earthquake: क्या न्यूक्लियर टेस्ट से आया ईरान में भूकंप? धरती डोलने और परमाणु परीक्षण में कितना फर्क है?

Difference Between Nuclear Tests and Earthquakes: BBC और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान पोटेंशियल वेपन कैपेबिलिटी के पहले से कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन उसने इसे बनाने का आखिरी फैसला नहीं किया है.
Iran-Israel War: ईरान में लगातार इजरायल और यूएस मिलकर बम बरसा रहे हैं. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप मौत के आगोश में जा चुकी है. इस बीच शिया मुल्क के फार्स प्रांत के खोन्ज इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जो जमीन से 10 किमी गहराई में था. भूकंप के झटके कुछ इलाकों में महसूस हुए लेकिन किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है.
लेकिन सोशल मीडिया पर इस 4.3 तीव्रता के भूकंप पर बहस छिड़ गई है. यूजर्स इसे सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं. हालांकि सिस्मिक एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसियों का कहना है कि इन दावों का कोई आधार नहीं है. स्थानीय प्रशासन ने इस स्थिति को आम बताते हुए कहा कि सावधानी के साथ रूटीन इंस्पेक्शन किया जा रहा है.
भूकंप के तुरंत बाद, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हो सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया.
न्यूक्लियर धमाकों का पता लगाने के लिए दुनिया भर में भूकंप की गतिविधियों पर नज़र रखने वाली संस्था कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर-टेस्ट-बैन ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CTBTO) ने पहले साफ किया है कि न्यूक्लियर टेस्ट से अलग भूकंप की लहरें बनती हैं जो कुदरती भूकंपों से अलग होती हैं.
2024 में, ईरान में 4.5 तीव्रता के भूकंप को भी गलत तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग से जोड़ा गया था. CTBTO ने बाद में कन्फर्म किया कि यह एक कुदरती टेक्टोनिक घटना थी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे 4.3 तीव्रता का नया झटका एक आम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के भूकंप के निशान से मेल खाने के लिए बहुत छोटा है.
जमीन के नीचे न्यूक्लियर धमाके से भूकंप वाली लहरें पैदा हो सकती हैं, लेकिन उनकी खासियतें अलग होती हैं. न्यूक्लियर धमाके अचानक ज्यादा विस्फोटक लहरें पैदा करते हैं, जबकि कुदरती भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से आते हैं, जिनका पैटर्न अलग होता है.
न्यूक्लियर टेस्ट की तीव्रता उसके एक्सप्लोसिव यील्ड और जमीन में गहराई पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, लगभग 5 मेगाटन का एक बड़ा टेस्ट रिक्टर स्केल पर लगभग 6.9 तीव्रता का भूकंप पैदा कर सकता है. 1–5 किलोटन की रेंज में छोटे टेस्ट, 4.5 और 5.5 के बीच तीव्रता पैदा कर सकते हैं.
गहराई भी मायने रखती है. रेडियोएक्टिव लीकेज को रोकने के लिए, टेस्ट काफी गहराई पर किए जाते हैं. एक्सपर्ट इसे 'स्केल्ड डेप्थ ऑफ बरियल' कहते हैं, जो आमतौर पर प्रति किलोटन यील्ड 100 मीटर से ज्यादा होता है.
तुलना के लिए, बर्कले सीस्मोलॉजी लैब के डेटा के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया के 2016 के न्यूक्लियर टेस्ट से 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था. उस धमाके का अंदाज़ा करीब 7,000 टन TNT के बराबर था. इन आंकड़ों को देखते हुए, स्पेशलिस्ट का कहना है कि ईरान में हाल ही में आया 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप किसी बड़े अंडरग्राउंड न्यूक्लियर धमाके की तरह नहीं है.
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी बहस जारी है. तेहरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी अधिकारी अभी भी परेशान हैं.
US के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान के पास लगभग 460 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60 परसेंट शुद्धता तक एनरिच किया गया है. थ्योरी के हिसाब से, अगर इसे और एनरिच किया जाए तो यह कई न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए काफी है.
ईरान के लीडरशिप के करीबी एक सीनियर मोहम्मद-जवाद लारीजानी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो ईरान 24 घंटे के अंदर मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना सकता है. हालांकि, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास काफी एनरिच किया हुआ यूरेनियम हो सकता है, लेकिन उस मटीरियल को एक फंक्शनल न्यूक्लियर हथियार में बदलने में और समय और टेक्निकल कदम लगेंगे.
BBC और द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान पोटेंशियल वेपन कैपेबिलिटी के पहले से कहीं ज्यादा करीब है, लेकिन उसने इसे बनाने का आखिरी फैसला नहीं किया है.
एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है, तो इलाके का पावर बैलेंस बहुत ज्यादा बदल जाएगा. ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि ऐसा होने से मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो सकती है. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भी अमेरिका और इजरायल के बीच लड़ाई बढ़ने के खतरे पर जोर दिया है.
न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान भविष्य में होने वाले किसी भी झगड़े को और भी खतरनाक बना सकता है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट के जरिए दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है और पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है.
हालांकि, अभी के लिए, एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि 3 मार्च को फार्स प्रांत में आया भूकंप एक कुदरती घटना लगती है, न कि सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग का सबूत.