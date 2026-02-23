Advertisement
trendingNow13119861
Hindi Newsदुनिया800 साल तक कैसे बची रही अस्थियां? पहली बार महान संत के अवशेष देख रो पड़े श्रद्धालु

800 साल तक कैसे बची रही अस्थियां? पहली बार महान संत के अवशेष देख रो पड़े श्रद्धालु

800 साल पहले की बात है. एक संत हुए, जिनके चमत्कार सदियों बाद भी बताए जा रहे हैं लेकिन उनका पार्थिव शरीर 600 साल तक नहीं मिला. कहां दफनाया गया था, किसी को पता नहीं चला. एक दिन लोहे का बॉक्स मिलता है. अब उस संत के अवशेष का दर्शन पहली बार आम लोग कर रहे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

800 साल तक कैसे बची रही अस्थियां? पहली बार महान संत के अवशेष देख रो पड़े श्रद्धालु

उस महान संत का निधन 1226 ईसवी में हो गया था. डर था कि पार्थिव शरीर को कोई चोरी न कर ले इसलिए उसे एक लोहे के पिजरे में बंद करके काफी गहराई में दफना दिया गया. अगले 600 साल तक यह रहस्य बना रहा कि संत के अवशेष कहां हैं. तलाश जारी रही, लोग पूरे सम्मान के साथ उन्हें याद करते रहे. सदियां बीतती गईं लेकिन उस महान संत का ताबूत नहीं मिला. 1818 में इटली के असीसी में एक पिंजरे के अंदर ताबूत मिला. वो संत थे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी. अब 800 साल बाद पहली बार सेंट फ्रांसिस के अवशेष को आम लोगों को दिखाया जा रहा है. 

हजारों लोग सेंट फ्रांसिस के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कोई प्रणाम कर रहा है, झुककर नमन कर रहा है, कोई कांच के बॉक्स को चूम रहा है जिसमें उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा गया है. श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं. कुछ श्रद्धालु भावुक भी नजर आए. उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. संत की अस्थियां टुकड़ों में हैं. शरीर के हिसाब से अस्थियों के टुकड़े को सजाकर रखा गया है. 

कैसे पता चला, अस्थियां सेंट फ्रांसिस की हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

आपके मन में सवाल होगा कि ये कब और कैसे पता चला कि ये अस्थियां सेंट फ्रांसिस की ही हैं. दरअसल, इन अस्थियों की कई बार जांच की जा चुकी है. आखिरी बार हड्डियों की जांच 1978 में हुई थी. उसके बाद अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन से भरे बॉक्स का इस्तेमाल किया गया. 

कौन थे सेंट फ्रांसिस

सेंट फ्रांसिस कैथोलिक धर्म के सबसे सम्मानित संतों में से एक हैं. कैथोलिक कला, साहित्य और फिल्मों में उन्हें सबसे ज्यादा दिखाया जाता है. उन्हें पर्यावरण के संरक्षक, जानवरों से प्रेम करने वाले और प्रकृति प्रेमी संत के रूप में याद किया जाता है. सेंट फ्रांसिस ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी और जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया. 

अधिकारियों का कहना है कि इटली के संरक्षक संत का दर्शन करने के लिए दुनियाभर से करीब 4 लाख लोग पहुंच रहे हैं. मध्य इटली के असीसी टाउन के एक चर्च में यह प्रदर्शनी लगाई गई है. इससे पहले 1978 में एक दिन के लिए केवल कुछ लोगों को संत के पवित्र अवशेष को देखने का मौका मिला था. 

उनके निधन की 800वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए सेंट फ्रांसिस के अवशेष पहली बार ज्यादा दिनों के लिए दिखाए जा रहे हैं. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Italy News

Trending news

कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...