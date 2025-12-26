Advertisement
trendingNow13053814
Hindi NewsExplainer-60 डिग्री, किट-किट-किट... यहां जमीन ही नहीं है! याकू कैसे बन जाता है धरती का सबसे ठंडा शहर?

-60 डिग्री, किट-किट-किट... यहां जमीन ही नहीं है! याकू कैसे बन जाता है धरती का सबसे ठंडा शहर?

Coldest City in the World : न वहां जमीन है न गर्म हवा. जिंदगी यहां एक जंग है. यह पूरा शहर सालभर इसी तरह सांस लेता है. गर्मी के दिन काफी कम और सर्दी में तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है. उत्तर भारत में इस समय ठंड बढ़ रही है. ऐसे में यह जानना चाहिए कि एक शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर कैसे बन जाता है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

-60 डिग्री, किट-किट-किट... यहां जमीन ही नहीं है! याकू कैसे बन जाता है धरती का सबसे ठंडा शहर?

हम आप 2-4 डिग्री में कांपने लगते हैं. दांत किटकिटाने लगते हैं. क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे ठंडा शहर कहां है, जहां इंसान रहते हैं. वहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं से लोगों की जिंदगी घर में बंद हो चुकी है. स्कूल बंद हैं. रोजमर्रा की जरूरत की चीजें प्रशासन जुटा रहा है. ये शहर न सियाचिन में है, न अंटार्कटिका या अलास्का में. दुनिया का मैप देखेंगे तो इसकी लोकेशन रूस के याकूत्स्क (याकू) में दिखाई देगी. उत्तर भारतीय जिस समय सर्दी के पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, यह जानना दिलचस्प है कि याकू में इतनी सर्दी कैसे पड़ती है. क्या वहां की बर्फ कभी पिघलती नहीं है? क्या वहां जमीन नहीं है? 

जी हां, यहां ठंड काफी ज्यादा समय तक रहती है. याकू के ओमाक्यू गांव को सबसे ठंडा माना जाता है. गर्मी के सीजन में भी यहां सर्दी पड़ती है. कुछ दिनों के लिए ही पारा 15-20 डिग्री सेल्सियस तक जाता होगा. सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को अंदर ही रखा जाता है. कुछ जगहों पर ऐसी बर्फ गिरती है कि गेट खोलना भी संभव नहीं होता. सड़कें बंद हो गई हैं. तेज हवाओं और बंद सड़कों के चलते राहत सामग्री भी देर से आती है. लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है. यहां जिंदगी एक जंग है. fallback

FAQ: याकू दुनिया का सबसे ठंडा शहर कैसे बनता है?

Add Zee News as a Preferred Source

1. याकुत्स्क की लोकेशन मैप में फिर से देखिए. भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यह जगह काफी दूर है. मतलब सूरज की रोशनी बहुत कम मिल पाती है. इससे सूरज की गर्मी से इलाका गर्म नहीं हो पाता. 

2. यह क्षेत्र समुद्र के असर से दूर है. हां, प्रशांत महासागर से यह 1000 किमी दूर है. इस कारण महासागर का असर यानी सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक वाला प्रभाव यहां नहीं पड़ता. 

3. साइबेरिया की उच्च दबाव प्रणाली आर्कटिक हवा को बनाए रखती है. आर्कटिक से बर्फीली हवाएं साइबेरिया में बनी रहती हैं. यहां का मौसम ऐसा बन जाता है कि सर्दियों में बहुत कम धूप और बहुत कम दिन के लिए गर्मियों का मौसम आता है. 

4. यहां कह सकते हैं कि जमीन है ही नहीं. हां, जमीन पर तो  बर्फ ही जमी रहती है. इससे गर्मी जमीन में नहीं जा पाती और काफी ज्यादा ठंड बनी रहती है.

5. पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण गर्म हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं और यह क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाता है. 

6. सर्दी के मौसम में तापमान में काफी उतार-चढ़ाव देखा जाता है जिससे यह नैचुरली आइस-बॉक्स बन जाता है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Weather News

Trending news

इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई