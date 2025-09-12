समंदर की गहराइयों में कैसे टूटी इंटरनेट केबल? सुलझ गई गुत्थी; मगर ठीक होने में लगेगा इतना वक्त
Advertisement
trendingNow12919350
Hindi Newsदुनिया

समंदर की गहराइयों में कैसे टूटी इंटरनेट केबल? सुलझ गई गुत्थी; मगर ठीक होने में लगेगा इतना वक्त

Internet Cable: लाल सागर में इंटरनेट केबल कटने से खलबली मची हुई है. इसकी वजह से कई देशों की इंटरनेट स्पीड पर प्रभाव पड़ा है. जानिए ये केबल कैसे कटी और इसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 12, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर की गहराइयों में कैसे टूटी इंटरनेट केबल? सुलझ गई गुत्थी; मगर ठीक होने में लगेगा इतना वक्त

Lal Sagar News: बीते दिन लाल सागर में इंटरनेट केबल कट गई थी, जिसका असर भारत- पाकिस्तान सहित कई देशों पर पड़ रहा है. केबल कटने की वजह से इंटरनेट स्पीड भी कम हो गई है. कई क्षेत्र स्पीड कम होने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं. इंटरनेट केबल क्यों कटी पर भी काफी चर्चा छिड़ी थी. कुछ लोगों का मानना था कि हूतियों ने इसे निशाना बनाया था. हालांकि अब इसकी सही वजह सामने आई है. जानिए क्यों कटी समंदर में इंटरनेट केबल?

कैसे कटी समंदर में इंटरनेट केबल
एपी की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि लाल सागर में गलती से एक कमर्शियल जहाज ने अपना लंगर गिरा दिया था और इसकी चपेट में केबलें आ गई. इस लंगर ने चार केबलों को बीच से घसीट लिया और ये टूट गई, इस घटना से एक दो नहीं बल्कि चार केबलें प्रभावित हुई है. पहले माना जा रहा था कि केबल जेद्दा तट पर कटी है लेकिन ऐसा नहीं है, इन केबलों को बनने में महीनों लग सकते हैं. इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं.

केबल ठीक होने में लग सकते हैं महीनो
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में इंटरनेट केबल काफी ज्यादा गहराई में होते हैं, ऐसे में इन्हें ठीक करने में काफी समय लगता है, इसे लेकर साइबर सुरक्षा कंपनी पालो ऑल्टो के कंसल्टिंग सिस्टम इंजीनियर यासर सईद ने टाइम्स को बताया कि ऐसे केबल को ठीक करने के लिए, आपको बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समुद्र में बहुत गहराई में दबे होते हैं. ऐसे में विशेष फाइबर गोताखोरों की आवश्यकता होती है जो समुद्र की गहराई में जाकर, सटीक कट का पता लगा सकें और उसे ठीक कर सकें. सलिए यह आसान ऑपरेशन नहीं है और इसमें महीनों लग सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वजह से भी होती है देरी
इसके अलावा बताया गया है कि क्षति जहाज के लंगर, प्राकृतिक आपदाएं या दुर्लभ मामलों में जानबूझकर की गई हरकतों से हो सकती है. क्षति की वजह से जहां पर केबल कटी है उस स्थान का पता लगा पाना मुश्किल होता है. साथ ही साथ केबल बढ़ते हुए समय के साथ घिसते रहते हैं, जिससे हर 5-10 साल में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Internet cable

Trending news

मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कर्नाटक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कर्नाटक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;