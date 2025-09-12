समंदर की गहराइयों में कैसे टूटी इंटरनेट केबल? सुलझ गई गुत्थी; मगर ठीक होने में लगेगा इतना वक्त

Lal Sagar News: बीते दिन लाल सागर में इंटरनेट केबल कट गई थी, जिसका असर भारत- पाकिस्तान सहित कई देशों पर पड़ रहा है. केबल कटने की वजह से इंटरनेट स्पीड भी कम हो गई है. कई क्षेत्र स्पीड कम होने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं. इंटरनेट केबल क्यों कटी पर भी काफी चर्चा छिड़ी थी. कुछ लोगों का मानना था कि हूतियों ने इसे निशाना बनाया था. हालांकि अब इसकी सही वजह सामने आई है. जानिए क्यों कटी समंदर में इंटरनेट केबल?

कैसे कटी समंदर में इंटरनेट केबल

एपी की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि लाल सागर में गलती से एक कमर्शियल जहाज ने अपना लंगर गिरा दिया था और इसकी चपेट में केबलें आ गई. इस लंगर ने चार केबलों को बीच से घसीट लिया और ये टूट गई, इस घटना से एक दो नहीं बल्कि चार केबलें प्रभावित हुई है. पहले माना जा रहा था कि केबल जेद्दा तट पर कटी है लेकिन ऐसा नहीं है, इन केबलों को बनने में महीनों लग सकते हैं. इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं.

केबल ठीक होने में लग सकते हैं महीनो

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में इंटरनेट केबल काफी ज्यादा गहराई में होते हैं, ऐसे में इन्हें ठीक करने में काफी समय लगता है, इसे लेकर साइबर सुरक्षा कंपनी पालो ऑल्टो के कंसल्टिंग सिस्टम इंजीनियर यासर सईद ने टाइम्स को बताया कि ऐसे केबल को ठीक करने के लिए, आपको बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समुद्र में बहुत गहराई में दबे होते हैं. ऐसे में विशेष फाइबर गोताखोरों की आवश्यकता होती है जो समुद्र की गहराई में जाकर, सटीक कट का पता लगा सकें और उसे ठीक कर सकें. सलिए यह आसान ऑपरेशन नहीं है और इसमें महीनों लग सकते हैं.

इस वजह से भी होती है देरी

इसके अलावा बताया गया है कि क्षति जहाज के लंगर, प्राकृतिक आपदाएं या दुर्लभ मामलों में जानबूझकर की गई हरकतों से हो सकती है. क्षति की वजह से जहां पर केबल कटी है उस स्थान का पता लगा पाना मुश्किल होता है. साथ ही साथ केबल बढ़ते हुए समय के साथ घिसते रहते हैं, जिससे हर 5-10 साल में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है.