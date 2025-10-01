अचानक जाना है US, जल्दी चाहिए वीजा तो ऐसे मिलेगा इमरजेंसी अपॉइंटमेंट; आसान स्टेप्स में समझ लें आवेदन प्रक्रिया

How to Apply for US Visa Appointment: अमेरिका जाने की तमन्ना बहुत सारे लोगों की होती है लेकिन वहां जाने के लिए वीजा अपॉइंटमेंट बुक करवाना अक्सर एक जटिल काम बन जाता है. हालांकि अगर वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सही ढंग से समझ लें और फिर उसके हिसाब से अप्लाई करें तो अमेरिका घूमने का सपना पूरा भी हो सकता है. यूएस एंबेसी ने अपनी वेबसाइट पर वीजा अप्लाई के लिए पूरी गाइडलाइन दी हुई है. आज हम आपको इस गाइडलाइन के बारे में बताते हैं. साथ ही यह भी समझाते हैं कि को फॉलो करने से आवेदन करने वालों को परेशानी नहीं होती.

आवेदन से पहले जरूरी कदम

वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आवेदक को DS-160 फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है. इसके बाद वीज़ा फीस जमा करनी होती है. आवेदक को सलाह दी जाती है कि DS-160 कन्फर्मेशन पेज और फीस की रसीद हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करते समय ये दोनों दस्तावेज़ जरूरी होते हैं.

वेबसाइट पर जाकर बनाएं प्रोफाइल

फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदक को अपना प्रोफाइल बनाना होता है. अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.uscheduling.com पर जाकर प्रोफाइल बनानी पड़ती है. जिन लोगों का पहले से प्रोफाइल है, उन्हें नया प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, वे पुराना ही अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद अपना पासवर्ड बनाएं. पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखना होगा कि वह 8 से 16 अक्षरों का हो और उसमें कम से कम तीन तरह के कैरेक्टर हों – छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, नंबर या फिर सिंबल. इसके अलावा, एक सही ईमेल आईडी डालकर उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है. नाम पासपोर्ट के अनुसार ही भरना होता है और सिक्योरिटी सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं, जो बाद में लॉगिन के लिए आवश्यक होंगे.

अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया

प्रोफाइल बन जाने के बाद अगला चरण है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना. इसके लिए सबसे पहले आवेदक को वीज़ा टाइप चुनना होता है – नॉन-इमिग्रेंट या इमिग्रेंट. इसके बाद सही कैटेगरी चुनी जाती है, जैसे टूरिस्ट, स्टूडेंट या वर्क वीज़ा. फिर आवेदक अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करता है – पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता और DS-160 कन्फर्मेशन नंबर.

अगर परिवार के सदस्य भी साथ आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें Manage Dependent टैब से जोड़ा जा सकता है. वहीं 10 या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप को वीजा के लिए अलग से ग्रुप अपॉइंटमेंट गाइडलाइन फॉलो करनी होती है.

भारत में यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए पांच केंद्र हैं. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि सभी जगहों की उपलब्धता चेक करें. खास बात यह है कि वीज़ा प्रक्रिया में दो अपॉइंटमेंट शामिल होते हैं – पहला VAC अपॉइंटमेंट, जिसमें फिंगरप्रिंट और फोटो लिए जाते हैं और दूसरा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, जो किसी अन्य स्थान पर भी हो सकता है.

रीशेड्यूलिंग और इमरजेंसी अपॉइंटमेंट

कई बार आवेदकों को अपॉइंटमेंट बदलने या इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे मामलों में यह जानना जरूरी है कि अपॉइंटमेंट स्लॉट नियमित अंतराल पर खुलते रहते हैं, इसलिए बार-बार चेक करना बेहतर होता है. इमरजेंसी अपॉइंटमेंट सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में ही दिए जाते हैं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या तत्काल इलाज की आवश्यकता होने पर. इसके लिए पहले सामान्य अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और उसके बाद Emergency Request Form भरना होगा.

ध्यान देने वाली बात यह है कि हर अपॉइंटमेंट सिर्फ एक बार ही रीशेड्यूल किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट मिस कर देता है तो उसे पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी.

दलालों से न करवाएं अप्लाई

अगर किसी को तकनीकी मदद की जरूरत हो तो वह ईमेल के जरिए support-india@uscheduling.com पर संपर्क कर सकता है. इसके अलावा वेबसाइट पर चैट सुविधा और भारत में कॉल करने के लिए नंबर +91 20 6902 0000 भी उपलब्ध है.

सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई जानकारी सही और सटीक हो. किसी थर्ड पार्टी या एजेंट को अतिरिक्त पैसे देकर अपॉइंटमेंट बुक न कराएं. ऐसा करने से बड़ा धोखा मिल सकता है. मदद केवल भरोसेमंद परिवार या दोस्तों से ही लें.